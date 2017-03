Casero, furioso contra Mirtha Legrand: "Bien que se cagó en las patas con CFK"

Férreo defensor de Mauricio Macri, el actor arremetió contra Mirtha Legrand por haber dejado -supuestamente- en ridículo al presidente Mauricio Macri durante la cena del pasado sábado 18 de marzo en la Quinta de Olivos.

"Mirtha Legrand tendría que tenerle un poco más de respeto al presidente de la república porque bien se cagó en las patas con Porota (por Cristina Kirchner) y se escondió diciendo 'no, no quiero volver a la tele'", disparó al aire de América TV para Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino.

"Lamento muchísimo por el cariño que le tengo, no voy a permitir que nadie ponga en una situación peligrosa y horrible al presidente de la república, sea quien sea. Cuando estuvo Porota, cuando era 'la presidenta de todos los argentinos', nunca en mi vida levanté ni dije nada porque al presidente se lo respeta", consideró durante la noche del pasado martes 21 de marzo.

Luego de hacer la salvedad que el respeto debe ser al presidente que sea, agregó: "No la vi con Cristina, me encantaría ponerla delante de Cristina. Porque por una cuestión que el perro macho no muerde a la perra hembra, si el presidente llegaba a decir algo inapropiado a ella (por Mirtha), yo iba a ser el primero que le iba a saltar al cuello".

Luego de llamar varias veces a Cristina Fernández de Kirchner como "La porota", recordó la presión que sufrió durante los años K por oponerse a sus políticas: "Me puse en frente de ese gran carro que venía cargado hasta el culo de mentiras. Y después se me vino todo encima".

"La gente tiene miedo de ir a mis shows, me han parado tipos… En Zona Sur no podemos ir más porque nos amenazaron, tuve quilombos en Lomas de Zamora", desarrolló.

Frente a las presiones que denuncia el gobierno nacional por posibles comportamientos desestabilizadores de cierto sector político, contraatacó: "No lo van a voltear. Lo voy a defender a muerte. A él y a cualquiera. Si le tengo que pegar un tiro a cualquiera para defender la República, lo voy a hacer".