Los privados le dicen al gobierno: “Después de Ud.”

La inflación arriba del 20%, el sobreendeudamiento, el agravamiento del déficit fiscal, el atraso cambiario, el consumo interno atascado, los ajustes tarifarios en suspenso y las reformas pendientes (como la impositiva) constituyen una agenda plagada de incertidumbres de la economía que se posterga hasta después de los comicios de octubre.

Los directivos de las principales empresas privadas no vinculados a la construcción (en especial la obra pública) o el campo coincidieron en congelar planes y decisiones hasta que se disipe la nebulosa electoral, porque quieren ver cómo quedará conformado el poder formal y real después de superada la instancia de las urnas.

Así y todo, cuando participan en compulsas como el Global Business and Spending Outlook 2017 de American Express e Institutional Investor, ratifican por 2do año consecutivo que son optimistas respecto al curso económico y aún más: en esta edición se pronunció con una alta expectativa un 94% de los encuestados frente al 73% que había sido el año anterior.

El 85% de los ejecutivos que participaron en Argentina del relevamiento de American Express aseguró que proyecta invertir al menos "moderadamente" en 2017 a fin de “crecer y mejorar la rentabilidad". Y nada menos que un 44% previó “un incremento en sus niveles de inversión de un 10% o más", indicó el estudio.

En comparación a 2016, los ejecutivos argentinos encuestados planean incrementar "sustancialmente" la inversión para: mantener la competitividad (según el 91% de los que respondieron que incrementarían sus inversiones), mejorar los retornos financieros a los accionistas (85%) e ingresar a nuevos mercados (59%).

"Como prioridades para 2017 los ejecutivos señalaron una marcada tendencia a mantener la competitividad respecto a otras empresas (65%), entrar en nuevos mercados (56%) y satisfacer las necesidades de los clientes más eficientemente (47%)", detalló un comunicado de la empresa.

"Las perspectivas de mejora económica es una constante en empresas de todos los sectores. Es un optimismo inteligente y cauteloso, por la que los ejecutivos de finanzas saben que la competitividad se alcanza con capacitación para mejorar los procesos, inversión para agregar valor y decisión para salir a conquistar nuevos mercados", comentó Patricia Furlong, Vicepresidente de Global Corporate Payments.

Tampoco fueron óbices la baja competitividad y el tipo de cambio para que la mitad del panel se manifestara optimista sobre la importancia que tendrá el incremento de las exportaciones en el crecimiento de sus compañías.

Las mejores perspectivas relevadas por la encuesta no son exclusivas de la Argentina, sino que también se dan en la región, donde 8 de cada 10 encuestados (80%, frente al 73% del año anterior) pronostican para este año expansión económica.



Mejor onda regional



Argentina aumentó el optimismo respecto del año previo, pero en cambio Brasil mostró una mejoría más modesta, con 73% de los encuestados esperando expansión, en comparación con 67% de 2016), debido a la incertidumbre política.

Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que evaluó la situación regional y cómo materializar otra etapa de crecimiento brinda una de las claves de la actual transición de las inversiones en América Latina.

Estima que los países de la región deberán invertir al menos el 5% de su Producto Bruto Interno (PBI) en infraestructura para dar un "salto de competitividad" que les permita poner proa al desarrollo, según consignó.

El informe se difundió en momentos en que la Argentina pelea para dejar de ser considerado país "fronterizo" por los bancos de inversión, y retomar el lugar de "emergente", calificación que perdió en 2009, cuando la economía local todavía debía resolver su deuda.

El promedio de la inversión en infraestructura como porcentaje del PBI en la región fue de 2,8% entre 2008 y 2015, según las cifras de la web InfraLatam, iniciativa de CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



En el sondeo global, Estados Unidos es el que más expectativas atrae. Pese al temor que generaba en los mercados la asunción de Donald Trump como presidente de EE.UU., los ejecutivos de este país mostraron un gran optimismo económico, el 95% frente al 73% del año anterior. Así anticiparon un gasto e inversión superior a 2016, 76% contra 55%.

Por el contrario, en Europa las expectativas de expansión económica han disminuido año tras año, con el 33% de los encuestados expresando optimismo, frente al 62% en 2016. "La incertidumbre acerca de los efectos directos de Brexit y las próximas elecciones europeas probablemente subyacen a estos resultados", señaló el informe.

En cuanto a Asia y Australia, la mayoría de los encuestados, un 84%, frente al 59% del año pasado, anticipó una expansión económica.

El Global Business and Spending Outlook by American Express and Institutional Investor 2017, realizado por Institutional Investor´s Thought Leadership Studio (IITLS), se basa en una encuesta a 650 altos ejecutivos de finanzas de compañías de todo el mundo con ingresos anuales de US$ 500 millones o más.