Con un penal (dudoso) de Messi, la Selección ganó 1 a 0 a Chile

El seleccionado argentino con Messi como capitán del equipo vence a su par de Chile por 1 a 0 al cabo del primer tiempo del encuentro que disputan en el estadio Monumental y está retornando a la zona de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con el gol de tiro penal convertido por Lionel Messi a los 15 minutos.

Lo único que sirve es ganar. Si empata, se complica. Si pierde, habría que pensar en el repechaje como un logro. En el Monumental, que luce un campo de juego maltratado (lo regaron minutos antes del inicio), el partido comenzó con mucho nerviosismo y también velocidad.

El equipo de Edgardo Bauza se paró con un 4-2-3-1 bien clarito con Sergio Agüero detrás de Gonzalo Higuaín. Angel Di María bien abierto por la izquierda y Lionel Messi con libertad para arrancar desde la derecha hacia el centro. No la pasaba bien Argentina en los primeros minutos. La pelota la manejaba Chile, agazapado bien cerca del arco de Claudio Bravo, rápido para anticipar, morder en el medio y contragolpear.

Uno de los momentos más paralizante lo protagonizó Alexis Sánchez cuando encaró desde la izquierda hacia el centro y se sacó de encima a Gabriel Mercado. Envió un centro cargado de veneno para Charles Aránguiz (¿la rozó o no la tocó?) que hizo el gesto de un cabezazo para la entrada de José Fuenzalida por el segundo palo. El exBoca definió al gol tras un rebote en Sergio Romero, pero el línea Marcelo Vangasse levantó su bandera.

Si Aránguiz la tocó, fue posición adelantada; pero si no lo hizo, Fuenzalida estaba habilitado. Esa jugada hizo reaccionar a Argentina, que poco a poco se amigaba con la pelota. A los 12, gambeteó y tocó para Higuaín, que ensayó el primer remate de Argentina al arco rival. Salió por mucho.

Después, Messi recuperó en el medio y habilitó a Di María, que no pudo definir por encima de Bravo. La Selección no encontraba su mejor juego, pero se encontró con un penal que le permitió ganar en tranquilidad. A los 15, Mascherano habilitó a Di María que apenas sintió la mano de Fuenzalida en el pecho se zambulló en el área. El árbitro brasileño Sandro Ricci no dudó y señaló el punto del penal. Messi acomodó la pelota y se enfrentó con Bravo y con los fantasmas del penal que falló en la final de la Copa América Centenario. Esta vez la clavó, fuerte, abajo y cruzado y Argentina pegó un grito de alivio.

Chile recuperó la pelota y las camisetas rojas se multiplicaban en el medio. Biglia y Mascherano no podían frenar a tantos rivales. Pero la Selección defendía en el área grande con los dientes apretados y Chiquito Romero estuvo seguro en el juego aéreo.

La Selección la pasaba mal en el medio, pero no sufría en el área. Sobre el cierre del primer tiempo, cuando las piernas pesaban y el vértigo se había disipado, Argentina tuvo el segundo. Tras un tiro libre de Messi al área, Nicolás Otamendi se encontró con la pelota picando en el área chica luego de un rebote y quiso romper el arco. Su cara era elocuente mientras la pelota viajaba a toda velocidad por el cielo de Núñez.

El segundo tiempo con pocas sorpresas

Para el segundo tiempo Bauza entendió que Mas ya no podía seguir y mandó a la cancha a Mateo Musacchio en su lugar (Rojo se corrió al lateral). Y Pizzi vio que podía llevarse un punto (más), por eso cambió primero a Fuenzalida por Nicolás Castillo y después a Silva por Jorge Valdivia. Argentina en el complemento fue una sombra.

El Patón metió el cambio que pedía el partido: Ever Banega entró por Agüero. Para manejar la pelota, para sumar un volante. Pero lo primero que hizo el del Inter fue una falta infantil en la puerta del área. A los 19, Alexis Sánchez ejecutó con clase, pero el travesaño le negó el gol.