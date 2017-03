Los K encontraron el punto por dónde acorralar a Macri: La Ética

Luego de su sorpresiva salida del PAMI, Carlos Regazzoni, habló sobre las razones que motivaron su alejamiento. Reveló que la decisión tiene fines electorales ya que Mauricio Macri, con quien estuvo reunido, le pidió que haga campaña en territorio bonaerense.

"Este es el desafío del momento. El Presidente me impulsó a trabajar y caminar la provincia de Buenos Aires en la campaña", agregó. Regazzoni comenzó por el sur del conurbano.

Sin embargo, otras son las versiones que corren dentro. Según la edición de "En Coordenadas", de hoy del periodista Claudio Chiaruttini, entre los 'PRO puros' se dice que cayó por la nota de 'Canal 13' sobre las ambulancias nuevas paradas que tiene el Anses y la caída del servicio para jubilados y pensionados. Sin embargo, en la "rama política", afirman que el funcionario tenía paralizadas las licitaciones de compra de drogas y utensilios médicos ante la virtual existencia de "mafias" que cartelizaron los precios.

Aunque los kirchneristas lo habrían explicado de manera más directa: el ViceJefe de Gabinete, Mario Quintana, lo sacó por "las quejas que llegaron a la Casa Rosada de ciertos intereses con la industria farmacéutica nacional que quedaron fuera de las compras que realizaba el Anses".

De ahí los comentarios sobre irregularidades y/o corrupción, cuando afirmaban en los medios que habría sido Lopetegui quien le pidió la renuncia.

La revista 'Noticias' publicó entonces: "ni Lopetegui ni Quintana lo querían en el PAMI. El que quería que se fuera era Quintana y el problema son los laboratorios”. Luego afirmó: “Quintana quería negociar él, de manera directa con los laboratorios (el precio de los medicamentos). La razón es que Quintana tiene un gran enfrentamiento con los laboratorios por Farmacity. La guerra es feroz”".

Se suma a ello que el actual titular de PAMI, viene de IOMA y respondería a Quintana.

Tampoco ayudan las versiones que corren entre radicales y lilitos, que afirman que Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda, habló en la cumbre de la UCR en Córdoba sobre la presiones que tuvo para firmar ciertas normas, a las que se habría negado.

La lista sigue. Según 'En Coordenadas', a eso hay que sumarle que "la cúpula del Banco Nación, con Carlos Melconían y Enrique Szewach a la cabeza, cayeron por no aprobar el pésimo acuerdo con el Correo Argentino, mientras que el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, permanece intocable pese al escándalo de las rutas cedidas a Avian y Flybondi.

Pero los rumores en los pasillos de la Casa Rosada también hablan de una doble negociación en el caso de la denuncia que

hizo Swiss Medical contra OSDE. Por un lado, autoridades de la Superintendencia de Salud habría acordado un acuerdo por $11.700M por la deuda fiscal que tendría la obra social empresarial. Sin embargo, apareció otro "acuerdo" por $5.000M, con una "excelente compensación" por afuera, que se habría abortado por que el primer pacto ya había comenzado su oficialización por varios organismos públicos".

Además, afirma que las recientes declaraciones de Gabriela Michetti sobre las elecciones, no apuntarían a una reforma de la Constitución, sino más bien, dicen algunos portales K, serían para tapar una investigación "sobre el manejo de la muy abultada pauta de auspicios y publicidades a un conjunto de periodistas que se pueden considerar como "cercanos" al Gobierno y al PRO.

Según la investigación, la Dirección General de Comunicación Institucional del Senado de la Nación, se encarga de realizar

las 'Contrataciones Directas”' que se utilizan para ocultar el presupuesto real que Gabriela Michetti usa para ofrecer auspicios y avisos en redes sociales, por montos que sorprenden.

Según las fuentes, la forma en que se contratan esos espacios violan varios artículos de la Resolución 247 – E/2016 firmada por funcionarios de la Casa Rosada; esto sin contar que la pauta colocada en los medios en 2016 no figura en ninguno de los informes que dio sobre su gestión en el Senado la VicePresidente de la Nación.

