Bullrich afirmó que no habrá paritaria nacional y minimizó la marcha docente

El Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich aseguró este miércoles 22/03 que en “muchísimas provincias” no hubo acatamiento al paro y consideró que la masiva protesta docente no está basada en la gestión educativa del Gobierno, minimizándola.

Además, el ministro de Educación ratificó que recibirá a los gremios cuando se cierren las negociaciones salariales provinciales y sostuvo que la paritaria nacional “nunca fue referencia”. Bullrich admitió en el programa periodístico “A dos voces” (Todo Noticias) que la movilización fue muy importante, pero agregó: “La mayoría de los docentes dieron clase.

Muchísimas provincias tuvieron cero acatamiento al paro”. El funcionario señaló que el Ejecutivo aumentó en un 40% el presupuesto educativo y dijo que, cuando asumió Cambiemos, el salario básico docente estaba por debajo del mínimo vital y móvil y era de $5.600.

“Aumentamos el piso a $9.672, un 72%”, agregó. Por eso, consideró que la protesta “no está basada en la realidad” de las medidas que se tomaron para mejorar la situación de los maestros. También, explicó que el aumento del salario mínimo que aplicará el ministerio de Trabaja se aplicará automáticamente al sueldo de los docentes. Por otro lado, Esteban Bullrich reafirmó la postura del Gobierno Nacional y anunció: “Me voy a reunir con los gremios cuando se resuelvan las paritarias provinciales y no haya paros en el medio”. E insistió en que los que pagan los sueldos son los gobernadores y necesitan tener una referencia salarial acorde con sus finanzas.

Además, dijo que para llamar a una paritaria nacional habría que dejar de tener un sistema federal y que el Estado Nacional pague los sueldos. “El año pasado aumentamos el piso, pero esa referencia no fue para las provincias. Ningún distrito aumentó el 40% porque nunca fue referencia la paritaria nacional”, sostuvo. “Caer en la educación pública” Al funcionario también le tocó opinar sobre el fallido de Mauricio Macri, que se lamentó de que los chicos con menos recursos tengan que “caer” en la educación pública. “No sé cuál es la sorpresa.

El Presidente dijo por primera vez públicamente que tenemos un problema y nos hacemos. La escuela estatal no es la que era”, consideró. Bullrich insistió en que muchos chicos que querrían elegir la escuela privada no lo hacen porque sus familias no pueden pagarla.

Además, ratificó que el operativo Aprender 2016 demostró que la educación estatal tiene un nivel inferior y no les da las mismas oportunidades a todos los estudiantes del país. “No le escapamos a la coyuntura, La queremos resolver, pero no podemos si es ficticia. En 2015 triplicamos los fondos educativos que van para salario y los estamos distribuyendo”, sostuvo Esteban Bullrich. Y concluyó que la Nación no puede auxiliar a cada provincia porque no tiene los recursos.