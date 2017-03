Marcos Peña 'se sacó' y cruzó a los diputados K: "¡No mientan más!"

Este miércoles (22/03), el jefe de Gabinete Marcos Peña expone en la Cámara de Diputados donde brinda el informe de gestión. En ese marco, mantuvo un intenso cruce con diputados kirchneristas, principalmente con el ex ministro de Economía Axel Kicillof.

Peña se mostró visiblemente molesto con algunos cuestionamientos y chicanas lanzadas por legisladores del FpV. Y las réplicas fueron en un tono elevado, que contrastó con su habitual moderación. "¡No mientan más!" y "¡Háganse cargo de una vez!" fueron algunas de las frases que el funcionario les espetó.

Uno de los episodios más fuertes fue el cruce con Kicillof. El diputado K le enrostró que Cambiemos gobernó "a ciegas en 2016". Y Peña le respondió que había utilizado "una buena metáfora porque el kirchnerismo destruyó todos los instrumentos de navegación de la economía argentina".

"Más allá de las 50 personas que usted trajo, que no sé si son los famosos trolls, sean o no sean, ahí atrás hay cien mil que están pidiendo que abran la paritaria docente, esa es la realidad", le dijo también Kicillof.

En respuesta al planteo que le había hecho el jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, el jefe de Gabinete repitió la postura oficial al indicar que la ley nacional no prevé una paritaria pero habla de fijar el mínimo salarial docente que el gobierno nacional fijó que debe ser un 20% más que el mínimo, vital y móvil.

"No mientan más, no se animan a discutir el desastre que nos dejaron en la provincia de Buenos Aires", clamó Peña y, con ironía, dijo que conmovía "ese amor por la verdad del Frente para la Victoria, y esto no es chicana diputados, porque ustedes están dando un discurso político sosteniendo muchas mentiras y tratan de igualar las discusiones en las que no se puede defender".

Marcos Peña cruzó las críticas K por la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y les contestó: "¡No mientan más!" pic.twitter.com/3tKJU3snl4 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de marzo de 2017

En cuanto a Kicillof, Peña replicó que "ustedes dejaron el default más grande, la economía más cerrada del planeta, háganse cargo de algo alguna vez" y le llamó la atención sobre "el recorte selectivo que hace" para hacer comparaciones, que deja de lado, por ejemplo, "la devaluación de 2014".

Diputados "K" le reclamaron a Marcos Peña que el Gobierno reabra la paritaria nacional docente: Kicillof apuntó contra "los trolls" pic.twitter.com/je4kBYWgee — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de marzo de 2017

En ese marco, insistió en que "la economía argentina está estancada hace 5 años" y volvió a pedir que el kirchnerismo que "se hagan cargo y no hagan creer que había una economía que funcionaba bien. Los argentinos saben que eso no es así".

También remarcó que "no hay una apertura indiscriminada de importaciones, lo que hay es una economía frágil que no compite" y ratificó la vigencia de las paritarias cuando afirmó que "el 98% de las paritarias cerraron sin intervención estatal".

Ante algunos gritos desde sus bancas, Peña 'se sacó' y les espetó: “Me gustaría recordarle al Frente para la Victoria cuántos jefes de Gabinete contestaban las preguntas en este recinto. Desde 2003 para adelante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no contestaba las preguntas, ¡háganse cargo de eso también!”.

“¡Y no se preocupen porque también contestamos con la Ley de Acceso a la Información Pública, contestamos con gobierno abierto, viniendo al Congreso, recibiendo a todos los actores sociales. Nosotros dialogamos de verdad!”.

A la hora de responderle al diputado santacruceño de La Cámpora Mauricio Gómez Bull, le aclaró que mantiene diálogo con la gobernadora de su provincia, Alicia Kirchner. “Cada vez que me llamó, la atendí”, aclaró, pero advirtió que “más de 30 años gobiernan, tienen un problema a resolver”, e insistió: “Háganse cargo de algo, ¡no se puede con tanto cinismo!”.

Peña aseguró que “estamos trabajando con las 24 provincias”, y advirtió que en Santa Cruz “subieron la presión tributaria 80%, subieron los sueldos, subieron el presupuesto”, y habló de la necesidad de “una reforma más integral” de la provincia.

“Vamos a estar siempre con las 24 jurisdicciones a golpe de teléfono”, aseguró, para recordar luego que “durante 8 años fui secretario general del Gobierno de la Ciudad, y durante ocho años no solo no nos atendieron el teléfono, nos discriminaron, nos cortaron los fondos, no hicieron una sola obra pública... Nosotros no somos como gobernaron ustedes, somos federales de verdad”.

Peña aseguró que con las provincias donde gobierna el Frente para la Victoria “hoy hay más diálogo y vínculo que en los últimos 12 años”.

Luego, según publica Semanario Parlamentario, se refirió al Proyecto Patagonia, al que Gómez Bull también se había referido. Señaló que los propios gobernadores admitieron que “durante más de dos décadas no había una reunión similar. Lo dijo la gobernadora Kirchner, no lo digo yo”, aclaró. Habló también de armar una agenda de trabajo a futuro, aseguró que las obras están avanzando y destacó que “hoy no hay una política estratégica para la Patagonia, pese a 12 años de presidentes de la región”.