Desastre en la OTAN: Trump 'mangueó' a los europeos

La primera visita de Donald Trump a la OTAN estaba cargada de simbolismo, pero fue un desastre de relaciones públicas. Para los europeos, una humillación pública y una decepción monumental porque Trump evitó, además, todo compromiso firme con la defensa conjunta.

Trump esperó a tener a todos los líderes juntos, con las cámaras de TV en directo, para reclamarles dinero, y evitar dar garantías de futuro.

La OTAN, esa institución que Trump considera "obsoleta", inauguraba sede nueva en Bruselas con una fiesta organizada para darle la bienvenida al nuevo Presidente estadounidense. En el complejo, espectacular y carísimo, la OTAN ha decidido levantar 2 monumentos: un trozo del muro de Berlín -recuerdo de la Alianza Atlántica que nació como paraguas frente a la amenaza soviética- y un escombro de lo que fue el World Trade Center -recuerdo solidario tras los ataques del 11-S.

Antes de Trump, habló Angela Merkel: "No es el aislacionismo y el levantar muros los que nos lleva el éxito, sino las sociedades abiertas", proclamó, en un metamensaje al ilustre visitante.

En cambio, Donald Trump, tras guardar 1 minuto de silencio por las víctimas de Nueva York y Washington, les reclamó "ingentes cantidades de dinero" que, en su particular visión del mundo, ellos le deben a USA.

Pablo Rodríguez Suanzes desde Bruselas (Bélgica) lo explicó así en el diario madrileño El Mundo:



"(...) Un discurso agresivo, en el lugar equivocado y ante los ojos de todo el mundo. Un discurso que habrá hecho las delicias de Moscú y que además, falta a la verdad. Los aliados se comprometieron hace tiempo a dedicar el 2% de su PIB a Defensa, y no lo están haciendo. Trump ha convertido ese objetivo en una batalla personal, y tiene toda la razón y el derecho a reclamar más inversión. Pero nadie le debe ningún dinero a Estados Unidos, el principal contribuyente.

Trump sacó el repertorio completo en su función. El lenguaje de adolescente (llamando "perdedores" a los terroristas de Mánchester y calificando el atentado como "una cosa terrible"), el comportamiento asocial (empujando bruscamente al primer ministro de Montenegro para colocarse primero en una foto). Pero sobre todo, dejó muy preocupados a sus socios, porque en contra de lo que la propia Casa Blanca había apuntado en la víspera, no hizo el esperado compromiso total con el Artículo 5. Hubo una mención, "nunca abandonar a los amigos que han estado a nuestro lado", muy vaga e insuficiente para tranquilizar al secretario general y los líderes occidentales. Trump, pese a calificar a Rusia de amenaza, no quiso decir lo que todos, desde Truman, han defendido: que si uno de ellos es atacados, el resto saldrán inmediatamente en su ayuda.

No se trata de meros gestos o palabrería. Las dudas son muy reales. Unas horas antes, ayer también, el presidente del Consejo, Donald Tusk, tras verse en el corazón del barrio europeo con Trump, avisó: "no estoy 100% seguro de que podamos decir que tenemos una posición y una opinión común sobre Rusia", destacó, "pero cuando se trata de Ucrania parece que estamos en línea". Emmanuel Macron, que almorzó con él, fue en la misma línea: "no interpretamos las cosas de la misma manera, pero hemos hablado con franqueza". Un calco del balance del primer ministro belga, Charles Michel.

Los líderes mundiales han decidido tener mano izquierda, en la medida de lo posible. Durante la intervención de Trump, por ejemplo, Macron, Michel y el luxemburgués Bettel no pudieron contenerse y con vistosos gestos faciales cuchichearon entre ellos, sorprendidos por la falta de tacto. Pero en sus declaraciones no buscaron pelea. (...)".

Para la formalidad, los miembros de la OTAN han decidido convertirse en miembros de pleno derecho de la coalición contra el Estado Islámico.

"Ser miembro de la coalición no significa que la OTAN vaya a participar en hostilidades, pero es una señal potente sobre nuestro compromiso en la lucha internacional contra el terrorismo", ha subrayado el secretario general del bloque, Jens Stoltenberg. "La OTAN tendrá la oportunidad de participar en las tomas de decisiones", ha precisado.

Stoltenberg ha aclarado que los aviones de alerta temprana dotados con el sistema AWACS pueden facilitar el uso del espacio aéreo por la coalición y ha indicado que varios aliados han prometido proporcionar medios para abastecerlos durante el vuelo. "Vamos a compartir más información, realizar más vuelos y realizar reabastecimiento en el aire", ha destacado.

El secretario general ha confirmado que en la cumbre de hoy los países miembros de la Alianza han adoptado planes nacionales que prevén aumentar gastos en defensa en hasta un dos por ciento del PIB.

"La primera evaluación de la realización de esos planes será en diciembre, en una reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN", ha aseverado,

El secretario general del bloque, Stoltenberg, ha asegurado que la OTAN está buscando mantener con Rusia unas relaciones mejores y más constructivas.

Moscú, por su parte, indica que la postura y acciones de la organización respecto a Rusia no fomentan la seguridad europea.

"¿Cómo se pueden esperar relaciones constructivas cuando USA y sus aliados siguen centrados en aumentar su presencia militar cerca de nuestras fronteras?", expresó la Cancillería rusa en un comunicado en abril.

Rusia también ha expresado su preocupación por el aumento del 40% del presupuesto militar estadounidense en el marco de las operaciones con la OTAN, aunque todo esto queda en entredicho luego de lo que ocurrió con Trump.

Antes, el representante permanente de Rusia ante la OTAN, Alexánder Grushkó, señaló: "Lo que nos preocupa hoy en día es el hecho de que para el próximo año la Administración Trump solicitó US$ 4.800 millones " para las iniciativas relacionadas con la OTAN. "Este año, esos fondos fueron US$ 3.700 millones, lo que significa un aumento del 40%", señaló.

Según afirmó Grushkó para el canal televisivo Rossiya 24, con este aumento USA podrá desplegar fuerzas adicionales en Europa. "Por ejemplo, una brigada más, algo de lo que el Pentágono habla todo el tiempo", indicó el representante mientras comentaba los resultados de la pasada cumbre de la OTAN.

Pero esto no coincide con lo que hizo Trump en Bruselas.