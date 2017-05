Pese a la descompensación, Macri participa del Tedeum

A las 10:00, el presidente Mauricio Macri llegó a la Catedral metropolitana para participar, junto a su esposa Juliana Awada y los ministros de su Gabinete, del tradicional Te Deum. Tras colocar la ofrenda floral donde yacen los restos del General San Martín, escuchó la homilía del Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli.

Así concluyó la especulación sobre un eventual faltazo justificado, luego de que el presidente Macri sufriera este miércoles 24/05 una descompensación en su viaje a Ecuador y por ello no está asegurada su participación en el tedeum de la asunción de su par ecuatoriano Lenin Moreno.

La descompensación se produjo por efecto de la altura en la ciudad de Quito durante la asunción del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, por lo que los médicos le recomendaron unas horas de descanso en el hotel donde se aloja.

Tras el desajuste en su salud, Macri fue invitado a trasladarse a una sala contigua al lugar en el sufrió la leve descompensación, en la que un médico local y su médico personal le dieron de beber té de coca y le indicaron que comiese frutas.

"Antes del almuerzo fue nuevamente revisado por los facultativos que, al observar que no había recuperado los niveles de presión y que continuaba con síntomas de cansancio y molestias, le indicaron descanso", dijeron desde su entorno.

Aunque en un principio se comunicó que el mandatario no interrumpiría su agenda - debía participar del acto de entrega de la llave de la Ciudad y de una reunión informal de la Unasur donde se abordarían las crisis en Venezuela y Brasil- finalmente se suspendieron todas las actividades y se adelantó el regreso a Buenos Aires para la noche del 24/05 previsto originalmente para la madrugada.

"Voy a estar en el Te Deum. Voy a poder darles un mensaje de entusiasmo en el Día de la Patria, un día tan importante para todos, acerca del futuro. Lo haremos después en el locro", prometió Macri, en referencia al almuerzo que encabezará al mediodía en el Museo del Bicentenario, del que participarán integrantes de organizaciones sociales y comunitarias.

"Estoy bien. Fue una descompensación con la altura, el cansancio acumulado del viaje no recuperado por Asia,

fue un momento feo pero no fue nada grave", anticipó Macri en declaraciones a la señal TN.

El mandatario atribuyó a "la falta de oxígeno y la altura" su indisposición. "Me bajó la presión, tuve que hacer reposo hasta emprender la vuelta. Me chequearon acá cuando llegamos a las 3 de la mañana y me dijeron que estaba bien", completó.