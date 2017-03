Sexting, voyeurismo y una nueva ética del sexo

Sexting (contracción de "sex" y "texting") es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles. La referencia Nº1 al sexting es de 2005 en el periódico Sunday Telegraph.

Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS pero después comenzó a aludir también al envío de fotos y videos.

Una encuesta realizada en 2008 a cargo de la campaña estadounidense para la prevención del embarazo entre adolescentes y CosmoGirl.com/ reveló la rápida extensión del sexting y otros comportamientos similares en Internet entre adolescentes.

El 22% de las chicas encuestadas (y el 11% de las que tenían entre 13 y 16 años) afirmaron haber enviado o publicado fotos suyas desnudas o semidesnudas.

El 33% de los varones y el 25% de las chicas dijeron que habían recibido imágenes privadas. Un 39% de los chicos los habían enviado (o publicado en Internet) y el 50% los habían recibido.

4 definiciones de Amy Adele Hasinoff:

* "La gente ha utilizado los medios para hablar sobre sexo durante mucho tiempo. Cartas de amor, sexo telefónico, Polaroids picantes. Incluso hay una historia de una niña que se fugó con un hombre que conoció por el telégrafo en 1886. (...) Pero déjenme preguntar esto: Puesto que es completamente consentido, ¿cuál es el problema con el sexting? (...) El sexting es de verdad arriesgado, como todo lo que es divertido, pero, siempre y cuando uno no envíe una imagen a alguien que no desea recibirla, no hay ningún prejuicio. Creo que es un problema grave cuando las personas comparten imágenes privadas de los demás sin permiso. Y en lugar de preocuparnos por el sexting, lo que creo que hay que hacer es pensar mucho más sobre la privacidad digital. (...)".

* "(...) ¿Sabían que actualmente criminalizamos el sexting adolescente? Puede ser un crimen, porque se considera equivalente a la pornografía infantil, si hay una imagen de una persona menor de 18 años, y ni siquiera importa si ellos se hicieron un autorretrato y lo compartieron de buena gana. Así nos encontramos con esta situación jurídica extraña donde 2 jóvenes de 17 años pueden tener legalmente relaciones sexuales en la mayoría de los estados de USA, pero no pueden fotografiarse. Unos estados han intentado aprobar leyes de juzgamiento de faltas para el sexting pero estas leyes perpetúan el mismo problema debido a que todavía tipifican el sexting consentido como ilegal. No tiene sentido prohibir todo el sexting, para hacer frente a las violaciones de privacidad. Esto es como decir, resolvamos el tema de las violaciones ilegalizando completamente las citas. La mayoría de adolescentes no son detenidos por sexting, pero ¿advinen quién sí? A menudo los adolescentes que son rechazados por los padres de su pareja. (...)".

* "(...) La mayoría de los fiscales son lo suficientemente inteligentes para no levantar cargos de pornografía infantil contra adolescentes, pero algunos sí lo hacen. Según los investigadores de la Universidad de New Hampshire el 7% de las detenciones por posesión de pornografía infantil son de adolescentes, por sexting consentido con otros adolescentes. La pornografía infantil es un delito grave, pero no es lo mismo que el sexting adolescente. (...) Probablemente Ud. esté pensando, mi hijo nunca hace sexting. Y eso es cierto, su pequeño ángel no puede hacer sexting porque sólo el 33% entre 16 y 17 años hacen sexting. Pero, lo siento, cuando son mayores, es muy probable que haga sexting. Todos los estudios ubican la tasa por encima del 50% entre los 18 a 24 años. Y la mayoría de las veces, nada va mal. La gente me pregunta todo el tiempo, pero ¿el sexting no es muy peligroso? Así es como yo pienso al respecto: sexting es como dejar la billetera en casa del novio. Si se llega al día siguiente y todo el dinero ya no está, ¿qué más se necesita para deshacerse de ese tipo? (...)".

* "Hubo una adolescente de Ohio, llamémosla Jennifer, por el bien de su privacidad. Ella compartió fotos de sí misma desnuda con su novio de la escuela secundaria, pensando que podía confiar en él. Desafortunadamente, él la traicionó y envió sus fotos a toda la escuela. Jennifer estaba avergonzada y humillada, pero en lugar de tener compasión, sus compañeros la acosaban. La llamaron perra y puta y le hicieron la vida imposible. Jennifer comenzó a faltar a la escuela y sus calificaciones bajaron. Al final Jennifer decidió poner fin a su propia vida. Jennifer no hizo nada malo. Todo lo que hizo fue compartir una foto desnuda con alguien en quien pensó que podía confiar. Y, sin embargo, nuestras leyes le dicen que ella ha cometido un crimen horrible equivalente a la pornografía infantil. Nuestras normas de género le dicen que al producir esta imagen desnuda de sí misma, de alguna manera, hizo la cosa más horrible y vergonzosa. Y cuando asumimos que la privacidad es imposible en los medios digitales, condonamos y excusamos completamente el mal comportamiento de su novio. La gente sigue diciendo a las víctimas de violaciones de privacidad: "¿En qué estabas pensando? Nunca deberías haber enviado esa imagen". Si en vez de eso, Uds. están intentando saber qué decir, prueben con esto. Imagínense que te encuentras con tu amigo que se rompió la pierna esquiando. Se arriesgaron a hacer algo divertido y no terminó bien. Pero probablemente no vas a ser el idiota que diga: "Bueno, creo que no deberías haber ido a esquiar". (...)".

