Mentiras verdaderas: Viaje al Mundo Breitbart, el relato trumpista

"Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados"

Mark Twain

(aunque no está comprobado).

Breitbart News, con una línea editorial acorde a lo que en USA se llama la "Alt-right" (una nueva derecha con opiniones extremas en algunos temas que apoya fuertemente al Presidente, Donald Trump) pertenece a la Breitbart News Network LLC, cuyo director ejecutivo es Stephen Kevin Bannon, alias "Steve" (quien además fue el director de la página web entre 2012 y 2016).

Bannon se convirtió este año en estratega jefe de la Casa Blanca y consejero de Trump. "Como director de Breitbart News, llegó a declarar a la web de noticias como 'la plataforma de la Alt-right', dirigiendo ataques velados de tono antisemita a los rivales de Trump durante la campaña presidencial de este, negando simultáneamente la relevancia de elementos defensores del nacionalismo blanco, del antisemitismo y la homofobia dentro del movimiento. Nombrado consejero presidencial y estratega jefe del equipo de Donald Trump, posteriormente este anunció su inclusión como asistente permanente en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional", explica Wikipedia. Bannon rechaza las acusaciones de nacionalismo blanco, antisemitismo y homofobia.

Lo cierto es que la línea editorial borderline de Breitbart News siempre ha dejado lugar a que sus noticias, al menos se "mal-interpreten" (en el mejor de los casos) como contenido malicioso. Lo cierto es que las posturas de esta nueva derecha alternativa son muy rechazadas por casi todo el establishment político de Washington DC -incluyendo demócratas y republicanos, quienes tienen una declarada guerra de poder contra este ala ideológica de fuerte influencia en la Casa Blanca-. Debido a que el establishment rechaza ampliamente la línea Breitbart, también es cierto que muchas veces sus títulos o noticias han sido sacados de contexto para darles un tinte aun más extremista. Una mirada sobre el relato trumpista desde sus entrañas.

Merchandising

Lo primero que llama la atención cuando uno ingresa en Breitbart, es que el primer aviso que tienen te invita a comprar el merchandising de la página. Esto habla de que Breitbart no pretende solo ser un trasmisor de noticias/información, sino que busca imponerse como algo más: un concepto, un sello, una marca de pertenencia. Quien usa la ropa de la tienda Breitbart, piensa de una determinada manera.

Los productos incluyen lemas y símbolos que representan todas las ideas que han llevado a que Donald Trump gane la elección: el rechazo a la inmigración; el cierre de fronteras; la idea de que la corrección política impuesta por la izquierda funciona como una tiranía; la necesidad de devolver a Estados Unidos el valor perdido del patriotismo perdido, entre otros. Entre los productos que se encuentran en la Breitbart Store, hay:

> Stickers con la cara de Andrew Breitbart (creador del portal) dando un grito y el hashtag #WAR (guerra). La descripción del producto explica a qué se refiere la palabra "guerra": "Peleando contra el bias (N de la R: las mentiras, los prejuicios tendenciosos) de los liberales y los medios del mainstream, un sticker a la vez." También hay tasas con la misma imagen de Andrew Breitbart.

> Hay también remeras de mujer de color celeste con la inscripción en blanco "American by the grace of God" (estadounidense por la gracia de Dios). La explicación del producto es la siguiente: "El Presidente (Ronald) Reagen valientemente habló de la mano de Dios en la creación de USA como una nación excepcional. Este diseño con mucho estilo permanece fiel a la fundación de USA."

grace-of-god.jpg

> Hay varios productos, entre ellos el más llamativo, una especie de estuche de latitas de gaseosa, con un logo que dice Breitbart Border Patrol (patrulla fronteriza Breitbart), rodeado por otra inscripción en amarillo que dice "Departamento Ciudadano de Justicia".

