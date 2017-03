Mentiras Verdaderas: Elecciones en Europa y "dezinformatsiya" rusa

Devin Nunes, el director republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes explicó cómo Rusia le hace "bullying" a sus vecinos en los estados bálticos y usa el canal de noticias, Russia Today, para esparcir propaganda.

Mientras tanto, en Europa, están próximas varias elecciones que son clave.

Repasemos el calendario electoral europeo para este año:

> Armenia (parlamentarias, 2/4)

> Serbia (presidenciales, 2/4)

> Francia (presidenciales, el 23/4)

> Reino Unido (elecciones locales, (4/5)

> Albania (parlamentarias, 18/6)

> Alemania (parlamentarias el 24/9)

> Noruega (parlamentarias, el 11/9)

> Portugal (elecciones municipales a fines de septiembre o principios de octubre)

> República Checa (legislativas en octubre)

> Eslovenia (presidencial, diciembre).

--------------

Marine Le Pen visita a Vladimir Putin en Moscú

-------------

Con el ambiente euroescéptico propagándose a través del continente europeo y el Presidente ruso, Vladimir Putin, observando esto con entusiasmo, sumado al antecedente de que -según la inteligencia de USA- "el Presidente Vladimir Putin ordenó una campaña de influencia en 2016 dirigida a la elección estadounidense", el establishment político europeo está preocupado.

Según la valoración de la Comunidad de Inteligencia de USA, "los objetivos de Rusia eran socavar la fe pública en el proceso democrático en USA, denigrar a Hillary Clinton, lastimar su elegibilidad y potencial presidencia."

La investigación en curso del FBI le podría costar un juicio político a Trump -en el caso de que se demostrara que hubo complicidad entre su campaña y los rusos-.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Alemania, Francia y República Checa, son 3 países que están con el corazón en la mano por temor a hackeos rusos y diseminación de noticias falsas que podría influenciar sus propios procesos. ¿Qué está haciendo cada uno de ellos para prevenirlo?

La "dezinformatsiya" y la "kombinatsiya" rusa

El 06/12, "la UE (Unión Europea) y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) suscribieron una lista de 40 medidas para avanzar conjuntamente en la lucha contra la desinformación, los ataques cibernéticos y 'otras causas de desestabilización' (por ejemplo, la financiación de partidos políticos europeos por el Kremlin) de las sociedades occidentales", explica Mira Milosevich-Juaristi, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano, en un artículo aparecido en el portal de la institución.

Para la autora, Rusia utiliza la desinformación (deziformatsiya) como práctica para "engañar y desorientar al oponente, influir en sus decisiones y socavar su eficiencia política, económica y militar."

La desinformación, cuyo orígen histórico está en la Rusia prerrevolucionaria, es un "método militar asimétrico e indirecto en la guerra híbrida que Rusia libra en Europa y EEUU."

Milosevich-Juaristi escribió: "Los instrumentos principales de todo tipo de desinformación rusa son los medios de comunicación convencionales como Sputnik (agencia estatal de noticas), televisiones nacionales, RT (televisión internacional, antigua Russia Today), el periódico Russia Beyond the Headlines (que se publica en español para los países hispanohablantes), los ataques cibernéticos y los Internet trolls, personas que publican noticias falsas y ofensivas en las redes sociales (facebook, twitter o páginas web fantasma).

Las características comunes de los mensajes de la desinformación son la dificultad de averiguar la exactitud de los hechos que tratan, la falta de equilibrio en la presentación de la información (se insiste más en las debilidades del oponente que en la información de los hechos) y la ausencia de credibilidad de las fuentes elegidas (se introducen con un 'muchos dicen' o 'se habla de', o se inventa un acontecimiento falso como el caso de una niña rusa supuestamente violada por dos refugiados en Alemania)."

Además, agrega la autora, Rusia practica también la desinformación doméstica, dirigida a los ciudadanos rusos, cuyos mensajes principales son:

"(1) Rusia está amenazada por el Occidente hegemónico y decadente (la UE, EEUU y, sobre todo, la OTAN) que aspira excluirla del orden internacional;

(2) el gobierno de Ucrania es 'fascista' y por lo tanto era necesario anexionar Crimea y apoyar a los rebeldes pro-rusos en Donbás, para proteger a los compatriotas; y

(3) en algunas repúblicas post-soviéticas la seguridad física y los derechos humanos de los rusos no están garantizados."

