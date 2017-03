“En la provincia de los machotes tuvo que venir una mujer a cambiar la historia”

María Eugenia Vidal recibió este jueves (23/03) un fuerte espaldarazo del Presidente, quien otra vez volvió a elogiar a la mandataria provincial. En el acto de presentación del SAME bonaerense en La Plata, Mauricio Macri lanzó: “en la provincia de los machotes bravos del conurbano, tuvo que venir una mujer a cambiar la historia”.

Vidal, la dirigente con mejor imagen del oficialismo y figura clave en la campaña electoral, viene sufriendo cierto desgaste en las últimas semanas por mantener la decisión de la administración Macri de no llamar a la paritaria nacional docente, como reclaman los sindicatos, y mantenerse firma en la pauta inflacionaria que baja el Banco Central (hay quienes dicen que ésta fue una estrategia del ecuatoriano Jaime Durán Barba).



Por este desgaste, es que Macri redobló en los últimos días su apoyo a la gobernadora bonaerense. Y esta mañana aseguró que Vidal “va a hacer una revolución” en Buenos Aires.



Al lanzar el SAME bonaerense en el Estadio Unico de La Plata, Macri volvió a respaldar fuertemente a la mandataria bonaerense en el conflicto que mantiene con los gremios docentes por la cuestión salarial y le agradeció por “esta batalla, por esta convicción”.



"Pasaron 15 meses desde que asumiste, menos de dos años y medio desde que soñamos la candidatura y muchos me dijeron que estaba loco", recordó Macri al presentar el sistema bonaerense del SAME junto a Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y agregó: "Vino a hacer una revolución, en la provincia de los machotes bravos tuvo que venir una mujer para cambiar la historia".



Dos días después de presentar los resultados de las pruebas Aprender, Macri destacó a Vidal: "En todas las batallas que estás dando hay una central: cuando hablo de que uno de los principales compromisos de mi gobierno es reducir la pobreza, hay una herramienta central que es la educación pública de calidad".



"Esta evaluación la hicimos porque queremos mejorar, hay un futuro mejor, las cosas se pueden cambiar como lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, donde cambiamos la tendencia y después de 10 años más padres volvieron a elegir mandar a sus hijos a la escuela pública", expresó el mandatario nacional.



Por último, instó a estar "todos comprometidos en que los chicos tengan las mismas oportunidades, hayan nacido donde hayan nacido y vayan a escuela pública o privada. La Argentina del futuro es la de la igualdad de oportunidades".



La presentación del nuevo servicio se realizó en el Estadio Único de La Plata, y participaron los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Ducoté (Pilar), Martiniano Molina (Quilmes), Julio Garro (La Plata) y Néstor Grindeti (Lanús), entre otros dirigentes.



Durante su discurso, Vidal aseguró que el SAME funcionará, en un principio, en 20 distritos del conurbano bonaerense y alcanzará a 7 millones de personas. "Antes de fin de año los beneficiados serán 14 millones de personas; esto no es sólo ambulancias, es el corazón de mucha gente que deja la vida y tiene el teléfono prendido las 24 horas para estar donde más los necesitamos", señaló.



Larreta, a su vez, puntualizó que el equipo del SAME "es de enorme profesionalismo, con la mejor tecnología del país, y que ha salvado muchísimas vidas en la ciudad de Buenos Aires. Es una alegría enorme que se tome este modelo para la provincia".