patrol.jpg

> La Breitbart Store ofrece pins con la "B" de Breitbart y motivos alegóricos a distintos sitios geográficos: algunos dentro y otros fuera de Estados Unidos. Hay uno de California y uno de Texas, luego a nivel internacional hay uno de Israel y uno del Reino Unido. Estos 4 son los sitios en los que Breitbart tiene oficinas. Recordemos que Breitbart fue concebida por el comentarista conservador Andrew Breitbart durante una visita a Israel en 2007: una website que iba a ser "a favor de la libertad y a favor de Israel, sin remordimientos. Breitbart News luego se alineó con la derecha populista europea y la Alt-right estadounidense bajo el manejo del ex director, Steve Bannon", explica Wikipedia. Hasta el momento, si bien es difícil saber cuál será la política exterior de Trump ya que ha cambiado de opinión varias veces sobre unos cuantos temas, la alianza con Israel parece ser una de sus prioridades. Por otro lado, es paradójico que Breitbart News -que abunda en teorías conspirativas y falsedades- ha sido más de una vez acusada de dar lugar a voces antisemitas. Con respecto al pin del Reino Unido, recordemos que el país es, dentro de los europeos, aquel en que el euroescepticismo y el populismo de derecha anti-inmigrantes ha calado más hondo hasta el momento, conduciendo al triunfo del Brexit -al que Trump se siente afín ideológicamente-.

> ¿Queres manifestar tu desprecio por los "izquierdistas" en tu vestimenta? Comprate en la Breitbart Store una gorra o una remera con el logo de un camión con la siguiente inscripción: "¿Odias a América? Compañía mudadora." La descripción del producto es la siguiente: "¿Odias a América? Entonces sal al carajo de aquí. Te ayudamos a mudarte. Muestrale a los izquierdistas a dónde está la puerta con este diseño que la rompe."

> Otras 3 remeras muestran puntos clave del relato Trump:

- Una con la consigna: "La libertad de expresión está en llamas". Es que la Alt- right siente que sus argumentos, considerados por la mayoría como discurso de odio y racismo, son acallados por una izquierda que en los 8 años de Obama dominó el discurso público en Estados Unidos. De esta manera, el triunfo de Trump es su reivindicación.

- Otra que dice: "E pluribus unum", frase en latín que es uno de los primeros lemas de Estados Unidos. Significa "De muchos, uno" o "Unidad en la diversidad". La remera también incluye un águila calva. Tanto la frase en latín como el águila calva con las alas abiertas forman parte del Gran Sello de los Estados Unidos. La descripción del producto es la siguiente: "Los izquierdistas piensan que significa 'de uno, muchos'. La verdad, por supuesto, es que significa lo opuesto. Somos muchos pero somos como uno. Déjaselos saber."

- La tercera remera es de color rojo y tiene en el centro en blanco, el mapa de Estados Unidos, con una inscripción en negro encima: "Get in line", que significa algo como "ponete en la fila". La descripción del producto dice lo siguiente: "¿Quieres venir a Estados Unidos? Perfecto. Hacelo legalmente y ponete en la fila."

* Todos los productos aclaran que son "orgullosamente hechos en Estados Unidos".

robby_mook_0.jpg

Breitbart y sus satélites torcieron la elección

Yochai Benkler, Robert Faris, Hal Roberts y Ethan Zuckerman, realizaron una investigación sobre el eco-sistema de medios de derecha liderado por Breitbart News, y la influencia que tuvo durante la carrera electoral de 2016. El trabajo, que salió en la publicación bimestral Columbia Journalism Review, dice así: "La elección presidencial de 2016 shockeó los fundamentos de la política estadounidense. Los reportes mediáticos inmediatamente buscaron disrrupciones externas para explicar la victoria inesperada-con teorías que iban del hackeo ruso a las 'noticias falsas'."

Los autores del artículo, en cambio, tienen una explicación "menos exótica" pero quizás "más desconcertante". El estudio que realizaron sobre más de 1 millón de historias publicadas online entre el 01/04/2015 y el día de la elección, muestran que una red de medios de derecha anclados alrededor de Breitbart, se desarrolló como un sistema mediático diferente y aislado, usando las redes sociales como su columna vertebral para transmitir una perspectiva del mundo híper-partisana. Este núcleo aislado actuó como "protección" de sus lectores en cuanto a que buscó reforzar aun más su visión del mundo sesgada y evitó mostrar nada que la confrontara. No solo eso: el mayor éxito de Breitbart y sus satélites es haber logrado, además, influenciar la agenda mediática general.

