Ishii: "Si la situación no cambia, va a haber saqueos a corto plazo"

Muy enojado está el intendente de José C. Paz, Mario Ishii con María Eugenia Vidal. Según él porque la gobernadora ya no lo atiende ni le envía fondos. Las quejas del jefe comunal comenzaron en verdad semanas atrás pero se intensificaron en los últimos días.

Ishii agradecía hace casi un año que Vidal le “cumplía con la coparticipación”, pero la relación fue cambiando para peor y hace dos días escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter: “Inauguramos dos hospitales y vamos por el tercero, pero todo con fondos propios. No recibimos ni un solo Peso de la gestión provincial”. Luego brindó una entrevista y dijo: “Hace rato que ya no nos atiende”. Y hoy (23/3) habla de saqueos.

"A mí no me gusta el dedo; me gustan las elecciones. Quizás no me gustaba cómo conducían o cómo conducen el peronismo, pero voy a jugar adentro", dijo el jefe comunal en declaraciones a Radio 10 esta mañana.

"Si hay que ir a elecciones se irá; al peronismo no se lo puede llevar de las narices", agregó.

Luego, buscó salir al cruce de versiones periodísticas que dieron cuenta de la posibilidad de que integre, una lista colectora, ligada al oficialismo provincial. "Hace 28 años que soy parte del peronismo y no pienso cambiar de camiseta".

Sobre Cristina dijo que "hace mucho" que no habla con ella, aunque deberá hacerlo "para ver qué quiere hacer".

"Yo la veo candidata, la van a pedir porque este gobierno no ha sido mejor que el anterior", evaluó el intendente de José C. Paz.

Sobre la gestión de María Eugenia Vidal reiteró que no cumplió con sus promesas y advirtió que "veo muy relajado al gobierno mientras estamos llegando al hartazgo de la gente. Si esto no se revierte, vamos a tener problemas a corto plazo".

"La gente paga los impuestos y no llega a fin de mes, en mi distrito he tenido que triplicar la compra de alimentos", ejemplificó Ishii y remarcó que "los municipios no recaudan" y que él no va a "rematar casas en José C Paz".

"La plata ya no alcanza para nadie", y disparó: "si la situación no cambia va a haber saqueos a corto plazo".

"La gente está irritada y pueden pasar cosas más graves", insistió.