Portuarios denuncian que el Paseo del Bajo perjudicará 800 empleos

El secretario de prensa de FEMPINRA, Luis Rebollo, aseguró que ya llegó una carta-documento intimatoria a los depósitos y que para el 01/07 deben estar desalojados. "Lo denunciamos porque casi 800 personas quedan sin trabajo si llegan a cerrar", sostuvo. Los depósitos en cuestión están ubicados en la zona que da al río cerca del complejo de Costa Salguero, a 5 minutos del puerto.



"Su intención es llevarlos a un polo que está en el Mercado Central que es todo tierra ahora", apuntó Rebollo diálogo con Radio Sur, marcando la enorme distancia -alrededor de 20 kilómetros- entre el funcionamiento actual y el proyectado.



"Los depósitos son de containers, los que bajan de los barcos, de importación y también hay mercadería de exportación", contó el sindicalista y añadió que ahora "está todo cerca y el trabajo es rápido".



El pasado miércoles 15/03, los trabajadores realizaron una asamblea en el depósito junto con el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA), los estibadores, que acompañan el reclamo. "Nuestra intención es no permitir que nos desalojen", sostuvo Rebollo.



"Hablamos de desalojo y no de traslado, porque ellos siempre hablan y después no cumplen", afirmó. Además, cuestionó que el gobierno a través de la Administración General de Puertos, transfirió el 35% de tierras nacionales a la órbita de la Ciudad.



El Paseo del Bajo es una de las grandes apuestas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Tendrá 12 carriles, cuatro exclusivos para camiones y micros de larga distancia con acceso directo al puerto y la terminal de Retiro y ocho para vehículos livianos, cuatro en sentido norte y cuatro en sentido sur. Su extensión total, que incluye carriles subterráneos, será de 7,1 kilómetros.



La obra más importante de la gestión Rodríguez Larreta, según define el propio Jefe de Gobierno, ya comenzó a construirse. Como informó Urgente24, la mayor parte de la construcción fue otorgada con un presupuesto de más de US$ 200 millones a IECSA, que el primo del Presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra vendió a Pampa Holding, Marcelo Mindlin, también dueño de Edenor y de Pampa Energía).



Según fuentes del Gobierno porteño, el diálogo con los portuarios se mantiene desde Ciudad y desde Nación, aunque por el momento primaría el proyecto original, que además es avalado por la ley. Es que la semana pasada, la Legislatura porteña sancionó en forma definitiva la habilitación de las obras, anunciadas por Rodríguez Larreta en enero.

FEMPINRA no es el único sector sindical portuario disconforme con lo que el oficialismo esta haciendo en la zona del puerto.

En relación al traspaso a la Ciudad, Roberto Coria, Secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, también denunció que "el último traspaso que nosotros vivimos y que lo padecimos fue el de Puerto Madero 1 y 2. Se hizo un cambio de proyecto y de logística a largo alcance, y que cerceno gran parte del puerto. Parece que hoy vamos a ese camino de vuelta. A través de la Dirección Nacional de Puertos, y la Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables, discutíamos proyectos y modalidades de trabajar en forma conjunta para no entorpecer el canal tan importante que es el comercio".

"A través de la Ciudad, yo quisiera saber cómo vamos a trabajar. Hasta el momento no tuvimos ninguna llegada ni reunión, pareciera que lo único que interesa es un negocio inmobiliario para los sectores desvinculados del puerto. Siempre que hay traspaso, siempre que hay modificaciones de logística, que no están bien programadas, las consecuencias las pagamos los laburantes", agregó.