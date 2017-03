El acto del Día de la Memoria sólo fue un acto político K

A 41 años del último golpe de Estado, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales realizaron un acto en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, en el que dedicaron duras críticas al Gobierno y su política económica y afirmaron que "nadie ni nada desde el Estado puede poner en duda que son 30.000" los desaparecidos.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación HIJOS, entre otros organismos, encabezaron el acto central por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en el que ratificaron el "repudio a los crímenes de lesa humanidad" y "las miles de desapariciones forzadas" durante la dictadura que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.

No obstante, en el documento que elaboraron los organismos, también se refirieron a la controversia que abrió meses atrás el Gobierno respecto del número de víctimas de la dictadura al tiempo que señalaron que "el plan económico del Gobierno tiene los mismos objetivos que el de (José) Martínez de Hoz" y pidieron "libertad a Milagro Sala".

Las Abuelas, encabezadas por Estela de Carlotto, y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, referenciadas en Taty Almeida, subieron al escenario montado delante de la Casa Rosada poco antes de las 16:00, cuando la histórica plaza ya estaba colmada de gente.

Las columnas en las que se integraron también agrupaciones kirchneristas como La Cámpora, Movimiento Evita, Kolina y Nuevo Encuentro, entre otras, avanzaron por las arterias principales que desembocan en Plaza de Mayo, que se vio superada por la cantidad de personas que asistió al acto.

"A 41 años del golpe de Estado genocida, de las Fuerzas Armadas, de los grupos económicos, la corporación judicial, la embajada de Estados Unidos, venimos nuevamente a esta plaza a repudiar los crímenes de lesa humanidad, las miles de desapariciones forzadas y presos políticos", comenzó el comunicado que leyeron las agrupaciones.

Allí indicaron que "el funcionamiento de centros clandestinos de detención, la censura, la mentira organizada, la pobreza programada, una guerra por Malvinas con delitos de lesa humanidad" y "la deuda externa que causó hambre por décadas" fue "el terrorismo de Estado".

"Este año además venimos a denunciar los enormes retrocesos en materia de derechos humanos.

Persecución política, represión, encarcelamiento de militantes, pérdida de soberanía política y económica", agregaron, en lo que fue la primera alusión al gobierno del presidente Mauricio Macri.

"Nadie debe negar los crímenes ni el número de víctimas, son 30.000 personas desaparecidas. Repudiamos todo que sea negacionista", señala otra parte del documento en el que expresaron el "repudio a los crímenes de lesa humanidad" de la última dictadura y cuestionaron al Gobierno.

En este sentido, a través del documento afirmaron que "este año" se dieron "enormes retrocesos en materia de derechos humanos" y que "la carta de Rodolfo Walsh se puede volver a leer, porque el plan económico del Gobierno tiene los mismos objetivos que el de (José) Martínez de Hoz".

El documento incluye un pedido de libertad para Milagro Sala y los otros militantes de la agrupación Tupac Amaru detenidos, y críticas a la iniciativa del gobierno de modificar la edad de imputabilidad y a la represión de las protestas sociales.

Además, la nota cuestiona el desmantelamiento de algunos programas vinculados a los derechos humanos y se increpó al Poder Judicial. "Denunciamos las sentencias que consagran la teoría de los dos demonios y la impunidad de la participación civil. Es responsabildiad de la Corte Suprema impedir que la Cámara de Casación vuelva a frenar estos juicios", señala.

Nicolaides, según Balza

El ex jefe del Ejército entre 1991 y 1999, el general Martín Balza, ex embajador en Colombia y Costa Rica afirmó a Telam Radio que "quien hizo destruir toda la documentación relacionada con la lucha contra la subversión fue el general Cristino Nicolaides, y lo hizo a fines de noviembre de 1983, unos dìas antes de entregar el poder al doctor (Raúl) Alfonsín".



Balza aseguró que "hubiera entregado" las listas de desaparecidos "si las hubiera tenido" en su poder y destacó que al asumir su cargo ordenó la búsqueda de esas nóminas pero habían sido destruídas.

