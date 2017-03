'Guillo' no aporta para un eficiente transporte público AMBA

El servicio de ómnibus para ir y venir diariamente del trabajo, en la estratégica región Área Metropolitana Buenos Aires (Ciudad de Bueneos Aires + Gran Buenos Aires) se impone en la preferencia del 76% de los usuarios urbanos de transporte público, los cuales en una década sumaron 1 millón más de pasajeros.

El tren, que perdió 80 mil pasajeros en los últimos 10 años, moviliza 23,73% de los que viajan cotidianamente, contra 9,93% del subte. Menos del 18% se traslada en su propio auto, 12,91% lo hace en moto y sólo el 7,94% va y viene a su empleo caminando, según surge una reciente encuesta elaborada Grupo Gestión de RRHH sobre hábitos laborales.

Lo que no terminó de prender en la ciudad como el macrismo esperaba, y sucede en otras grandes capitales del mundo, es el aprovechamiento de los espacios reservados a las bicicletas para descongestionar el tránsito, a pesar de que gana adeptos día a día. Apenas el 5,56%, entre el que se cuenta el ministro de Transportes de la Nación, Guillermo Dietrich, lo utiliza. Sin embargo, ya supera al 3,38% comparte auto; al 1,69% que viaja en combi o chárter, y al 0,99% que lo hace en taxi o remís, completa las conclusiones la encuesta de la que participaron 1.010 personas, distribuidas en un 74,68% de hombres y 25,32% de mujeres.

Si las participaciones desglosadas por medio de transporte no dan 100% es porque en muchos casos se realizan combinaciones sobre todo entre ferrocarril-subte o colectivo.

Más de 6 millones de pasajeros por día utilizan los distintos medios de transporte urbano y suburbano de la Ciudad) aunque, según CIPPEC, el uso de automóvil pasó de menos de la mitad de los viajes diarios en el área metropolitana que representaba a cerca del 60%, lo cual tornó sumamente complicada la circulación por la ciudad y conurbano, a la vez que colapsó la capacidad de estacionamiento.

Hasta antes del primer gran sosegate que sufrió la década ganada, en 2013, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, devaluó y aumentó tarifas con una mala praxis comparable a la que critica, como la paja, en el ojo ajeno, el uso del automóvil ya había experimentado un boom. Según Vialidad Nacional, entre 1998 y 2013 la cantidad de vehículos que ingresan por día a la Ciudad se duplicó: de 650.000 a 1.316.000, y más aún, el parque automotor de la propia CABA saltó de 600.000 a 1.000.000 de vehículos.

El apretón que esta trepada de escalón en la inflación provocó en los presupuestos familiares fue llevando a que 7 de cada 10 empleados eligieran el colectivo para moverse por la ciudad, con un gasto diario destinado por día para movilizarse estimado entre $15 y $50 por día, según la consultora de RRHH. Muchos sacrificaron comodidad pero se lo ahorraron en combustible y parking, además de ganar tiempo ya que más del 42,8% de los empleados revelaron en la encuesta que les toma entre 30 minutos y 1 hora llegar al trabajo usando el transporte público, mientras un 28,80% afirmó tardar entre 15 y 30 minutos.

parodesubtescolatelam.jpg

Tiempo y costo de los viajes

La ecuación cambia para los que se movilizan desde y hacia las afueras del radio capitalino. El 18,87% expresó que ese recorrido les demanda entre 1 hora y 1 hora y media. Asimismo, un 9,14% señaló que demora entre 1 hora y media y 2 horas, al 2,28% de 2 a 3 horas y al apenas 0,20% que indicó que puede dedicarle más de 3 horas al viaje, conforme vivan en lugares más alejados de las vías de acceso y tengan que viajar hasta donde pasan el tren o los expresos automotores alternativos y combinarlos con colectivos locales de corta distancia.

Sobre lo que les cuesta a los trabajadores argentinos trasladarse a sus respectivos empleos, Grupo Gestión averiguó que el 30,88% gasta entre $15 y $25 diarios y que el 27,71% destina entre $25 y $50, seguido por el 23,34% que respondió que utiliza menos de $15.

O sea que algo más del 80% invierte hasta $50 por día en viáticos, 14% entre 50 y $100; 2,58% más que esa suma, y 3,18% nada de nada.

Podría decirse que el término medio, según esa ponderación, sería $25/$30, cuya multiplicación aritmética por 24 jornadas laborables daría unos $700 al mes: no alcanzarían para cubrirle al que tiene auto ni la cuarta parte de un abono cualquiera de estacionamiento.

Tal vez sería mucho pedirle al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, un enfoque global del tema principalmente porque no es fácil coordinar eficientemente el sistema público entre las jurisdicciones que satisfaga la necesidad de desplazarse de 13 millones de personas que habitan en un radio de 2.500 km2, por un lado, y el 47,8% de los puestos de trabajo concentrado en la CABA, por otro, con tanta sectorización por intereses privados cruzados que conviven con la oferta pública de trenes y subtes.