Los objetivos de la desinformación rusa a nivel doméstico son:

"(1) crear un sentimiento antioccidental en los rusos;

(2) dividir la población en patriotas y traidores (para impedir la competencia política);

(3) elevar la importancia de los silovki porque velan por la seguridad del país (sila significa 'fuerza' y silovki son los que usan la fuerza: Ministerio de Interior, Servicio de Inteligencia, Policía y Guardia Nacional); y

(4) evitar cualquier cambio político y fortalecer el poder del presidente Vladímir Putin y de un reducido grupo de personas cercanas a él."

Además, Rusia implementa la desinformación para los vecinos -es decir, dirigida a los ciudadanos del espacio post-soviético de orígen ruso y no ruso-.

"Los mensajes principales se centran en el tema de la ausencia de los derechos humanos y la inseguridad física de los compatriotas, y la disfuncionalidad de la democracia liberal", explica la autora.

La Unión Europea es presentada como una "entidad política al borde del colapso y la desintegración, por ser incapaz de solucionar sus múltiples crisis."

La OTAN se presenta como "una organización obsoleta que puede provocar la Tercera Guerra Mundial por su afán de expandirse hacia las fronteras de Rusia."

El objetivo de esto sería crear sentimiento de inseguridad entre las minorías rusas y con esto justificar la necesidad de protegerlos mediante intervenciones militares. Están los ejemplos de los casos de:

- Georgia en 2008,

- Crimea en 2014,

- Donbás en la actualidad.

Sin embargo, aclara la autora, los ataques cibernéticos como el denunciado por las agencias de inteligencia de USA, no son solo "dezinformatsiya", sino que introducen una nueva dimensión en la guerra de información entre Rusia y Occidente, a la que llama "kombinatsiya" (“combinación”: conjunto de operaciones complejas que integran varios objetivos e instrumentos).

Alemania: una bomba de tiempo que hace tic-tac

"En mayo de 2015, un mensaje apareció en cada computadora de escritorio del Parlamento alemán: el sistema de computadoras estaba a punto de cerrarse. Unos momentos después, pantalla tras pantalla en el Bundestag se puso oscura, afectando a legisladores, oficiales y el staff", escribe Janosch Delcker del portal Politico en su versión europea.

"Mientras que el escándalo duró poco, fue lo suficiente como para despertar los nervios - especialmente entre aquellos que habían oído el rumor de que, 2 semanas antes, los hackers habían obtenido acceso al sistema de computadoras enviando un email que parecía provenir de las Naciones Unidas."

El artículo explica que un comité del Parlamento alemán que investigó el hackeo, llegó a la conclusión de que los intrusos -posiblemente un equipo de hackers rusos conocido bajo distintos nombres: APT28, Sofacy o Fancy Bear, con sospechas de lazos con el Kremlin- habían navegado en el sistema libremente durante 3 semanas, espiando la comunicación entre los legisladores y su staff. Hasta hoy, no se sabe con exactitud qué robaron los hackers, pero es probable que incluya correspondencia confidencial.

"Mientras que podría tratarse de un caso de espionaje a la vieja usanza conducido con medios modernos - en parte por su similitud con el hackeo al Comité Nacional Demócrata en USA, que el mismo grupo ruso supuestamente realizó unos meses después - algunos oficiales alemanes creen que la información robada es más probable que sea usada como un arma, convirtiéndolo en una bomba de tiempo para las elecciones alemanas en septiembre", explica Delcker.

El ataque cibernético al Bundestag en mayo de 2015 no fue un incidente aislado. En los últimos años ha habido muchos ataques a infraestructura de sistemas conectada a las instituciones alemanes, incluyendo una, también en el año 2015, en la que un grupo pro-ruso hizo caer a la web del Parlamento durante una visita del entonces Primer Ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk.

Por otro lado, mientras Alemania se prepara para sus elecciones parlamentarias de septiembre, se le ha prestado mucha atención a las noticias falsas -campañas de desinformación, que supuestamente están hechas por el Kremlin para frustrar las chances de reelección de Merkel-.

La semana pasada, los legisladores alemanes propusieron una ley para imponer penalidades a las redes sociales que no borren las noticias falsas, y Facebook anunció recientemente que para fin de año contratará más de 700 personas en Berlín para revisar los contenidos de noticias.

Politico explica que Alemania es especialmente vulnerable al hackeo por una cuestión cultural: debido a sus memorias del espionaje hecho por la Stasi -la policía secreta de Alemania del Este- antes de la caída del muro de Berlín, el país le tiene alergia a la vigilancia. "Paradójicamente, fue la preocupación por la privacidad la que abrió la puerta al espionaje", dice el artículo de Politico.

Francia: liberté, egalité y noticias falsas

Falta casi un mes para la elección presidencial francesa y las noticias falsas ya corren como agua en ese país. El Gobierno francés y las agencias de inteligencia han ambas expresado su preocupación de que Rusia esté intentando influenciar el resultado de la elección.