En los listados que trascendieron aparecen pautas por $72.000 para webs que tienen menos de 40 visitas mensuales, precios

que no tienen comparación con el mercado de auspicios y redes sociales que casi no tienen tráfico ni impacto".

Afirma también el informe que por estas horas "varios legisladores del kirchnerismo están analizando los datos y se preparan para presentar una causa judicial y un pedido de investigación (que daría pie a un Juicio Político), que se anunciaría cuando Gabriela Michetti regreso de su extraño viaje a Australia".

Todos estos casos dan pie el kirchnerismo a avanzar sobre un punto que el Gobierno de Macri ha dejado a un lado, concentrado en dejar a la luz la corrupción del anterior Gobierno.

¿Es este Gobierno más corrupto que el anterior?

El sitio 'El Destape Web' del polémico Roberto Navarro intentó mostrarlo, según el sitio 'Chequeado.com' , que demostró que la noticia era falsa:

"“En EE.UU. consideran al gobierno de Macri como uno de los tres más corruptos del mundo”, tituló un artículo de febrero de 2017 el sitio El Destape Web, dirigido por Roberto Navarro, que agregó que “así lo afirmó una de las cadenas de TV más grande del país norteamericano”. La misma información fue repetida por otros medios y replicada por distintos usuarios en las redes sociales, como Carmela Moreau, secretaria de Interior del gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), cuyo tuit fue compartido más de 500 veces.

En todos los casos se citó como fuente a la cadena CBS de los Estados Unidos, uno de los principales canales de noticias de ese país, y se compartió una captura de pantalla que muestra a Macri junto a Petro Poroshenko, máximo mandatario de Ucrania, y a Salman bin Abdulaziz Al Saud, rey de Arabia Saudita, bajo el lema “Ring of Corruption” (anillo de corrupción). ¿Qué hay de cierto y qué no en esta información?

La imagen de la CBS en cuestión no es actual, sino que es de abril de 2016, y no remite a un ranking de corrupción por país, sino a la cobertura que hizo el canal de los denominados “Panama Papers”".

En tanto hoy ' Página/12' avanza hoy sobre los decretos que firmó Macri luego de Avianca y el Correo, en la nota "Un parche que no soluciona el problema": "En una promesa de autolimitación tardía, consecuencia de los escándalos de la condonación de la deuda al Correo Argentino y de la cesión de rutas aéreas a Avianca, el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial dos decretos que regulan los conflictos de interés en las contrataciones públicas: uno de ellos fija mecanismos de control que se ponen en marcha en los juicios en trámite donde el Estado es parte y puede haber acuerdos en puerta con empresas vinculadas a funcionarios; el otro fija reglas para la fiscalización de las licitaciones y contrataciones, con el fin –en teoría– de evitar favoritismos, así como beneficios privados o personales. En el Congreso la oposición cuestionó que se implemente esta reforma por decreto en lugar de modificar la Ley de Ética Pública. Si bien la Oficina Anticorrupción (OA) abrió un proceso de consulta, el texto final de los decretos no contempló las principales críticas de especialistas, como la falta de autonomía de los organismos de control (que dependen del Poder Ejecutivo) que, además, serán observadores sin obligación de dictaminar, y la imprecisión sobre los métodos de control de las contrataciones.

Una de las críticas de base, planteada tanto desde el PJ y el kirchnerismo como desde sectores del radicalismo, estuvo dirigida a la reacción del Gobierno de salir a poner un parche con dos decretos que se montan sobre la Ley de Ética Pública, en lugar de modificar la norma. La redacción de decretos, como es evidente, la decide el Poder Ejecutivo y una reforma legislativa puede escapar a su control. “Es un mamarracho institucional pretender modificar una ley con un decreto. Es inconstitucional. A la vez, si vamos a modificar la ley habría que adaptarla a la modalidad que adquiere la gestión gubernamental hoy en los países capitalistas, a la que el nuestro no escapa, donde son los CEO empresarios quienes gobiernan. Es imprescindible que por vía de ley y no de los propios CEO se establezcan incompatibilidades que apunten a conflictos de intereses que provienen de grandes empresas y se vinculan con las grandes contrataciones con el Estado”, evaluó José Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupción, consultado por Página 12. "