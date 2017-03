Disfrazado de Terminator, Sturzenegger impone 'mano dura'

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger (no confundir con Arnold Schwarzenegger), recomendó a los banqueros durante el cierre del XX Taller de Economía Internacional y Finanzas “rediseñar sus planes de negocio para orientarlos a ganar en escala de intermediación, juntamente con la reducción de sus costos de operación", ya que con la disminución del aumento de los precios ya no será posible apoyar la estructura de ingresos en "usufructuar parte del impuesto inflacionario", tal como en las recientes décadas.

Clase magistral que la práctica cotidiana puso en valor, cuando tuvo que mantener sin cambios, en 24,75% anual, la tasa de interés de referencia (la que marca el centro del corredor de pases a 7 días), ante "señales mixtas" de inflación de marzo. “No existe margen para relajar la política monetaria" si se quiere garantizar el cumplimiento de las metas de inflación que establecen para este año un rango anual de entre el 12% y el 17%, admitió.

Para mostrar que hablaba en serio, apeló a colocar más Lebacs (Letras del BCRA) como instrumento antiinflacionario complementario, ya que funciona como aspiradora de la cantidad dinero en juego.

A largo plazo creen en su férrea postura los economistas Martín Castellano y Ramón Aracena, del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, según su sigla en inglés), quienes en el más reciente informe que entregaron a los principales bancos del mundo que se darán cita en Ciudad de Buenos Aires en pocos días más, les aseguraron que en la Argentina la inflación continuará en descenso y la economía crecerá el 2,5% este año y más del 3% en 2018, perspectiva que supeditaron a reformas fiscales profundas para asegurar el crecimiento de mediano plazo.

Habrá que esperar entonces al debate del proyecto pertinente el año que viene, según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció en el Reino Unido que presentará... una vez que se sepan los resultados electorales de octubre próximo (no lo dijo así, pero va de suyo).

La inevitable referencia que la economía hace del comicio de tiempo medio convierte de hecho a 2017 en un año de tránsito. El reporte del IIF a la banca internacional le abre crédito: "Mientras que el nuevo enfoque en primer término llevó a una creciente inflación y una actividad económica débil, lentamente comenzó a generar beneficios. A partir del apretón monetario, la inflación ha retrocedido y la economía mejorado gradualmente", concede.

Pero en el día a día, la Encuesta de Expectativas de Inflación (EI) de marzo de 2017, según el índice elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, baja a tierra la única verdad que es la realidad en el aquí y ahora: la inflación esperada a nivel nacional para los próximos 12 meses se mantiene en 25%, lejos del 17% que como máximo establece la política monetaria.

Lo corrobora el economista y profesor Juan José Cruces, que dirige el instituto, al observar que el promedio de las expectativas de inflación aumenta 0,1 punto porcentual respecto de la medición de febrero de 2017 y se ubica en 31,3%.

Muestra la disparidad de las percepciones, según la región: "De acuerdo a la mediana, las expectativas de inflación caen en el interior del país y se mantienen para el Gran Buenos Aires y la Capital Federal con respecto a febrero”, analiza.

Pero también según el cristal de NSE (nivel socioeconómico) con que se vea: “Caen para los sectores de ingresos altos y se mantienen para aquellos de ingresos bajos", diferenció.

El Banco Central le opone una pauta monetaria tozudamente restrictiva que intenta encajar la inflación en el molde que el Congreso determinó al aprobar el Presupuesto Nacional 2016. Es como si a un obeso que hace poco empezó la dieta pero no controla aún los “permitidos” se le pretende obligar a vestirse con 3 tallas menos del peso al que arribó parcialmente.

En el medio de la cinchada, el INdEC confirma estadísticamente lo que todos ya sabíamos: que la actividad económica se contrajo un 2,3% durante el año pasado. Pero, pero, como conceden en sus titulares los diarios paraoficialistas de la fecha, el 4to trimestre creció un 0,5% acumulando su 2do período consecutivo en alza (o levísimo rebote). Y escarbando aún más en las décimas y centésimas los buscadores de brotes verdes rescatan que si se toma el trimestre octubre-diciembre se advierte un crecimiento desestacionalizado del 0,5% con respecto a julio-septiembre, el que, a su vez, había tenido un incremento de la actividad del 0,1% frente al segundo trimestre del año.

