Jugando con la educación: Macri o los gremios, ¿a quién le importan los chicos?

En pleno escenario de protesta salarial docente, el presidente Mauricio Macri hizo foco en el deterioro del sistema educativo con los resultados de las pruebas Aprender y anunció que enviará al Congreso una ley con más de cien objetivos, en un intento de mostrar iniciativa, sobre todo, frente a los gremios docentes que se mantienen en huelga.

En una breve conferencia de prensa en la residencia de Olivos, el presidente Mauricio Macri dijo que, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en octubre pasado, las mayores dificultades fueron registradas en matemática y se detectó una seria brecha entre los alumnos que concurren a escuelas públicas y los que asisten a colegios privados.

"Siete de cada diez chicos que terminan el secundario no tienen conocimientos básicos en matemática", precisó y agregó que "cuatro de cada diez alumnos del primario (sexto grado) no comprenden textos en la escuela pública y dos de cada diez en la escuela privada", lo que muestra, además, "la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada y aquel que debe caer en la escuela pública".

En el nivel secundario, prácticamente la mitad de los alumnos tampoco tiene comprensión lectora y, además, cuatro de cada diez tienen problemas en Ciencias Sociales y tres de cada diez, en Ciencias Naturales. Otro dato que arrojaron las evaluaciones: el 82% de rectores encuestados dijo tener un problema de ausentismo docente en el secundario.

"Queremos mejorar y la única manera es saber dónde estamos parados", argumentó Macri, quien durante la mañana mantuvo una reunión con su gabinete para informarse sobre los resultados de las evaluaciones, mientras docentes de la provincia de Buenos Aires demoran el inicio de clases en reclamo de una paritaria nacional.

En este contexto, Macri anunció que enviará al Parlamento el 'Plan Maestro', una "ambiciosa" iniciativa que contiene un total de 108 objetivos. "Queremos que la política educativa trascienda al gobierno de Macri y de un ministro", justificó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el encargado de informar la propuesta en detalle.

Entre las "11 metas principales", el funcionario priorizó la de garantizar la educación inicial a partir de los tres años, un proyecto que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados pero cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.

Para 2021, el Gobierno espera lograr "que no haya ningún estudiante secundario en el nivel 1"; instaurar una "nueva carrera docente"; "universalizar el acceso a Internet en todas las escuelas" y conseguir que "el 70% de las universidades con planes de articulación con el nivel secundario".

Más a largo plazo, para 2026, se plantearon como objetivos la jornada extendida en el 100% de las escuelas, y una reducción del 70% el abandono escolar, otro de los problemas que persisten en el sistema educativo.

La noticia que representó el tan "oportuno" anuncio de Macri fue tapa de hoy de 3 matutinos porteños: 'Clarín', 'La Nación' y 'Página/12'.

El título central en el primero señala el "resultado preocupante" y asegura que "el rendimiento en escuelas secundarias privadas duplica al de las estatales". Para el Gobierno, afirma, "no se debe a que la escuela privada sea mejor sino a que la pública pierde cada vez más alumnos de clase media". Además, da cuenta de las "críticas" que recibió el Presidente por decir que los alumnos "caen" en la escuela estatal.

'La Nación' afirma que "más de la mitad de los chicos no comprende textos ni logra resolver cálculos". El matutino consigna una "fuerte brecha" entre los colegios públicos y los privados y subraya que "no necesitó mencionar el conflicto docente" para "cuestionar el estado de la educación", con números "catastróficos" para alumnos y maestros.

Así, mientras aquel matutino "mezcla" conflicto docente con números catastróficos para la educación, el diario 'Página/12' da cuenta en su tapa que Macri es un egresado "Made in Newman" y de la UCA y advierte que "intentó desprestigiar la labor de los maestros, pero terminó desnudando su verdadero pensamiento: se lamentó por los que "tienen que caer en la educación pública"".

Lo cierto es que en la lucha Gobierno, docentes, medios, y opinión pública, están los chicos, afectados no sólo por los paros, sino también por una educación deficiente. Sea una consecuencia de la otra o no, la solución no saldrá sino de un trabajo conjunto...