Dietrich y Garavano contra Gils Carbó pero Federico Delgado está expectante

Este miércoles 24/05, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaron las oficinas de la Constructora Odebrecht en Argentina, ubicadas en la calle Alem al 800, en el Bajo porteño. Fue a pedido del fiscal Federico Delgado y tras la orden del juez federal Sebastián Casanello, quien pidió que los agentes busquen mails, agendas y distintos registros de la compañía.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, informó que el martes 23/05 se reunió con los abogados de la empresa y que hoy iba a haber un segundo encuentro que fue postergado por el allanamiento.

El funcionario aclaró que la reunión fue una iniciativa del Ejecutivo Nacional "ante la inacción de la Procuración General de la Nación que conduce Alejandra Gils Carbó. Cuando uno ve la agenda del Ministerio Público no ve que la corrupción sea un tema en agenda. Incluso uno ve las fiscalías federales y muchas veces no cuentan con recursos. No es una prioridad", concluyó.

Por la noche, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que el Gobierno pretende que el grupo económico Odebrecht diga quiénes recibieron sobornos en Argentina y aseguró que los sobornos en la obra pública terminaron cuando asumió el gobierno de Cambiemos. Según el ministro, una parte del sistema político se niega a modificar las leyes para facilitar las denuncias de empresas por corrupción.

“Queremos que Odebrecht diga quiénes recibieron sobornos en Argentina, pero en nuestro sistema legal no es fácil que eso pase”, dijo el funcionario en 'A 2 Voces' (TN). Y señaló que el sector privado denunció los desmanejos en Brasil gracias a que hubo un cambio normativo. “Enviamos una ley al Congreso, pero no avanzó porque así lo quiso gran parte del sistema político”, agregó.

Además, Dietrich aclaró que la empresa dejó asentado que los sobornos se pagaron en un periodo que terminó en diciembre de 2015 y que no hubo sobornos durante el gobierno de Macri. “El sistema político no le está dando el empuje que le dio Macri a la investigación en torno a Odebrecht. La procuradora Alejandra Gils Carbó detuvo ese proceso”, señaló.

A propósito de Gils Carbó, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó: "La Fiscalía nunca ha tomado políticas públicas para combatir la corrupción. No tenemos, como sucede en otros países, una fiscalía que lidere estos procesos. Eso es lo que no sucedió en todos estos años de Gils Carbó a cargo de la Procuración", cuestionó el funcionario. "La demanda que le hacemos el Poder Judicial es que tiene que cambiar la estructura y su modo de funcionamiento", reclamó.

En relación a la reunión con el abogado de Odebrecht, Garavano dijo que trabajan para "solucionar" los inconvenientes que hay con "la normativa brasileña".

Garavano se reunió con los abogados de la empresa para entablar una negociación, algo para lo cual sólo están facultados jueces y fiscales. No se entendió qué pretendía el ministro de Justicia. Obviamente su gestión no pudo prosperar.

Garavano: “Nos acercaron una propuesta basada en la normativa brasilera, con lo cual no resulta aplicable”. Chocolate por la noticia.

Los abogados de Odebrecht sugirieron que podrían llegar a compensar a Estado argentino con la misma cifra que repartieron en sobornos, pero pedían indemnidad absoluta. Tampoco prometían acusar a nadie –el oficialismo esperaba imputaciones contra el kirchnerismo–, sólo pondrían testimonios de arrepentidos y documentos a disposición.

"Desde el primer momento siempre indicamos que el mejor camino siempre era el Ministerio Público, porque es el que tiene más facultades dentro de lo que son las legislación nuestra de la figura del 'arrepentido', suspensión del proceso a prueba, juicio abreviado", dijo el funcionario en una entrevista a Radio Mitre.

Volviendo a Dietrich, él manifestó que el Gobierno no encubre al exministro de Planificación, Julio De Vido. Además, recordó que el exfuncionario está procesado en varias causas y lo definió como “un eslabón clave en el sistema corrupto del kirchnerismo”.

