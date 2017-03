Solá: "¿Por qué no da la lista Bonadio de los que cobraron?"

Luego de que se diera a conocer este jueves (23/03) que el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa por la venta de "dólar futuro", en la que se encuentra imputada la ex presidente Cristina Fernández, el diputado nacional por el Frente Renovador (FR), Felipe Solá, sostuvo que el magistrado debería dar a conocer "la lista de los que cobraron" y resultaron beneficiados por haber realizado esas transacciones.



"¿Por qué no da la lista Bonadio de los que cobraron?", cuestionó Solá en declaraciones al programa 'El Destape', que se emite por Radio 10. En tanto, remarcó que el juez había recibido un pedido del titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, para consultarle si debía pagar a los acreedores que participaron de la compra de dólar futuro porque desde la entidad monetaria "tenían miedo de hacerlo".



"Se pagó a los que especularon", afirmó el legislador, y consideró que "no se trata de una causa dolosa" sino de "una mala praxis" por parte del gobierno de Cristina. "Doloso sería si fuese para beneficiar a un grupo vinculado con la venta", resaltó.



En otro orden, el diputado massista se refirió al decreto presidencial que admite el blanqueo de familiares y en ese sentido señaló: "El decreto es algo capcioso. ¿Quién puede probar que algo era de ellos aunque estaba en negro? Los grandes, una empresa que tiene acciones. Si uno tiene un auto o un departamentito en negro, ¿cómo prueba que es de él si está a nombre de su primo?".



Para Solá, el empresario y padre del Presidente, Franco Macri, "tiene que demostrar que lo que quiera blanquear es de él". En ese sentido, añadió que "si no entra al blanqueo, al estar siendo investigado en la causa Panamá Papers, la AFIP debería denunciarlo".



"Los bolsos de López son las offshore de hoy", lanzó en referencia a la millonaria suma de dinero que el ex secretario de Obras Públicas poseía al momento de ser detenido en General Rodríguez y por lo que está siendo investigado por la Justicia. "Es menos obsceno y bizarro. Todo con corbata pero en el fondo es lo mismo", apuntó.