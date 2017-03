Sufrió mucho pero gracias a una torpeza, Colombia en zona de repechaje

El partido no parecía contra Bolivia, la penúltima selección en el tablero de posiciones de las eliminatorias suramericanas, un rival apático en ofensiva que prácticamente a lo largo de los 90 minutos no inquietó al arquero local David Ospina.

Pero era Bolivia, que con 5 hombres en defensa en la 1ra. parte y 6 en la 2da., además de poblar la mitad de la cancha y dejar 1 solo hombre en punta, cerró los caminos a una Colombia que insistió en buscar romper el cerco con incursiones por el centro, a través del propio James y de Macnelly Torres.

“Bolivia vino a hacer el partido que hizo, lo sabíamos toda la semana. Por ahí en los primeros minutos atacamos bien, pero no encontramos el gol. Se siguió intentando y con corazón nos pudimos llevar el triunfo”, comentó Carlos Bacca a Gol Caracol.

El delantero del AC Milán afirmó que el equipo realizó muchas variantes tácticas para sacar el partido adelante, luego de que Bolivia se replegó en forma ordenada. "Se lesionó Luis Muriel, subieron a Matheus Uribe y a Luis Quiñones, entró Duván. Atacamos por derecha y por izquierda".

Al principio, el partido parecía fácil. Colombia, especialmente con Armero por la izquierda, rompió los flancos. La mejor muestra de lo fácil que parecía ocurrió a los 8', cuando James lanzó a Armero y este tiró el centro. Luis Fernando Muriel impactó con pierna izquierda y el balón se estrelló en el travesaño.

Pero después Colombia prácticamente olvidó los costados.

Y naufragó, incluso con el ingreso de Luis Quiñones, quien a los 34' reemplazó al lesionado Luis Fernando Muriel, permitiendo de paso que Pékerman invirtiera las posiciones en el campo: por la derecha, Mateus Uribe quedó como lateral y Juan Guillermo Cuadrado pasó a la mitad de la cancha. Sin embargo, esto tampoco funcionó: el toque era al pie, sin chispa y sin factor sorpresa.

El partido



El complemento, al inicio, pareció la prolongación de la 1ra. parte, y el desespero se apoderaba de Colombia. Bacca remató desviado y James cobró un tiro libre por arriba. Solo a los 65', un cabezazo de Yerry Mina sacudió el arco y levantó el ánimo en el estadio. Ya estaba en el campo otro atacante, Duván Zapata.

Entonces vino, a los 67', el ‘¡Sí se puede!’ del aliento de los colombianos en las gradas; el penal que dejó de pitar Marques al boliviano Marcelo Martins, a los 28', y el 3er. cambio, el ingreso de Edwin Cardona. Luego, la torpeza del defensor Cristian Michael Coimbra Arias en la falta a Juan Guillermo Cuadrado que se transformó en penal.

Como está estipulado, James era el encargado de cobrar la falta desde los 12 pasos y los ojos de los aficionados, en el estadio y seguramente de una suma elevada de millones frente al televisor, se depositaron confiadamente en él.

El capitán se perfiló para lanzar con pierna izquierda. Arrancó, se frenó un poco antes de llegar al balón y remató al palo izquierdo de Carlos Lampe. El arquero boliviano fue en busca del balón, levantado unos 40 centímetros, y rechazó. El rebote quedó en James y este no tuvo inconvenientes para depositarlo al lado derecho y marcar. Eran los 83'.

Por esa agonía de 2 remates para que la pelota entrara, en el que sería el único gol del partido que ya expiraba, James corrió y sacudió la mano derecha.

Mientras tanto, los compañeros, encabezados por Pablo Armero, corrieron hacia él para el festejo, incluyendo los suplentes, y el siempre reservado director técnico argentino José Pékerman agitó sus brazos y eufórico gritó.

16 minutos antes, como si se tratara de un enfrentamiento contra Brasil o Argentina, o como en aquella oportunidad del 0-3 al término del primer tiempo ante Chile en la despedida de las eliminatorias a Brasil 2014, los simpatizantes colombianos gritaban en coro “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”. Esto porque no se podía. Al final con el rebote tras el penal, Colombia festejóp.

Mauricio Soria, DT de Bolivia, se mostró en desacuerdo con el penal que cobró el referí por supuesto foul a Cuadrado.