"Hicimos denuncias penales sobre todas las irregularidades que encontramos. Hubo una empresa que puso US$ 35 millones en sobornos para obras públicas y eso pasó durante el kirchnerismo. Queremos saber qué pasó. Hoy la obra pública es transparente en Argentina", concluyó.

Según Irina Hause, en el diario Página/12, "(...) En tribunales hay tres investigaciones penales donde está implicada Odebrecht en el reparto de coimas para obtener licitaciones de obras públicas de alto costo: dos plantas potabilizadoras, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y los gasoductos Norte y Sur. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, lleva adelante una pesquisa para establecer si en la Argentina operó algo comparable al Lava Jato en Brasil, es decir, mecanismos espurios generalizados para obtener concesiones de las obras más importantes. Odebrecht reconoció ya en Estados Unidos que pagó coimas por 35 millones de dólares en Argentina.

La gran preocupación de la empresa ahora tiene dos ejes:

> en una semana se levantará el secreto en Brasil sobre 77 declaraciones de empleados suyos, una decena de los cuales hablaría de acuerdos con Argentina; sus ejecutivos tienen temor a perder los contratos en el país.

> Para el gobierno de Mauricio Macri este escenario trae inquietud porque ya uno de sus funcionarios, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, apareció implicado por un arrepentido brasileño en el cobro de dinero de Odebrecht, pero además porque al día de hoy sigue pagando por obras, entre otras a Iecsa, la empresa que hace poco dejó el primo presidencial, Angelo Calcaterra. (...)".

El juez federal Sebastián Casanello tiene una causa por la construcción de una planta potabilizadora en la zona Paraná de las Palmas, en Tigre, que comenzó como una denuncia anónima, que implicaba al ex presidente de AySA, Carlos Ben, en el manejo irregular de las licitaciones de esa empresa, y un caso concreto: la unión transitoria de empresas de Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles.

El juez Daniel Rafecas, con el fiscal Federico Delgado, investigan sobornos en las obras de los Gasoductos Norte y Sur.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Piccardi investigan las obras en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento (Odebrecht + Iecsa + Comsa + Ghella), obra que tiene pendientes cobros/pagos certificados por $ 45.000 millones que el gobierno de Macri comprometió por decreto en 2016, en reemplazo del financiamiento que prestaba el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasilero.

En una pericia hecha por la Policía Federal sobre las computadoras que utilizaba Mauricio Couri Ribeiro, directivo N°1 de Odebrecht en Argentina, se informó que fueron borrados 260 archivos que, según los peritos, tenían palabras claves como “Sarmiento” y “Soterramiento” así como los nombres de 2 empresa offshore que se habrían utilizado para pagar coimas. En este expediente están imputados hasta el momento Couri Ribeiro, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y su mano derecha, Manuel Vázquez.

Debe recordarse que la Sala II dela Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángel Ledesma, Alejandro Slokar y el saliente Pedro David, rechazó por “inadmisible” el pedido de Mauricio Couri Ribeiro, ante la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, de marzo 2016, de considerar prescripta la causa, a cargo del juez Martínez de Giorgi.

En ella se menciona que las empresas Controles y Auditorías Especiales SL (CYAES) de España; y Control y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) habrían utilizado para canalizar pagos de sobornos provenientes de Odebrecht, vía la firma offshore Klienfeld Service Ltd.

CAESA participó como intermediaria en la compra de trenes a España y Portugal, y funcionó entre los años 2004 y 2008 en Arroyo 880, Retiro.

Odebrecht había suscripto varios contratos por obra pública, entre ellos uno con del Ministerio de Planificación Federal representado por Juan Pablo Schiavi; y el consorcio encabezado por Iecsa SA (por entonces de Ángelo Calcaterra), Odebrecht SA – Comsa SA y Ghella Societá Per Azioni, para el soterramiento del Sarmiento.