Carlotto contra Hebe, ¿la desestabilizadora?: "Hay que tener conciencia democrática"

"Quiero hablar un poco de traiciones y entregas. Estela de Carlotto firmó un convenio con Vidal, una asesina, una mujer que está matando de hambre a un montón de gente, que lleva comida podrida a los chicos a los comedores, no sé qué cabeza tienen para negociar con ella", disparó Bonafini durante la habitual marcha de los jueves en la Plaza de Mayo el pasado 23 de marzo, en la antesala al trágico 24 de marzo.

Luego remarcó (quien días atrás se enojó por las refacciones en la Plaza y amenazó con "volar" la Casa de Gobierno si no le dejaban un lugar para sus reuniones): "Para nosotros el gobierno completo es nuestro enemigo, no hay ninguno que se salve".

Lejos de dejar pasar la incontinencia verbal de Bonafini, Carlotto disparó: "Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsular en no me gusta. El diálogo hay que tener".

Sin medias tintas, al aire de C5N le dijo que es un "muy mal ejemplo. Lo siento por ella".

En pleno 24 de marzo, en el que se conmemora el último golpe de Estado (1976), la titular de Abuelas, le aclaró: "Tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo, nuestros enemigos tienen que estar en una cárcel eterna si son los feroces asesinos" de la dictadura.