Cuando ocupaba el mismo lugar en el gobierno de la Ciudad bajo las órdenes también de Mauricio Macri, “Gullo” se inspiró en el concepto de BRT (Bus Rapid Transit), que es el original de Metrobús, para “meter a los colectivos” en una vía que toma un pedazo de las arterias consideradas estratégicas y les incluye estaciones cerradas, buses biarticulados con puertas en altura adaptadas a los andenes, sistema de pago previo y estructura de corredores y alimentadores.

Sería algo así como un “metro” de superficie sin vías (como los tranvías) ni cables (como los trolebuses) que requiere casi 4 veces menos de inversión que los alrededor de U$S 50 millones el kilómetro que cuesta construir un subterráneo. Esa fue la explicación que se dio para justificar que en toda la gestión de Macri en la CABA no se agregara ni un metro nuevo soterrado.

No será porque sufra de claustrofobia porque como Presidente reflotó el proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, paralizado de origen, que se había adjudicado la constructora de su primo Angelo Calcaterra y ahora tendrá que ejecutar Marcelo Mindlin que se la acaba de comprar.

Cuando Macri le cedió la posta a Horacio Rodríguez Larreta, el Metrobús sumaba 56,8 kilómetros de carriles exclusivos y 125 paradas en 6 tramos, de los cuales sólo el Metrobus Norte conecta con la Provincia de Buenos Aires. De este la nueva gestión ya inauguró una extensión hacia adentro de la Ciudad. En el tramo de Cabildo que ahora va de Congreso del Tucumán a Plaza Italia se superpone con el subte D.

Las autoridades de la Ciudad reivindican al Metrobús como una solución al tránsito aduciendo que el que Juan B. Justo reduce el tiempo de viaje en un 40% y, el de 9 de Julio, en un 50%. Se nota que nunca toman colectivos porque se basan en un promedio aritmético del antes y del después, pero no consideran que el volumen mayor de tránsito es en las horas pico, y que por lo tanto se saturan las paradas porque al haber mucha gente haciendo la cola para subir a los colectivos se produce un cuello de botella en la máquina Sube, que el conductor debe cargar pasajero por pasajero. A lo que se suma que el público en gran medida se estanca en la parte de adelante de los vehículos e impide el ascenso fluido.

En general, tienen que terminar abriendo las puertas del medio y de atrás para que suba la gente que, en consecuencia, no paga el viaje, salvo con algunas líneas que destacan inspectores en las paradas más concurridas para venderles el boleto antes de abordar el colectivo.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tendría que darse una vueltita por ahí para meter el lápiz rojo en el subsidio, ante la cantidad de colados (involuntarios o no) que acumulan los horarios pico. Y Dietrich debería tomar de nuevo el tiempo en plena concentración de tránsito para ver cuánto se ahorra realmente con el Metrobús. Y compararlo con lo que demora pasar por los molinetes en el subte para llegar al andén. Y ni hablar de volver a medir qué porcentaje de pasajeros del ferrocarril pasa la tarjeta por el lector de entrada y salida en las estaciones y cuántos pasan por el costado.

Pero además la complejidad del tránsito ameritaría pararse en una avenida como Cabildo y comparar el Metrobús con lo que queda de la calzada, con una interminable doble fila de vehículos inmóviles a su lado.

Medios interconectados

Si bien las redes de Metrobús en ciudades de la región como México D.F., Bogotá y Santiago de Chile se extienden alrededor del doble de kilómetros que la de Ciudad de Buenos Aires, el diagrama del transporte integra subtes, ómnibus, trenes ligeros y en algunos casos hasta transbordadores. No se trata sólo de invertir, sino de planificar, lo cual demuestra un sistema de transporte público altamente desarrollado, como el de Nueva York, íntegramente conectada por su red de subterráneos, que abarca 1.354 kilómetros de recorrido y por la cual viajan cada año 1.750 millones de pasajeros. En un fin de semana, sus metros y ómnibus transportan en promedio 8,4 millones de usuarios.

Londres posee un sistema de transporte de vanguardia. Los viajes en metro superan los 1.300 millones, en bus 2.400 millones (más de la mitad del total inglés) y 110 millones en sus trenes livianos. Encima les toca cruzar el Támesis. Los que diariamente en el país pasan por el puente Pueyrredón no saben lo que se pierden...

Seúl, la capital de Corea del Sur, dispone de uno de los sistemas de transporte público más eficiente y moderno del mundo. Se trata de una red integrada de metro y autobuses, y con trenes que pasan cada 2 minutos en la hora pico y cada 5 minutos el resto de la jornada.

