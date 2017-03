"Si no convocan a la paritaria nacional, la lucha va a seguir"

"Estamos acá para decirle al Presidente que cumpla ley y que convocque a la paritaria nacional", dijo Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, este miércoles en el cierre de la marcha docentes que culminó en la Plaza de Mayo.

De esa manera, la dirigente instó al Gobierno Nacional a que abra la negociación salarial con los gremios, a lo que la Casa Rosada se opone.

Alesso hizo en varios tramos del discurso una comparación con otras manifestaciones docentes, como la "carpa blanca", a finales de la década del 90. "Esta marcha nos trae recuerdos de nuestras mejores peleas", dijo Alesso, quien fue la última de un numeroso grupo de oradores.

"Este gobierno viene por la privatización, la mercantilización, de la educación. Por eso, nuestra tarea es difícil. Tenemos que militar en cada barrio, fortaleciendo los foros de defensa de la educación pública. Vienen por la educación", dijo.

Alesso hizo un reconocimiento a los gremios que participaron de la marcha y dijo que "el Presidente y el ministro de Educación nos ha agraviado a todos, porque ninguno de los que está acá se cayó de la escuela pública", en alusión al comentario que hizo el jefe de Estado el martes cuando presentaba los resultados de la prueba 'Aprender'.

"Tenemos alegría de poder sostener que enseñamos valores, que no es lo mismo que precio. Los maestros tenemos valores. Ellos (por el Gobierno) están muy acostumbrados a los que tienen precio", dijo.

"Nosotros tenemos valores, dignidad, no nos arrodillamos. A pesar de las amenazas, de los aprietas, nosotros no nos rendimos: seguimos peleando", dijo.

"La operación del Gobierno Nacional no empezó ayer, ni la semana pasada. El Gobierno viene sosteniendo que la educación pública no sirve, que los docentes no estudiamos ni nos capacitamos. Desprecia a los científicos", dijo.

"Si el Gobierno no escucha a estos miles de docentes y a los que están en cada lugar del país, este conflicto no se va a solucionar. La llave la tiene el Gobierno, no los trabajadores. Por eso decimos: presidente Macri, ministro Bullrich, convoquen a la paritaria nacional, si no el plan de lucha va a seguir", dijo.

Finalmente, Alesso convocó al paro y la movilización para el 30/03, fecha fijada por la CTA y que se adelanta al paro nacional de la CGT, el 06/04.