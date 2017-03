Echarren también se alejó de Vidal y se cae la estrategia de sumar peronistas

Ayer (22/3) en Urgente24 reflejamos el descontento de Mario Ishii con María Eugenia Vidal porque ya no le atendía el teléfono, según él. El intendente de José C. Paz era uno de los peronistas más entusiasmados con la gestión de la gobernadora y hasta se lo contaba para integrar una lista de candidatos para octubre apadrinada por Eduardo Duhalde para restarle votos a Sergio Massa y al cristinismo, que ayudaría al triunfo de Cambiemos en las legislativas 2017 pero de paso intentaría llevar a Duhalde nuevamente al frente del PJ provincial. De la movida formaría parte también Chiche Duhalde y Alejandro Granados. Entre ellos se podía nombrar a Francisco Echarren, el intendente kirchnerista de Castelli que había asumido en la subsecretaría de Vivienda, Tierra y Hábitat del gobierno bonaerense de Cambiemos. Pero Echarren ahora renunció y anunció su intención de jugar electoralmente en el peronismo.

El portal La Política Online explica que “el joven funcionario tuvo serios problemas para vincularse con intendentes tanto de Cambiemos como del peronismo. Es que el giro político de Echarren de sumarse al gobierno de Vidal había desconcertado a propios y extraños. Tras varios meses de golpear puertas, Echarren no consiguió el respaldo ni de Cambiemos ni del peronismo”.

En La Plata todos recuerdan que a fines de 2015 Echarren le ponía el nombre de ‘Julio De Vido' a un plan de viviendas. Y al año siguiente asumía en el gobierno de Cambiemos.

“Se aceleraron los tiempos del debate electoral y yo soy un hombre del peronismo que se siente cómodo ahí", dijo a la agencia DIB.

En tanto, en declaraciones al portal LetraP, agregó. "Hicimos un montón de cosas, los fideicomisos urbanos, los programas de mensura que fue garantizar la puesta en funcionamiento de la Ley de Hábitat", repasó Echarren sobre su labor al frente de la Subsecretaria; pero aclaró que "yo lo dije del primer momento que no me iba a pintar de amarillo y los tiempos electorales se aceleraron y yo soy un hombre del peronismo. Cada elección me va a encontrar dentro del peronismo".

"Me voy verdaderamente cambiando paradigmas y le agradezco profundamente a la gobernadora. Simplemente que yo tengo una concepción filosófica política que no es la de ella y eso no implica que no podamos trabajar en algún momento de manera estructural para hacer cosas para la gente", concluyó.

Desde la Gobernación la versión que dieron fue que Echarren no se adaptó al equipo y que "no se entendió" con Roberto Gigante, el ministro de Infraestructura, área del que depende Vivienda, Tierras y Hábitat.

El diario Clarín indica que Echarren escuchó recomendaciones y sugerencias para despegarse de Cambiemos en la previa electoral, a la vez que se agigantaron las diferencias políticas en particular con el rumbo del gobierno nacional.

La salida de Echarren deja a Vidal sin otro peronista y desarma la estrategia de la Gobernadora y de Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados del a Nación, de agrandar Cambiemos con sectores del PJ que ayudan a ganar las legislativas.