El manager de campaña digital del candidato de centro, Emmanuel Macron (principal contrincante de la euroescéptica Marine Le Pen, quien dice que quiere aliarse con Putin y justifica sus intervenciones territoriales) proclamó que su candidato estaba siendo atacado por Rusia en una campaña paralela de hackeo y noticias falsas, reportó Sky News.

"Estamos acusando a Russia Today (RT) y Sputnik News (de ser) la primera fuente de información falsa compartida sobre nuestro candidato y todas las otras maneras simbióticas de trabajar con estas organizaciones fascistas y organizaciones mediáticas de extrema derecha", dijo el manager de campaña digital, Mounir Mahjoubi, a Sky News. RT y Sputnik News, ambas creadas por el Estado ruso, han negado haber alguna vez publicado noticias falsas.

La BBC publicó un trabajo hecho en colaboración con CrossCheck, un proyecto periodístico de First Draft News, que se dedica a verificar y desenmascarar historias falsas en torno a las próximas elecciones francesas. Aquí hay 5 noticias falsas que CrossCheck encontró hasta el momento:

1. Macron fue acusado de que Arabia Saudita estaba financiando su campaña. Esto fue publicado el 24/2/17 en el sitio LeSoir.info -que copiaba el diseño y apariencia de la verdadera website del diario belga Le Soir, que es LeSoir.be- para esparcir información falsa. La historia fue compartida por Marion Marechal-Le Pen, sobrina de la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, y el URL de la historia obtuvo casi 10.000 me gusta, compartir y comentarios en Facebook. Le Pen luego deleteó el tweet.

2. En octubre de 2005, las muertes de los adolescentes franceses Zyed Benna y Bouna Traore, llevó al país a un estado de caos y protestas. Se llamó a un estado de emergencia nacional mientras que los policías eran atacados y casi 9.000 autos eran prendidos fuego en áreas suburbanas, por lo general muy pobres y cargadas de comunidades de inmigrantes. En ese momento, circuló un mapa publicado primero en el Daily Telegraph marcando las zonas en donde había disturbios. Sin embargo, el mismo mapa ha sido difundido en las redes sociales en las semanas recientes y usuarios de extrema derecha han falsamente difundido que el mapa describe la situación actual en Francia. Un post publicado en Facebook el 15/2/2017 con el mapa, ha sido compartido 12.500 veces.

3. Se afirmó que el Estado iba a a gastar 100 millones de euros en comprar hoteles para albergar inmigrantes. Publicada el 10/3 en la website La Gauche m'a Tuer (que significa 'La Izquierda Me Mata'), el URL de la historia ha generado cerca de 10.000 interacciones en Facebook. Supuestamente, el Banco para el Desarrollo del Consejo Europeo le iba a prestar al Estado francés 100 millones de euros para adquirir hoteles para dar cobijo a los buscadores de asilo. La realidad es que 2 historias han sido mezcladas y alteradas para distorsionar la verdad y exagerar la asistencia existente a dichas personas, explica la BBC. ¿Cuál es la verdad? Según Le Figaro, el grupo hotelero Accor está vendiendo 62 hoteles a la Societe Nationale Immobiliere, un proyecto de vivienda comunitaria. Por otro lado, SAMU Social, un servicio público humanitario que ofrece vivienda de emergencia en muchas ciudades francesas, enviará a gente que necesita hogar -incluidos los buscadores de asilo- al proyecto.

4. No solo los contrincantes de Marine Le Pen sufren por la dispersión de información falsa sino que también la candidata de extrema derecha lo padece: el 26/2/2017, desde una cuenta de twitter contra Le Pen proclamaron que la candidata presidencial había criticado el programa infantil "Masha y el Oso" porque supuestamente el personaje de Masha "usaba velo". Este fue compartido 1.700 veces, a pesar de que era absolutamente falso, explica la BBC.

5. Agunas websites francesas han presentado recientemente historias clamando que el Estado francés reemplazará 2 feriados nacionales con 2 feriados judíos y musulmanes. El URL de esta historia generó 6.000 interacciones en Facebook. La realidad es que el Estado francés nunca ha anunciado esta propuesta, a pesar de que el think-tank, Terra Nova, abogó por esa idea.

República Checa

República Checa tendrá elecciones legislativas en octubre 2017. A fines de 2016, el Gobierno de la República Checa creó una unidad contra las noticas falsas, en un intento por luchar contra ellas -en especial la propagación de falacias en relación a los inmigrantes, publicó Robert Tair en el diario británico The Guardian-.