Sin embargo, en la letra chica aparece que tanto el 3ro como el 4to trimestre tuvieron caídas interanuales, del 3,7% en julio-septiembre, y del 2,1% en octubre-diciembre.

Tanta argumentación microscópica con que se intenta avalar el “decreto de necesidad y urgencia” anticipado por el ministro de Hacienda y refrendado por el Presidente, según el cual la recesión llegó a su fin, se choca con la percepción mayoritaria de la gente de que la recuperación económica no se siente, de acuerdo con una medición de Synopsis Consultores a la cual accedió ámbito.com/ 55% de los consultados afirma que se está aún peor que en 2016; sólo el 15,8% piensa que hay mejoría.

Hasta las consultoras privadas, como el Centro de Estudios Económicos, de Orlando Ferreres, estimaron que el retroceso del año pasado había sido mayor al 2,8% negativo que registró el instituto oficial de estadísticas.

Reprobado en su fuerte, las inversiones

Pero más allá de estos matices, si el informe de Avance del Nivel de Actividad del INdEC emulara a la evaluación nacional Aprender que Macri les restregó a los maestros en pleno conflicto salarial, saltaría claramente la reprobación en la materia a la que más expectativas le había puesto el gobierno: las inversiones, cuya caída en 2016 fue del 5,5% respecto del 2015 de la despedida de Cristina Fernández de Kirchner, con un descenso inclusive del 7,7% interanual en el 4to trimestre cuando los brotes verdes se marchitaron.

Aparecen como los rubros más afectados la construcción, con una baja del 11,3%; industria manufacturera, con el 5,7%; agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 5,5% y explotación de minas y canteras.

El economista Fausto Spotorno, del estudio de Ferreres, hace un poco de historia para tirarle un centro a la administración macrista: “La actividad económica había llegado a un máximo de empleo en julio del 2015 y luego empezó a caer. La recesión empezó a mitad del 2015, antes de las elecciones, y tocó un piso en septiembre de 2016. Hoy todo está mejor que esa fecha”, señaló en diálogo con radio La Red.

Apunta que desde septiembre hay un crecimiento del empleo formal, aunque la mejora no sea percibida aún “en la calle”, debido a que “el señor que tenía un empleo en junio de 2015 aún no vio recuperado el nivel de actividad económica y la calle aún no ve que está como antes”.

La caída de más de 4 puntos en el consumo el año pasado, largamente superada por la que acumuló el bimestre inicial de 2017, pareciera desmentirlo, y los encuestados por Synopsis separan la paja macroeconómica del trigo de la redistribución: ante la consulta sobre a quién favorecería más el Gobierno de Macri, casi 2 de cada 3 encuestados responde que a los empresarios, contra sólo el 18% que señala a los trabajadores.

De ahí que la campaña pergeñada por el oficialismo haga hincapié en la gestión, o cómo lograr que las tenues mejoras estadísticas repercutan en el estado de ánimo de la gente, aunque más no fuera no haciéndole creer que está peor que antes.

Ya resignados a que no habrá derrame a partir de inversiones privadas y que el agro traslada lentamente efectos benéficos al resto de la economía, la optimización del poco consumo existente es la única herramienta con que contaría el gobierno para mover algo el amperímetro de las sensaciones.

El mismo concepto es el que Sturzenegger transmitió a los banqueros: aplicar sintonía fina en lo que quede de las finanzas, obviamente que para la administración de cortísimo plazo del dinero, porque por un lado, “el 49% de los depósitos en pesos del sector privado está a la vista, y, si contemplamos también los depósitos a plazo, el 89% de los fondos se encuentran a menos de 90 días", les acaba de recordar.

O sea que el consumo y el capital de trabajo de las Pymes tendrían que ser el foco de un corto plazo sin inversiones pero con los recursos bancarizados que movilicen las paritarias que se cierren de acá a junio. Trató el titular del BCRA de convencer a los banqueros de atraer con beneficios a los trabajadores en relación de dependencia que reciban mejoras en los sueldos, en lugar de arrancarles la cabeza con las comisiones y “spreads” (diferencia de tasas).

