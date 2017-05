Allanan oficinas de Odebrecht y Garavano por fin se activa

Este miércoles 24/05, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron las oficinas de la Constructora Odebrecht en Argentina, ubicadas en la calle Alem al 800, en el Bajo porteño. Fue a pedido del fiscal Federico Delgado y tras la orden del juez federal Sebastián Casanello, quien pidió que los agentes busquen mails, agendas y distintos registros de la compañía.

Según confirmaron, en los operativos los efectivos de la PSA se llevaron documentación (listas de mails, agendas, registros de la compañía), y accedieron a distintas computadoras y servidores de las oficinas de la empresa brasileña. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, informó que el martes 23/05 se reunió con los abogados de la empresa y que hoy iba a haber un segundo encuentro que fue postergado por el allanamiento.

"Nos acercaron una propuesta basada en la normativa brasilera, con lo cual no resulta aplicable", indicó en declaraciones a La Red. "Ellos no plantean entregar los nombres de los funcionarios involucrados, sino que los que se han arrepentido en Brasil den su testimonio y presenten los elementos de prueba, correos electrónicos, etcétera", añadió Garavano, quien aclaró que nada sería entregado a su cartera, sino directamente a la Justicia.

Por último, el funcionario aclaró que la reunión fue una iniciativa del Gobierno "ante la inacción de la Procuración General de la Nación que conduce Alejandra Gils Carbó". "Cuando uno ve la agenda del Ministerio Público no ve que la corrupción sea un tema en agenda. Incluso uno ve las fiscalías federales y muchas veces no cuentan con recursos. No es una prioridad", concluyó.

La causa por la que se realizaron los allanamientos hoy investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua encargadas por AySA por unos $2.700 millones, y se encuentra bajo secreto de sumario. La investigación es tramitada en el Juzgado Federal n° 7, que había recibido a representantes de la empresa a comienzos de mayo. Los enviados habían ofrecido colaborar con las investigaciones.

A poco de comenzado el allanamiento, Odebrecht difundió un comunicado en el que aseguró que la compañía "reafirma su posición en colaborar con la Justicia" y que "espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente". Al tiempo que la Justicia argentina investiga las distintas causas que involucran a Odebrecht y su relación con la construcción de obra pública, el Gobierno de Mauricio Macri busca negociar con directivos de la compañía para que la empresa aporte datos sobre los US$ 35 millones que reconoció haber pagado en concepto de sobornos en la Argentina.