Hong Kong tiene una población de 7 millones de personas en un área de tan solo 1.105 kilómetros cuadrados. Para evitar los problemas de concentración demográfica, desarrollaron un sistema de transporte de última generación. Cada día, 12.5 millones de viajes se realizan en su red pública que incluye trenes, tranvías, buses, minibuses, taxis y ferrys. Los trenes cuentan con un equipo de tecnología avanzada, recorren 177 kilómetros en 85 estaciones y transportan 4.65 millones de pasajeros por día.

Volviendo a América Latina en esa recorrida virtual por dimensiones que parecen estar mucho más que la 4ta, Medellín es un modelo de desarrollo urbano en general y de organización del sistema de transporte en particular, nominado en 2012 como uno de los mejores del mundo por el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), un consorcio global de organizaciones fundado en 1985 para promover el transporte sustentable a nivel mundial. Integrada la red un metro (31 km y 2 líneas) y un Metro Cable (3 líneas de teleférico) con tarifa integrada, que transportan 550 mil pasajeros por día; más un Metrobús integrado con el metro en infraestructura, y líneas de colectivo que complementan el sistema.

A su vez, la ciudad brasileña de Curitiba también cuenta con un extendido sistema de metrobús, que absorbe el 85% de los viajes: 2,2 millones de pasajeros por día.

El sistema de ómnibus de la Región Metropolitana cuenta con 17 mil unidades de colectivos y casi 45 mil chóferes. La flota supera a las 10 mil unidades de la londinense. Está compuesta por más de 91 empresas que operan 138 líneas. Por año se transportan en colectivo casi 1.800 millones de pasajeros, lo que indica un uso 6 veces mayor que el de la red de subtes.

La red de subterráneos contabiliza más de 60,8 km de extensión, cuenta con 6 líneas, un de Premetro y 102 estaciones. Según las últimas estadísticas transporta casi 300 millones de pasajeros en total, lo que significa unos 23 millones de pasajeros promedio por mes, más de 800 mil pasajeros por día. Las líneas más utilizadas son la B y la D, con más de 70 millones, seguidas por la A (52 millones), la C (43 millones) y la D (18 millones). El Premetro transportó alrededor de 1 millón de pasajeros.

A pesar de la simplificación que le aporta al tránsito porteño el subte, las sucesivas administraciones que tuvo la Ciudad de Buenos Aires hicieron entre 1995 y 2015 nada más que alrededor de 23 kilómetros de subte. En el mismo período, Madrid inauguró 234 kilómetros y 189 nuevas estaciones, con una inversión de aproximadamente US$ 11.850 millones. Ello a pesar de que la capital española registra la menor cantidad de pasajeros diarios promedio por línea de subte (alrededor de 154 mil), seguida por Nueva York (208 mil). En CABA , al igual que en París se movilizan 214 mil pasajeros cada uno, según los datos comparados. Ni hablar del subte de Seúl que es el que más pasajeros absorbe por línea, con un promedio de 1.600.000 usuarios.

En cuanto a los trenes, 3 operadores (Metrovías,Ferrovías y Trenes Argentinos) concesionan en el país 7 líneas (Mitre, Sarmiento, Urquiza, Roca, San Martín, Belgrano Sur y Belgrano Norte). El tendido del área metropolitana de Buenos Aires cuenta con 860 kilómetros de vías, que la convierte en una de las redes interurbanas más grandes del mundo. Cada pasajero que paga recorre promedio de casi 18 kilómetros.

El tramo final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la gestión ferroviaria quedó a cargo del ex ministro Florencio Randazzo luego de la tragedia de Once, fue muy fructífero en lo atinente a renovación del material rodante destinado a pasajeros mediante la incorporación de coches traídos de China, cambió vías, puso a funcionar los talleres y reformó estaciones en tiempo récord, lo cual se nota en afluencia de público desde ese momento.

Sin embargo, aún falta mucho para llegar a los 100 millones más de pasajeros en los ferrocarriles metropolitanos que eran transportados en 2008-2009.

El ministro de Transporte de la Nación no le dedicó ni un pequeño capítulo al bienestar de la gente cuando concibió un plan de inversiones ferroviarias que se centra en exclusivamente a las cargas, mientras no suelta ni a sol ni sombra el puerto porteño. Si bien es cierto que el kirchnerismo daba las 12 antes de hora e inauguraba electrificaciones claves, como la del ramal Constitución-La Plata, antes de completarla, no menos real es que la administración de Mauricio Macri ni siquiera se apuró en concretarla y la mantiene demorada.

Pero el colmo sucedió en las agobiantes jornadas del verano, cuando el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dispuso que el transporte público racionalizara el aire acondicionado en los servicios que lo incorporaron, como el tren, y disciplinadamente la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) informó que cumplía con el requisito en las 17.578 unidades, entre servicios interurbanos, urbanos y de turismo, que lo poseen y en las demás instalaciones fijas de las empresas de transporte.

Ay, Dietrich, ay Aranguren… Y después se quejan cuando se acusa al gobierno de estar gestionado por insensibles CEOs, que no reparan en el ser humano y miran nada más que por la ganancia material...