Así, mientras el lápiz rojo fiscal descanse hasta después del veredicto de las urnas, se lo podrá aprovechar en tachar ineficiencias de gestión que, a falta de derrames, por la multiplicación de goteras convirtió al gobierno en un colador.

En los comentarios para el canal de noticias de La Nación, Jorge Fernández Díaz, destrozó el plan de financiación que puso en marcha el Ministerio de la Producción para transparentar los precios, al que consideró responsable directo de la caída en el consumo y los efectos negativos en la imagen del Gobierno.

Dijo en voz alta el nombre y apellido que los pasillos de la Casa Rosada murmuran: Francisco “Pancho” Cabrera, el amigo personal del Presidente al que sus colegas del gabinete le endilgan que “no tiene estrategia, ni política, es muy reactivo a los lobbies de los distintos sectores y no tiene un principio general para determinar las importaciones, que previamente requeriría sentarse y escuchar a los productores de calzado, textiles, metalúrgicos o cerámicos”.

No se le puede negar la ecuanimidad de semejante dispersión conceptual. La canciller Susana Malcorra lo trata de proteccionista porque no va en línea con la apertura económica que plantea la política exterior, e internamente el secretario de Comercio, Matias Braun (sindicado como el autor material del zafarrancho de los precios transparentes), choca con el hombre puesto por la UIA en Industria y Servicios, Martín Etchegoyen, quien transmite el malestar de la entidad por el “aperturismo” que aplica la cartera.

Frigerio comentaba al respecto en off que “tenemos que revisar muy bien nuestra política micro de importaciones. No puede ser que haya empresas que se quejan de que no las dejamos importar bienes de capital y que otras se quejen de que hay una ola de importaciones de bienes de consumo. Eso está funcionando muy mal”.

Temblaron los funcionarios más allegados al ministro del Interior por temor a que también le sea encomendado a su jefe meterse en ese tema, como ya hicieron con el diálogo con los docentes, las obras públicas, de agua y de vivienda, incluido el Procrear, junto a las funciones tradicionales de la cartera política, como la relación con las provincias, la organización de las elecciones, los DNI y las migraciones. Se quejan de que ya no dan abasto para atender semejante agenda y que ni le ven el pelo al “súper-Frigerio”.

Macri se ha dado dos semanas para resistir la catarsis social que se hará sentir en las calles mientras busca cerrar acuerdos “haciendo política” con las expresiones más ruidosas, como los docentes, la dirigencia de las centrales obreras y las múltiples organizaciones piqueteras.

Cuenta aún a su favor con un crédito que le da aún la opinión pública, según la encuesta de Synopsis, en cuanto a que un 54% considera a su administración menos corrupta que la anterior, o directamente nada corrupta pese a los casos Correo Argentino, Avianca, etc, mientras el 26,5% cree que este gobierno es más corrupto que el anterior y el 15,5% lo tiene por igual de corrupto.

Haciendo un corte longitudinal al padrón electoral, a los millennials les importa menos este atributo moral que a los mayores de 50, que sí reparan en la inseguridad y la honestidad pública.

Otra leve ventaja con que cuenta el gobierno es que su imagen permanece estable en marzo contra lo que cabría suponer viendo la alteración del clima social, si bien un 42,8% lo sigue valorando negativamente.

Precisamente ahí tiene margen para que un ajuste de gestión le vuelque algunos puntos a favor, lo cual justifica que haya sido elegido como eje de campaña.

Por más que hayan caído las expectativas sobre el futuro del país así como las que tienen que ver con la situación personal de los argentinos, paradójicamente el oficialismo recuperó casi 3 puntos en su intención de voto, aunque aún se mantiene por debajo del 40%.

Al venir de dos caídas consecutivas en enero y febrero, la encuesta de Synopsis reproducida en un medio que no es precisamente oficialista como Ámbito, tiene el mérito de mostrar una recuperación “gratuita” de 5 puntos.