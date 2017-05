Lousteau competirá por afuera de Cambiemos "Lo han decidido otros"

Lo confirmó este jueves 25/5. Martín Lousteau dijo hoy en un locro en Costa Salguero que competirá por afuera de Cambiemos en las elecciones legislativas. Tuvo duras críticas hacia el Pro y cuestionó la reticencia del espacio de no querer incluir a la UCR y sí a otros partidos. El ex embajador, además dijo, cuando le consultaron sobre la líder de la Coalición Cívica y las denuncias sobre espionaje: "Yo quiero que Carrió no se baje, quiero debatir con Carrió".

Por Urgente 24 Jueves 25 de mayo de 2017 17:39 hs Compartí esta nota Imprimir