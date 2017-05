El Papa envió una carta de apoyo a Milagro Sala

En un contexto donde organizaciones internacionales piden la liberación de Milagro Sala, detenida desde el 16/1 del año pasado en Jujuy, la Tupac Amaru difundió la carta que el papa Francisco le envió a la dirigente.

El documento es del 5/5 y se dio a conocer en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y es en respuesta a la carta que la dirigente le había mandado al Sumo Pontífice, en el que le había transmitido el presunto "hostigamiento" que aseguró que padece en el complejo donde está presa. "Le agradezco la carta que me ha enviado -escribió el Sumo Pontífice, en una carta manuscrita-. Sé que el momento por el que está pasando no es fácil.Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", dice el Papa en su documento.

"Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide", afirmó. Que dijo Milagro Sala "Me ha emocionado mucho que (Francisco) nos tengan en cuenta", dijo Sala, que el 30/5 mes cumple 500 días de detención.

"Con lo que sucede en Brasil y en Venezuela, que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable", afirmó la dirigente piquetera k. No es la primera vez que el Sumo Pontífice tiene un gesto con la dirigente, ya que en febrero del año pasado le había enviado un rosario bendecido.

La dirigente está presa desde el 16/1 del año pasado, después de montar un acampe que impedía la entrada a la Casa de Gobierno y el tránsito por la zona céntrica de Jujuy. Aunque la Justicia dispuso su excarcelación por esa contravención, mantuvo su encarcelamiento por otras causas más graves que estaban en curso.

Sala es investigada en varias causas, como extorsión, asociación ilícita y amenazas, y por el supuesto desvío de fondos que enviaba el gobierno nacional para que sus cooperativas construyan casas, entre otras. El 18/5, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria de la ONU ratificó su dictamen de cuestionamiento a la detención de la dirigente kirchnerista y reclamó su liberación.