Soria culpó al árbitro brasileño Ricardo Marques: "Él influyó en el resultado del partido", dijo en rueda de prensa al término del encuentro disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Pero luego recapacitó: "Sobre el arbitraje no quiero hablar mucho, porque luego puede tener repercusiones negativas contra nosotros", afirmó.

El técnico del conjunto del altiplano se mostró satisfecho, sin embargo, con el planteamiento del juego, que impidió a los jugadores colombianos desarrollar su tradicional fútbol de toque.

"Nosotros implementamos una forma de juego en la que teníamos que presentarnos para impedir que ellos se desarrollen", aseguró Soria.

En cambio el DT de Colombia, José Pékerman, aceptó que fue "un triunfo sufrido" en un partido típico de la clasificatoria, en que los equipos visitantes se defienden y tratan de sacar un resultado positivo. "Acá (a Barranquilla) vino Uruguay a defender, vino Chile a defender, así que a Bolivia ¿qué le podemos decir? No podemos estar en contra de lo que hace Bolivia".

El argentino lamentó la lesión del delantero Luis Muriel, sobre la media hora de juego, y aseguró que el jugador de la Sampdoria de Italia llegó en muy buena forma. "Es un jugador en que creemos, teníamos mucha fe que en este partido iba a ser determinante. Comenzó muy bien, estaba bien y se nos complicó, lamentándolo por él y por el equipo", aseguró el entrenador argentino.

José Orlando Ascencio explicó así las posibilidades de Colombia:

La victoria de Paraguay frente a Ecuador (2-1) y el sufrido triunfo de Argentina frente a Chile (1-0) volvieron a apretar la tabla de la eliminatoria y cambiaron, por ahora, el ‘número mágico’ para conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Ahora, la proyección para obtener cupo directo es de 29 puntos. La del 5to. puesto, la del repechaje, se mantiene en 28 unidades.

En ese orden de ideas, Brasil ya estaría asegurado en el Mundial, salvo una hecatombe: le lleva 7 puntos al 2do., Uruguay, y 10 al 4to., Ecuador, y al 5to., Chile. De ahí para abajo, entre los uruguayos y Paraguay, séptimo con 18, hay un trancón de 6 equipos en un rango de 5 puntos.

En los últimos 3 lugares de la tabla, las opciones son nulas. Perú tendría que ganar todos los partidos para hacer 30, entre ellos, 3 jugando como local. Y hace rato que Bolivia y Venezuela están pensando en Catar 2022.

Hoy, el 4to., que es Colombia, tiene 21 unidades, el 53,85% de los puntos disputados. Si ese porcentaje se mantiene, la proyección es de 29, lo cual la obliga, en la práctica, a ganar los 2 partidos como local y a sacar al menos 2 puntos en los 3 partidos que le quedan como visitante para llegar a esa cifra. Por eso, un triunfo frente a Ecuador el martes en Quito sería clave en las aspiraciones de clasificación.

La historia no ayuda

Ecuador no es, precisamente, la plaza más favorable para la Selección en la eliminatoria. Ha jugado 8 veces en ese país y solamente ganó 1: el 9 de octubre de 1996, 0-1, con gol de Faustino Asprilla.

De resto, Colombia sacó 4 empates como visitante y perdió 3 veces, la última de ellas cuando José Pékerman estaba recién llegado al banco de la Selección (1-0, el 10 de junio de 2012).

Un aspecto que puede cambiar el panorama para todos en la eliminatoria es la cantidad de “duelos directos” que quedan en las 5 fechas que faltan. El martes 28/03, aparte de Ecuador vs. Colombia, hay un Brasil vs. Paraguay que podría cambiar otra vez el panorama. Y en la fecha 15, que se jugará el 31/08, están Brasil vs. Ecuador, Chile vs. Paraguay y Uruguay vs. Argentina.

Más de uno estará haciendo fuerza para que los pentacampeones del mundo sigan ganando y cabalgando la eliminatoria, porque, aparte de esos 2 juegos, también tendrá que jugar contra Chile en casa...

Colombia, en cambio, tiene 2 partidos frente a equipos ya eliminados: ese 31/08 enfrentará como visitante a Venezuela y en la última fecha enfrentará a Perú en Lima, el 10/10. Los 2 juegos que le faltan como local son durísimos: frente a Brasil, el 05/09, y contra Paraguay, el 05/10, aunque a lo mejor este último ya llegue sin opción de clasificar.

Primero lo primero: así como se exigió una victoria frente a Bolivia, es clave sacar puntos en Quito el martes 28/03 para comenzar a respirar con calma.