"Esta esfera mediática pro-Trump parece haber no solo marcado exitosamente la agenda para la esfera mediática conservadora, sino que también influenció a la agenda mediática más amplia, en particular la cobertura de Hillary Clinton", explican los autores en Columbia.

"Más que 'noticias falsas' en el sentido de falsedades completamente fabricadas, muchas de las historias más compartidas pueden ser más precisamente entendidas como desinformación: la construcción de un mensaje a partir de pedacitos verdaderos o parcialmente verdaderos de información, pero el mensaje es, en su núcleo, engañoso. Durante el curso de la elección, esto convirtió al sistema de medios de derecha en una comunidad de conocimiento relativamente insular, reforzando la cosmovisión compartida de los lectores y protegiéndolos del periodismo que la desafiaba. La prevalencia de dicho material ha creado un ambiente en el que el Presidente puede hablarle a sus seguidores sobre hechos en Suecia que nunca sucedieron o un asesor presidencial puede referirse a una tal 'masacre de Bowling Green' que nunca existió."

Bannon y la Alt-right ven a Occidente como pervertido y decadente

Steve Bannon tiene la convicción de que los estadounidenses se encuentran en una guerra global contra el Islam radical, en el marco de un conflicto secular entre cristianismo e islamismo, y mantiene una admiración por el tradicionalismo de Vladimir Putin.

Putin, Irán y la nueva Alt-right estadounidense tienen un rasgo en común: todos creen que la cultura occidental se ha pervertido y está por ello en decadencia.

Para el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, la supuesta "igualdad de género" promovida en Occidente no es otra cosa que una manera de tratar a las mujeres como "bienes y medios para obtener placer" en el mundo occidental, y esto es parte del "plan sionista para destruir a la comunidad humana". A comienzos de 2017, Vladimir Putin firmó una ley descriminalizando la violencia doméstica.

En Breitbart, el controversial Milo Yiannopoulos -columnista del medio hasta hace poco, fue despedido por dichos sobre la pedofilia que fueron demasiado hasta para los de Breitbart-, escribió un artículo titulado: "¿Hace el feminismo feas a las mujeres?", ilustrado con una foto de una cola de mujer con una bombacha con la inscripción "Así es como se ve una feminista."

El provocador y a veces desagradable Milo fue un importante representante de la nueva Alt-right estadounidense. Esta visión del mundo que considera que Occidente está en decadencia por culpa -entre otras cosas- del feminismo, la izquierda y la corrección política, aboga por recuperar valores perdidos. Pero la violencia con la que comunican lleva a uno a preguntarse: ¿cuáles son los valores que ellos quisieran destacar o recuperar? Pareciera, teniendo en cuenta ciertas noticias, que lo que siente la Alt-right estadounidense es que USA -con Barack Obama al mando- se ha vuelto demasiado "civilizada", demasiado sujeta a la corrección política y a las organizaciones internacionales, a la ONU y sus derechos humanos.

En ese caso, "hacerla grande otra vez" (slogan de campaña de Trump) quiere decir sacarla de todo eso. Recientemente, un documento enviado al Congreso por funcionarios del Gobierno de Trump dio a entender que USA podría no cumplir de ahora en más con los fallos de la Organización Mundial del Comercio, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el país podría retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU si este no se sometía a modificaciones. Volviendo a Bannon, Wikipedia define así su postura político-ideológica: "Defiende la narrativa de un mundo judeo-cristiano practicante antaño de un 'capitalismo humano', subvertido en la actualidad según Bannon por un 'Partido de Davos' y un capitalismo global y de élites."