La nueva unidad se llama Centro contra el Terrorismo y Amenazas Híbridas y pertenece al Ministerio del Interior. Las autoridades checas culpan por la difusión de estos mensajes a alrededor de unas 40 páginas web en checo apoyadas por el Gobierno ruso, aunque los vínculos precisos son difíciles de demostrar.

Estos portales, explica The Guardian, presentan visiones radicales, teorías conspirativas e información falsa; el objetivo sería transformar el estatus actual de la República Checa como país aliado de Occidente.

“El objetivo clave de la propaganda rusa en la República Checa es sembrar dudas sobre la democracia como el mejor sistema para organizar un país, construir imágenes negativas de la Unión Europea y de la OTAN y desalentar a la gente para que no participe en los procesos democráticos”, señaló a The Guardian, Tomáš Prouza, secretario de Estado checo para asuntos europeos.

Lo que los especialistas del Centro contra el Terrorismo y Amenazas Híbridas hacen, es examinar la desinformación a intentar contrarrestarla, desde una cuenta de Twitter y una nueva sección en la web del Ministerio de Interior dedicada a transmitir la visión gubernamental. El centro también formará a funcionarios para eludir el chantaje y resistir las presiones del extranjero.

"El país está actualmente gobernado por una coalición tripartita formada por los socialdemócratas del primer ministro Bohuslav Sobotka, los democristianos y ANO, un partido populista liderado por un empresario rico, Andrej Babis. ANO es considerado el favorito para convertirse en el principal partido, con Babis, un euroescéptico, posiblemente convertido en primer ministro", explica Tait.

Según el portal uruguayo La Diaria, un triunfo de Babis sería un escenario adverso tanto para Rusia como para la Unión Europea, dado que su movimiento "reivindica como un principio fundamental la independencia política de República Checa frente a los dos grandes poderes."

Moldavia, Uzbekistán y Bulgaria

Según un sesudo análisis que difundió el portal uruguayo, en 2016, "las elecciones en varios países de Europa del Este dieron la victoria a candidatos pro rusos, confirmando su hegemonía en los países cercanos. En términos políticos, esto implica más cercanía con Rusia que con la Unión Europea (UE), en una zona en la que hay una pugna entre ambos poderes, especialmente desde la caída de Víktor Yanukovich en Ucrania y la consecuente anexión de Crimea por parte de Rusia."

> Por otro lado, explica el portal, "las de Moldavia fueron las elecciones más representativas de este fenómeno. Se celebraron el 30 de octubre y el 13 de noviembre, y fueron las primeras elecciones presidenciales directas en 20 años. La victoria fue del socialista Igor Dodon, de 41 años, que se impuso en la segunda vuelta a una candidata de derecha, Maia Sandu, que prometía acercarse a la UE y distanciarse de Rusia. En cambio, Dodon prometió someter a un referéndum el Acuerdo de Asociación con la UE, firmado en 2014 y ratificado por el Parlamento, que entró en vigor el 1o de julio y es un primer paso hacia el ingreso de Moldavia al bloque. (...)"

> "También en Uzbekistán hubo elecciones cuyo resultado favoreció a Rusia -explica La Diaria-. La victoria fue para Shavkat Mirziyoyev, mano derecha del ex presidente Islam Karinov, que murió en setiembre, después de presidir el país desde la caída de la URSS, en 1991. Mirziyoyev ya ocupaba la presidencia de forma interina y, mediante políticas y discursos, se comprometió a mantener la alianza con Rusia. El mantenimiento de gobiernos aliados a Rusia en las ex repúblicas soviéticas no es casual. No sólo su incidencia política es mayor por su cercanía territorial, sino también por las relaciones comerciales. Por ejemplo, después de que Moldavia firmara el Acuerdo de Asociación con la UE, Rusia restringió la entrada de productos agrícolas de ese país y aumentó las importaciones de Gagauzia, una región moldava que reclama su independencia."

> "Más inesperado era el resultado de las elecciones de Bulgaria, donde Rusia también recibió buenas noticias -agrega La Diaria-. El país era gobernado por Rosen Plevneliev, presidente del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria. Pero el europeísmo del anterior gobierno se vio truncado por la victoria de un político sin partido, el ex general Rumen Radev, a quien se le atribuyen simpatías hacia Moscú. La caída del partido de Plevneliev, que obtuvo 35% de los votos, lejos del 56% de Radev, causó también la salida del gobierno, que era liderado por Boyko Borisov, quien denunciaba intentos rusos de dividir a Europa", concluye el portal uruguayo.

Para 2017, las 4 elecciones vecinas que más importarán a Putin serán las de Serbia, Eslovenia, República Checa y Armenia.