Acerca de su conocimiento de la existencia de listas con los nombres de los desaparecidos, Balza señaló: "Ojalá las hubiera tenido, porque las hubiera entregado y hoy, quien ha perdido un ser querido, podría saber dónde ponerle una flor".

El militar subrayó que, al hacerse cargo de la jefatura, "se dio vuelta todo el Ejército tratando de encontrar algo sobre esa lucha fratricida", sin resultados. "Yo me hice cargo en 1992. Lo que estaba era el mensaje en el que se ordenaba destruir (la documentación)", indicó.

"Que listas han existido, no me cabe duda, pero no llegaron a mi poder nunca", insistió Balza.

Al reflexionar sobre lo sucedido durante la última dictadura, iniciada el 24 de marzo de 1976, Balza consideró que "se instaló un terrorismo de Estado para oponerse a una violencia que existía, una violencia terrorista". Y aclaró: "Una cosa es el accionar criminal de grupos irregulares, y otro muy diferente es que el Estado, como tal, se convierta en criminal y eso es lo que pasó en 1976".

desaparecidos5.jpg

Kovadloff

El filósofo Santiago Kovadloff destacó que el paso de los años no debilita la necesidad de analizar y comprender lo que significa para la Argentina el golpe de Estado del 24/03/1976. Pero, a 41 años de aquel suceso, señaló que es necesaria una mirada que tenga en cuenta que en el país porque "Se ha sacralizado y bendecido la violencia ejercida del lado de la guerrilla; no hay responsables detenidos".

Luego explicó: "Quiero subrayar que hoy estamos viviendo un momento en el que el 24 de marzo debe servirnos para entender la asimetría profunda entre los militares que están purgando con justicia su responsabilidad por los delitos cometidos durante esos años y aquellos que, sin tener juicio, han sido castigados con una detención prolongada y profundamente injusta porque, en la medida que no tienen un juicio que los esté condenando, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero sobre ellos ha caído la venganza profunda de un gobierno demagógico, como fue el anterior".

Para él, "la asimetría es brutal. No se trata de saber si unos mataron y otros no mataron; se trata de saber cómo obra la Justicia sobre quienes cometieron delitos desde el Estado y quienes los cometieron contra el Estado. A mí me parece que ésta es la discusión de fondo que debemos dar".

"Tratar de recordar, evocar o meditar lo que significa el 24 de marzo es para mí una posibilidad y una necesidad. Es una posibilidad porque estamos en libertad; es una necesidad por el hecho fundamental de que lo ocurrido en ese momento, si bien ha sido superado en el orden de lo que significa la vigencia de la Constitución Nacional, no ha sido superado primordialmente en la comprensión de los argentinos, que siguen estando esencialmente enfrentados y divididos entre réprobos y elegidos", subrayó.

"Son muy numerosos aún los sectores que reivindican la inocencia del golpe de Estado del 76, y muchos también los que consideran a la guerrilla expresión de un martirologio y de una actitud digna. Yo creo que la idolatría de la violencia y la sacralización de la muerte estuvo de los dos lados, pero no dejaré nunca de subrayar que el terrorismo de Estado fue el que primordialmente expresó la inconsistencia de la ley en el campo de la cultura cívica argentina", afirmó.

Macri

El presidente Mauricio Macri eligió la red social Facebook para allí, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, postear un fragmento del prólogo del "Nunca Más" que señala que "las grandes calamidades son siempre aleccionadoras" y que, "sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana".

"Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado", afirma el texto citado por Mauricio Macri en Facebook.

El presidente MMacri partió rumbo a Holanda para iniciar una visita de Estado durante la cual se reunirá con los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, y con el primer ministro Mark Rutte, con quien se firmarán acuerdos bilaterales de intercambio y cooperación, entre otros documentos, se informó oficialmente.

Macri también expondrá ante el Foro de Negocios e Inversiones "Argentina-Países Bajos, Socios del Siglo XXI", al que asistirán delegaciones empresarias de ambos países.

Es la primera visita de Estado que un gobernante argentino realiza al Reino de los Países Bajos y en su transcurso se firmarán acuerdos bilaterales de intercambio y cooperación y memorandos de entendimiento en diversas áreas.