Breitbart, además de acusar a las sociedades occidentales de estar pervertidas, ofrece a sus lectores algo más: alguien a quién echar culpas. 2 elementos tienen la culpa de la decadencia de América, según Breitbart: la izquierda y los inmigrantes ilegales. Las críticas a estos sectores son elementos que no pueden faltar en una jornada en el portal.

La ensalada Breitbart

La ensalada Breitbart está preparada con una amplia gama de elementos:

> En Breitbart aparecen mucho notas sobre temas como el cambio de sexo y el aborto, en general presentando posturas opuestas a las que suele tener en estos temas el feminismo y el discurso de género de la izquierda:

- "La cantidad de niños suecos que quieren cambiar de género se duplican cada año" (16/3).

- "Un abogado de ACLU (N de la R: Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) dice que el aborto por desmembramiento no es 'inhumano'" (16/3).

- "Permite a las mujeres abortar bebés por ser del sexo equivocado, dice prominente eticista médico" (20/3).

> Críticas a la izquierda, a los medios mainstream y a la tiranía de la corrección política.

- "Universidad remueve las balanzas del gimnasio para evitar 'provocar a los estudiantes con sobrepeso'". La nota critica la decisión por "políticamente correcta" (16/3).

- "The New York Times destruye la carrera del presentador de ESPN basándose en una mentira de 'racismo'". Primer párrafo: "Un reportero deportivo de The New York Times destruyó la carrera de un presentador de ESPN, mintiendo sobre lo que él dijo sobre la tenista Venus Williams, y llamando el comentario del presentador de ESPN, 'racista'. Hasta ahora, no ha habido repercusiones para el escritor del Times." El comentario en cuestión, vino de la boca del presentador de ESPN, Doug Adler, quien dijo que Williams empleaba tácticas de guerrilla en la cancha de tenis durante su juego en el Australian Open el 19 de enero. Inmediatamente, explica Breitbart, la gente empezó a twittear que Adler había llamado a la jugadora afroamericana una "gorila". Ben Rothenberg, del Times, twitteó "Esto es increíble. Es horrible que las hermanas Williams sigan sujetas a esto en 2017." Los jefes de Adler en ESPN decidieron despedir a Adler a raíz de la controversdia, a pesar de haber dicho inicialmente que habían entendido "guerrilla" y no "gorila". Un mes después, continúa la historia de Breitbart, Adler tuvo un ataque al corazón. (17/3)

- "Exclusivo--Ann Coulter: 'Mientras vivamos en un país a dónde los liberales atacarán a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, ¿cuál es el sentido de hacer encuestas?'" (20/3)

> Otro gran tema de Breitbart engloba las amenazas, que son básicamente 2: la violencia de los inmigrantes ilegales y el terrorismo islamista.

- La noticia del 16/3 es que un juez de Hawaii bloqueó a nivel nacional el veto migratorio de Donald Trump (segunda versión, ya que la primera también había sido bloqueada).

El diario The New York Times titula: "El veto migratorio revisado es bloqueado a nivel nacional".

El The Washington Post titula: "Juez federal detiene bloqueo migratorio horas antes de que entrara en efecto".

The Wall Street Journal titula: "El veto migratorio revisado de Trump es bloqueado por jueces federales."

putin.jpg

Entre las notas que aparecen en Breitbart News sobre el tema, llaman la atención 2:

Una se titula "Los jueces inventando nuevas razones para obstruir las populares reformas migratorias de Donald Trump" y dice en una parte así: "3 jueces de California y 1 juez del estado de Washington dicen que el derecho exclusivo y deber sagrado de resguardar las fronteras termina cuando un estado sufre daño financiero porque sus universidades no pueden importar más clientes que pagan cuotas, de los países restringidos. Estos jueces de izquierda están compitiendo entre ellos para echar frenos legales inventados a la defensa legal y propicia de Trump de las fronteras de la nación, dijo Hans Vos Spakovsky, ex abogado del departamento de Justicia que ahora trabaja para la Fundación Heritage."

