Di Lello pide la indagatoria para el gobernador de Formosa

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió este miércoles la indagatoria del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por presuntas irregularidades en la renegociación de la deuda entre la provincia y el Estado Nacional en 2009 y 2010.

El pedido lo hizo el fiscal Di Lello ante el juez Ariel Lijo en la causa que ya fue citado a declaración indagatoria el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien por esos años era ministro de Economía.

La situación de Insfrán se complicó tras la declaración de Boudou ante la Justicia, donde responsabilizó por los malos manejos del mandatario provincial, al tiempo que insistió en que no conoce a quien figuraba como presidente de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele.

En el marco de la causa que lo tiene como imputado, el extitular del Senado afirmó que una cláusula por la cual se pagaron intereses por esa renegociación llevada a cabo por The Old Fund fue a pedido del formoseño que gobierna la provincia del noreste argentino con hierro feudal desde 1995.

Boudou fue citado por Di Lello porque como ministro de Economía aceptó la adenda en 2010 por la renegociación de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional, y por la cual se pagó $ 7,6 millones a The Old Fund por trabajos de consultoría.

La renegociación de la deuda ya había sido pactada en 2009 cuando al frente en el Ministerio de Economía estaba Carlos Fernández, y fue el Fondo Fiduciario Provincial (FON.FI.PRO.), un ente que estaba a cargo de Jorge Melchor, el cual firmó un convenio con The Old Fund por el asesoramiento.

Melchor también apuntó contra Insfrán en su declaración en Comodoro Py. Aseguró que en estando en sus funciones actuó bajo el "amparo" de las resoluciones que partían del gobierno de Formosa.

La causa por la renegociación de la deuda de Formosa estaba en poder del juez federal Sebastián Casanello pero luego éste se declaró incompetente y, por guardar relación con el caso Ciccone Calcográfica, se lo envió a Lijo, quien en la actualidad dirige la investigación, y será el encargado de confirmar o desestimar la convocatoria del fiscal Di Lello.

Sin embargo, en la acusación se denunció una violación a la ley provincial 1.180 con Fonfipro. The Old Fund, la misma que levantó la quiebra de la exCiccone Calcográfica, recién había iniciado sus actividades y el contrato con Formosa fue el primer pago que recibió, para lo cual emitió su factura número 3 mientras que la uno y la dos figuraron como anuladas.

"La maniobra delictiva consistió en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue en realidad tal, llevado a cabo en el marco del real proceso de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa, con el objeto de percibir la suma de $ 7.667.161,30, pagada con fondos públicos de esa provincia", remarcó el exfiscal a cargo, Carlos Rívolo.