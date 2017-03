Paraguay no pierde la ilusión y ahora visita a Brasil

La jornada 13 de las Eliminatorias Sudamericanas terminó: Brasil goleó 4 – 1 a Uruguay en Montevideo, Colombia ganó con lo justo a Bolivia por 1 – 0 al igual que Argentina a Chile en el Monumental, Paraguay superó 2 – 1 a Ecuador y Venezuela empató 2 – 2 con Perú. La Selección de Tité está cerca de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

La tabla quedó así: Brasil 30 puntos, Uruguay 23, Argentina 22, Colombia 21, Ecuador y Chile 20, Paraguay 18, Perú 15, Bolivia 7 y Venezuela 6.

La fecha 14 se jugará el martes, Bolivia vs. Argentina, Ecuador vs. Colombia, Chile vs. Venezuela, Brasil vs. Paraguay y Perú vs. Uruguay.

El diario ABC, de Paraguay, lo explicó así:

"La esperanza es lo último que se pierde. A pesar de tener los números en contra e ir de abajo en la tabla. De todas maneras hay camino por andar y esta victoria contra Ecuador, mantiene la ilusión de pelear por un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Paraguay sigue fuera de la clasificación pero queda el partido contra Brasil, el martes, y dos combos (dos de visitante y dos de local). La obligación de ganar todos los juegos continúa."

En un primer tiempo de juego parejo con la presión del local pero la imprecisión para atacar, el rival pegó en lo físico y tuvo la situación más clara con el disparo de Felipe Caicedo, que terminó cerca del palo derecho de Antony Silva tras un desvío en Darío Verón. La ventaja en el resultado fue justa al termino de los 45 minutos iniciales. Cuando Paraguay se adelantó para recuperar la pelota más lejos de su área, generó una falta por la derecha del ataque para que tras la ejecución de Iturbe llegue la jugada del gol: Valencia rechazó a medias, Cecilio devolvió la pelota al área y en el afán de rechazar, Arturo Mina peinó el balón sobre la salida de Dreer y Bruno Valdez definió con el arco en blanco. Fue una explosión de felicidad que se pausó por un segundos, cuando el árbitro fue junto al asistente como si la jugada estuviera invalidada.

Ya en el 2do. periodo, las emociones fueron consecutivas. Ecuador arrinconó a Paraguay pero en el 1er. avance, Junior Alonso buscó a Cecilio Domínguez en la cabecera del área. El delantero remató de primera y el portero desvió el disparo hacia un costado para la llegada del lateral, quien disparó con fuerza para anotar el 2 – 0 a los 64' de partido. La emoción duró poco por que en la siguiente jugada, Antonio Valencia lanzó un centro desde la derecha del ataque y el balón pegó en la malo de Alonso. El árbitro Argote no dudo y sancionó penal: Felipe Caicedo lo cambió por gol pateando al ángulo izquierdo de Silva.

Los fantasmas del empate aparecieron como aquella tarde en Quito y la noche contra Brasil en Asunción. A 10' del final, el desgaste del juego cayó en el estado físico de Víctor Cáceres, quien fue sustituido por Richard Ortiz, Cristian Riveros y Miguel Almirón, que aguantaron a falta de cambios. En la próxima jornada, el conjunto de Francisco Arce visitará a Brasil en el Arena Corinthians.

Paraguay no fue muy productivo hasta que consiguió ponerse en ventaja, desde donde se mostró más convincente; pero Ecuador, aún corto de recursos supo ejerecer presión. Y en el 2do. tiempo descontó con un penal de Felipe Caicedo para poner suspenso a la definición del juego.

Ecuador por momentos dejó en evidencia mejor resto físico, pero no acompañó con una tarea táctica eficiente y Paraguay, a pesar de sufrir el asedio tuvo piernas para aguantar en la marca.

El triunfo suma a Paraguay pero no genera avances significativos en la clasificación: tiene 18 unidades y viaja a Brasil, que viene de golear 1-4 a Uruguay en Montevideo.

Los 3 goles



Paraguay superó 2 – 1 a Ecuador y mantiene las chances de pelear por un lugar en el Mundial de Rusia 2018. Brasil, el próximo rival en el combo, remontó y goleó en Montevideo 4 – 1 a Uruguay: “Allá tenemos que jugar por que si vamos a defendernos no vamos a aguantar. Yo le tengo bastante hambre por que jugué allá y sé cómo piensan”, contó Francisco Arce en conferencia de prensa. El entrenador habló sobre el arquero que atajaría en el Arena Corinthians: “Todavía no está definido. Antony (Silva) está muy bien pero teníamos un pensamiento de hacerle jugar a otro. Vamos a esperar, tenemos tiempo. Pensamos en Roberto (Fernández) por que juega bien con el pie”.

Ante la lesión de Gustavo Gómez y de Juan Patiño, que iba a arrancar de titular y sintió una molestia en el calentamiento, el DT confirmó que son tres lo candidatos para suplantar a los centrales: Marcos Cáceres, Salustiano Candia y Antolín Alcaráz. “Si se confirma la lesión de Juan (Patiño) vamos a convocar e igual vamos a convocar en el lugar de Gustavo (Gómez). Hay tres lugares para dos jugadores pero tenemos que esperar la confirmación del examen de Juan Patiño”, añadió.

Arce habló de los históricos del plantel y el rendimiento en el partido de hoy. “Estoy contento con Darío (Verón), Paulo (Da Silva) y Cristian (Riveros). Hablamos con ellos y Darío respondió. Siempre estuvo predispuesto”, expresó.