La otra nota se titula: "Robert Barnes: Juez hawaiano de Obama decide que un imán musulmán tiene derechos constitucionales especiales para traer a Estados Unidos a cualquier persona de los países terroristas."

- "6 de cada 10 personas en Francia 'no se sienten seguras en ningún lado'." La nota refiere a una encuesta que mide el miedo a la amenaza terrorista en el país europeo, que según los resultados es muy alta: el 93% de los franceses encuestados creen que la amenaza de más ataques terroristas es alta. (17/3)

- "Donald Trump llama al prometido de una mujer asesinada por un extranjero ilegal en Los Ángeles." (17/3)

- "Extranjero criminal ya deportado acusado de la muerte de adolescente" (20/3).

Llama la atención el uso de la palabra "alien" utilizada para referirse a los inmigrantes. La traducción literal es extranjero, pero no es la palabra que utilizan los otros medios para referirse a ellos. En la teoría de la comunicación, existen escuelas que defienden la teoría de que un medio puede imponer cualquier tendencia sobre la sociedad, mientras otras que creen que los medios tienen una influencia limitada por el conexto, que no pueden crear un sentimiento popular sino solo trabajar sobre los que ya están.

Breitbart News claramente sabe explotar el miedo al extranjero que existe en USA como en cuaquier otra sociedad en el mundo.

- "Estudio: perder tu teléfono es casi tan estresante como una amenaza terrorista" (16/03)

> Donald Trump, la estrella de reality show. Breitbart hace un seguimiento minucioso de los dimes y diretes entre Trump y las celebrities. Por momentos pareciera que Breitbart News es la versión escrita del programa Intrusos, y Donald Trump es la vedette que más rating genera. Recordemos lo dicho por el politólogo italiano, Giovanni Sartori, en plena carrera electoral el año pasado, consultado por el diario La Nación sobre si le parecía posible que Trump fuese el próximo Presidente: "Es posible, sí. Es posible porque el homo videns, el hombre que sólo entiende aquello que ve con los ojos y que es incapaz de manejar conceptos abstractos, ha tenido tal éxito que evolucionó hasta convertirse en el homo cretinus."

- Acaba de suceder una controversia entre Trump y el rapero Snoop Dogg, por causa de un videoclip del rapero en que aparece disparándole a un hombre con un disfraz de payaso que se parece a Trump. Breitbart News sigue de cerca el caso. Primero releva el tweet del Presidente sobre el tema en una nota: "Donald Trump: 'El fracasado' Snoop Dogg estaría en prisión si le disparara a Obama en video de rap." Trump twitteó: "¿Puedes imaginarte la protesta si Snoop Dogg, con su carrera fracasando y todo, hubiese apuntado y disparado un arma contra el Presidente Obama? ¡Tiempo en la cárcel!" La nota también revela las opiniones de los senadores Ted Cruz y Marco Rubio (ex contrincantes de Trump en la interna republicana) sobre el asunto.

"Snoop le debe una disculpa al Presidente. No hay absolutamente nada gracioso sobre un intento de asesinato al Presidente", dijo Cruz. "Hemos tenido Presidentes ya asesinados en este país, por lo que cualquier cosa como esa es realmente algo con lo que deberíamos tener mucho cuidado", dijo Rubio. Pero además, Breitbart levanta declaraciones de otros raperos que defienden a Snoop Dogg en contra de Trump: "El rapero T.I.: Snoop Dogg es una 'leyenda', Trump es un 'hombre diarrea cara de culo'."

- "Video-Kid Rock acribilla parrillas importadas con escopeta: 'En tu cara, China'" La nota, también del 16/3 se refiere al rockero Kid Rock -uno de los pocos artistas que se manifestó en favor de Trump durante la campaña-, quien lanzó una línea de parrillas propia, y lo celebró "catapultando parrillas importadas en el aire, disparándoles con una escopeta y diciento, 'En tu cara, China'", en alineamiento con la política de guerra comercial que quiere lanzar el Presidente contra el gigante asiático, a quien acusa de manipular su moneda.