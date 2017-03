Ridículos: Fijan por ley que los desaparecidos son 30.000

La disputa por el número de desaparecidos durante la última dictadura vuelve a estar en el foco de atención por estas horas. No sólo porque se conmemora este viernes un nuevo aniversario del golpe de Estado que instauró el último régimen de facto del país, sino además por una particular ley que se acaba de sancionar en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto que convierte en 30.000 la cifra oficial de desaparecidos toda vez que se haga referencia al tema en una comunicación gubernamental.

La denominada ley "anti-negacionista" había sido impulsado en el Senado por el exintendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y aprobada en ese cuerpo el año pasado. Ahoras de un nuevo Día Nacional de la Memoria, la Cámara Baja lo convirtió en ley.

La norma establece además que utilice el término "Dictadura Cívico-Militar" para referirse al último gobierno de facto.

El documento establece que se incorporará “de manera permanente en las publicaciones, ediciones graficas y/o audivisuales y en los actos publicos de gobierno, de los tres poderes de la Provinica de Buenos Aires, el término ‘Dictadura Civico-Militar’ y el número de 30.000 junto a la expresion ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro pais durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.

Además, la argumentación de la ley afirma que el derrocamiento de la por entonces presidente María Estela Martínez de Perón tenía como objetivo “imponer un modelo de acumulación con lo financiero en el centro, de apertura económica, disminuyendo el Estado social, avanzando hacia la concentración económica”.

Así, en vísperas a un nuevo aniversario del último golpe de Estado, la ley establece que todas las comunicaciones del gobierno de María Eugenia Vidal referidas al tema deberán contener esas expresiones.

Documento de Sarghini

El presidente del bloque del Frente Renovador de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Jorge Sarghini, se preguntó “qué hemos hecho los políticos con los valores que nos arrebataron durante la dictadura” y se respondió que “estamos en deuda porque no podemos sentirnos satisfechos cuando uno de cada tres argentinos se encuentra bajo la línea de pobreza”.



En oportunidad de conmemorarse, tal como todos los 24 de marzo, el Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a quienes resultaron víctimas de la dictadura, Sarghini reflexionó sobre "la necesidad de llegar a puntos intermedios, entre pérdidas de oportunidades y ajustes, para unir a los argentinos y así construir el país que soñaron nuestros abuelos y nosotros nos permitimos seguir soñando”.



El diputado consideró que “en algo nos hemos equivocado si no podemos resolver problemas como la pobreza”, fustigó “la fuerte tentación de los gobiernos de ir hacia el pensamiento único considerando equivocado al que piensa distinto” y sentenció que “los que pensamos distinto no somos destituyentes, somos opositores, podemos sentarnos a acordar y desde nuestro espacio tenemos autoridad moral para afirmarlo”.



Sarghini concluyó que “esta no es la forma de reivindicar los valores que la dictadura nos robó” y le pidió al gobierno que reflexione en pos de grandes objetivos como unir a los argentinos y sacarlos de la pobreza.