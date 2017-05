Carrió, AFI y la hipocresía tan complicada de Cambiemos

Quien hable con alguien del PRO escuchará la especulación acerca de cuándo Mauricio Macri se quitará de encima a Elisa Carrió.

Hay otra especulación en boga: qué pasará con Carrió en Cambiemos luego de octubre.

Por lo tanto, es una hipocresía escandalizarse porque la AFI, que responde directamente al Presidente de la Nación, y donde varios de sus amigos tienen porciones de poder, elaboró un informe sobre qué hacía Elisa Carrió en Paraguay.

Debe recordarse que lo mismo se preguntaban varios periodistas influyentes en esos días. Entonces, si el tema estaba en el candelero, ¿cómo la AFI, aunque sea por rutina, no elaboraría un informe para conocimiento del Presidente de la Nación?

A Carrió le desagradó enterarse por un periodista (Claudio Savoia, de Clarín), pero es insólito que la sorprendiera un procedimiento que hasta rutinario en aquellos destinos diplomáticos donde hay un delegado de la AFI.

El problema de Carrió es que está todo mal en su relación con el PRO, y pierde contacto con Macri más a menudo que antes. El motivo de preocupación de Carrió no es la AFI sino que en Ciudad de Buenos Aires el PRO trabaja para que un posible triunfo electoral en octubre no pueda rentabilizarlo Carrió; en Provincia de Buenos Aires, la CC-ARI es mancha venenosa, y encima Jorge Macri ingresará como N°2 del ministro Rogelio Frigerio a cargo de numerosa obra pública.

Carrió explota porque Cambiemos, su criatura, no funciona: Cambiemos es el PRO, y los otros partidos políticos viven de mendrugos, son mendigos de Macri. Y es evidente que el PRO no quiere ceder más espacio a la Coalición Cívia-ARI. El resto es anécdota porque, en definitiva, el informe de la AFI que se ha conocido no consigue brindar detalles de la información que podría haber obtenido Carrió que, en definitiva, se supone que debía ir contra adversarios del Presidente: Anibal Fernández, Omar Suárez y sus intereses (entre quienes parece que se incluye a la empresa Maruba, que envió cartas-documento a Urgente24, Infobae y otros cuando lo publicaron hace meses. Muy llamativo).

Luego aparecen las cuestiones personales de Carrió: ella cree que la AFI trabaja para Ricardo Lorenzetti, quien controla la oficina de escuchas telefónicas que en el pasado era jurisdicción de la AFI; y la inteligencia gubernamental tiene relaciones con jueces que son antipáticos para Carrió, y viceversa.

Por lo tanto, ella montó un combo, pero todo es hipócrita: tanto que la AFI invente el sumario interno como que Carrió haga su show.

"Se intenta involucrar a personal de este organismo. Por este motivo, la Agencia ordenó las actuaciones administrativas correspondientes para determinar si miembros de esta institución están relacionados o no con los hechos violatorios de la Ley 25.520 y sus modificatorias descriptos en los artículos de prensa", señaló un comunicado difundido por la AFI. Pamplinas.

¿Qué quiere decir 'un serficio de inteligencia paralelo'? (acusación de Carrió a Silvia Majdalani, la integrante del PROperonismo igual que Cristian Ritondo y Diego Santilli? Hay un único servicio de inteligencia que reporta a Macri, y Carrió lo sabe pero así es Carrió.

Volvamos al comienzo: ¿Cómo hará Carrió para que luego de octubre, el PRO no la arroje por la ventana? Debería estar pensando en eso, y en la ira que le provoca a Macri esta situación de rehén de la diputada nacional.