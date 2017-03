Al igual que en Londres, un hombre quiso atropellar peatones en Bélgica

La policía de Amberes (Bélgica) confirmó que un hombre condujo su vehículo sobre las personas que caminaban por la calle comercial Meir, en el centro de la ciudad. Los peatones tuvieron que despejar el camino para evitar el coche, que luego fue perseguido por los militares y finalmente detenido. Afortunadamente, no hubo víctimas.



La Fiscalía federal belga confirmó este jueves (23/03) que el detenido en Amberes tras entrar a gran velocidad con su vehículo en el principal bulevar peatonal de la ciudad, es un francés que llevaba en el maletero armas blancas, una escopeta antidisturbios y un bidón "con contenido indeterminado".



Según indicó, se trata de Mohamed R., nacido en 1977, con nacionalidad francesa y domiciliado en Francia, según un comunicado.



El detenido conducía por esa localidad del norte de Bélgica "a una velocidad muy elevada" en los alrededores del bulevar, sobre las 10:45 de la mañana, poniendo "en peligro" a los peatones, y se dio a la fuga cuando un grupo de militares intentó interceptar el vehículo, agregó el Ministerio Público.



"A la vista de los primeros elementos recogidos y teniendo en cuenta lo ocurrido ayer en Londres, el caso está en manos de la fiscalía federal", indicó el órgano ministerial belga, que precisó que no dará más datos "en el interés de la investigación".



Los servicios de Defensa belgas examinan en estos momentos el vehículo interceptado. Según la cadena pública "VRT", el hombre es conocido por las autoridades por posesión ilegal de armas.



El jefe de Policía de Amberes, Serge Muyters, indicó que "los peatones tuvieron que saltar a los lados para evitar el coche", que no causó heridos. "Nuestros colegas de Defensa lo localizaron y trataron de detenerlo, pero el conductor iba fuera de control y se saltó un semáforo en rojo" en dirección al río, añadió.



Muyters precisó que "hay vigilancia reforzada en los lugares concurridos de la ciudad" y que ha pedido "personal extra" al Ministerio de Defensa. "Estamos en un estado de vigilancia muy alto", afirmó.



En la zona se ha desplegado también un equipo de artificieros y la Policía judicial federal ha abierto una investigación, mientras Amberes ha reforzado su seguridad.

Estel ataque sucede un día después de que un terrorista embistiera a varias personas en el puente de Westminster, en Londres. Luego estrellara su vehículo contra las vallas del Parlamento británico y apuñalara a un policía. El episodio dejó 5 muertos y decenas de heridos. Dicho atentado fue asumido por el autodenominado Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas).





Ayer fue también el primer aniversario de los atentados yihadistas contra el aeropuerto y la red de metro de Bruselas, en los que tres terroristas suicidas asesinaron a 32 personas.