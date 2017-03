Todo listo para Argentina vs. Chile (excepto Tinelli, quien "no sabe nada de fútbol")

Llegó el día, se acerca la hora, los equipos ya están en Argentina preparados para el gran duelo. Ambos sufren el mismo vértigo. La adrenalina en el Monumental será tan poderosa que la seguridad dispuso tener listas para la tarde del pasado miércoles 22 de marzo las vallas que impedirán un explosivo choque de cometas. Ya están confirmados los equipos. Sin dudas, será un partidazo pero no por cómo se juegue, sino porque ambas selecciones se juegan el presente y el futuro.

Argentina, por un lado, intentará quedar tercero con 22 brillantes puntos, que lo alejarían de la zona de repechaje, donde quedaría Chile.

Brasil con 27, Uruguay con 23 y Ecuador 20 son los tres primeros en la tabla de posición, aunque Chile está cuarto también con 20.

Bauza se muestra por estas horas un tanto tranquilo y hasta confiado sin medidas, pues asegura que su equipo será el próximo campeón de Rusia 2018.

Sin embargo, quien se muestra más inquieto es el flamante Presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales de la AFA y futuro presidente de la SúperLiga, Marcelo Hugo Tinelli. El empresario y conductor televisivo no solo debe generar rentabilidad con la caras de Lionel Messi, el Kun Agüero, 'Pipita' Higuaín y Javier Mascherano, sino también entender al equipo y brindarle todas las comodidades que alguna vez exigió el '10' en su cuenta de Instagram.

Frente a toda esa presión, Maradona le abre otro frente de batalla. Es que "el astro del fútbol mundial", disparó: "No sabe nada de fútbol".

"Llamé a Infantino y le dije que renunciaba, porque no entiendo la designación de Tinelli, quien fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Si esto sigue mañana (por hoy), yo ya le presenté la renuncia a Infantino. Por ahí, le doy hasta pasado mañana (después de que se juegue Argentina-Chile), pero no creo, porque yo quiero que antes del partido se vaya", arremetió.

Furioso e incontinente verbal como de costumbre, el representante de FIFA descargó: "El cargo de Tinelli es para dirigentes que integren el Comité Ejecutivo de la AFA y él no lo integra".

"A nueve días de las elecciones en la AFA, una Comisión Normalizadora designada por la FIFA no puede nombrarlo, porque su finalidad era controlar la elección y no designar a nadie. No tiene facultades para eso y las leyes de la FIFA son claras", argumentó.

Es que el bicampeón mundial tenía previsto ese cargo para los ex jugadores Oscar Ruggeri o Gabriel Batistuta, compañeros de él en diferentes etapas en la Selección argentina.

Sucede que Maradona no ocupa un cargo ejecutivo que pueda llegar a generar alguna modificación en FIFA. De todas maneras, esto está siendo analizado por las autoridades.