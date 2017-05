Luego del locro de Macri, CFK y Massa iniciaron el año electoral

"El cambio tiene que ver con avanzar, tampoco desde la política, o desde la dirigencia, porque también puede pasar entre los empresarios, sindicalistas y los jueces. Nadie puede creerse dueño de decirnos lo que tenemos que hacer", advirtió el jefe de Estado, Mauricio Macri, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, adonde se dirigieron a mediodía los miembros de los tres poderes del Estado que habían participado junto al presidente del Tedeum del 25 de Mayo, en la catedral metropolitana.

Macri llegó caminando desde la catedral metropolitana, donde a media mañana escuchó la homilía del arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Mario Poli, acompañado de la primera dama Juliana Awada; un centenar de personas lo esperaba en la Casa Rosada para compartir el tradicional locro con empanadas del 25/05 (varios de ellos por la mañana habían compartido un chocolate caliente con Macri, otra tradición).

El Presidente habló ante todos los funcionarios de su gabinete, miembros del Poder Legislativo, autoridades de las Fuerzas Armadas y de seguridad, del cuerpo diplomático extranjero, y también de la Justicia.

3 definiciones suyas:

> "Los hombres y las mujeres que llevaron adelante la gesta de Mayo vencieron los miedos y decidieron que querían ser libres (...) no querían que alguien, allá a la distancia, se sintiese dueño de lo que ellos tenían que hacer en su vida diaria. (...) Esos corajudos decidieron ser protagonistas, y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina, que cada uno sea protagonista y haga el mayor esfuerzo para que los que hacemos, lo hagamos cada día mejor, y así construir una sociedad y un país mejor. (...) Un poco más de 200 años después, se nos repite la historia. Los argentinos decidimos un cambio que tiene que ver con querer ejercer nuestra libertad, la de elegir dónde trabajar y cómo vivir y desarrollarnos".

> "Cuando hacemos las cosas bien no sólo damos un ejemplo a los menores y a la familia, sino que transmitimos una actitud frente a la vida, y de eso se trata lo que estamos encarando hoy los argentinos, de hacer las cosas con otra actitud frente a la vida".

> "Juro que me hubiese gustado haber compartido la gira con ustedes, para que vieran el afecto que nos demuestra el mundo, y las ganas de acompañarnos en esta nueva etapa, y de ser socios de esta Argentina que vamos a construir entre todos. (...) Nos admiran no sólo por su fútbol, el tango, la carne, los vinos y los paisajes. (...) Me han dicho que quieren acompañarnos, y para ello necesitamos establecer relaciones en términos de largo plazo y compromisos que se cumplan y sostengan en el tiempo, fundamental para generar confianza".

CFK

"Siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle limites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina", dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista realizada por periodistas de C5N en el Instituto Patria.

"Me siento con responsabilidades históricas para convocar al campo nacional, popular y democrático para reagrupar fuerzar y ayudar a que esto no se desmadre", agregó.

Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta, lo soy. #CristinaEnC5N pic.twitter.com/zQ5QQtHcj1 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de mayo de 2017

La pregunta que les hago es, que cosas tuvieron que modificar de sus vida en estos meses? #CristinaEnC5N pic.twitter.com/HzKkTS1LQZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de mayo de 2017

Algunos de mi sector político, no han estado a la altura de las circunstancias en lo que hace a votar leyes que han hecho daño al pueblo. pic.twitter.com/8ujmW7IST6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 26 de mayo de 2017

4 definiciones suyas:

> "Está claro que después de todos los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto por ser candidata, seria tonta. Nadie puede suponer que estoy atrás de un cargo, pero hay responsabilidades históricas: hay que construir la unidad. (...) Si es necesario que sea candidata, lo soy".

> “Coincido plenamente con (monseñor Mario) Poli. Era hora que la máxima jerarquía católica se pronunciara porque no se puede festejar en un país donde hay despedidos todos los días. Este 25 de Mayo me da tristeza, me da a desamparo, a soledad. A una gran parte del pueblo lo siento desamparado. (...) El ingreso de dólares fue para financiar el déficit, fue timba y fuga. ¿Otra vez sopa? No. Me tienen que explicar donde está ese dinero que ingresó, por qué se paga una tasa de esta naturaleza”.

> "Hay que decretar la emergencia alimentaria y tarifaria y laboral. (...) Hay que restituir urgente Precios Cuidados. Pero fundamentalmente hay que elaborar legislación en cuanto a construcción de valores en toda la cadena de valor. ¿Por qué no lo hicimos? Hubieran dicho: quieren controlar. Hay que intervenir mucho mas fuerte en el mercado. (...) Bajar las cargas lo hizo Cavallo y lo único que hizo fue desfinanciar al sistema de seguridad social". (...) Hago la autocrítica: nuestro bloque no ha estado a la altura de las circunstancias para votar leyes a favor del pueblo"."

> "Hubo una estafa electoral, hubo una mentira. La gente que definió la elección, les creyó. Encuentro mucho más responsables a que este gobierno sea Gobierno a los medios de comunicación que a la gente que los votó. (...) Hay intereses de bandas encontradas en el Gobierno. (...) Es el retorno del neoliberalismo. Hemos vuelto al mundo, pero al peor de los mundos. (...) Es Macri el que tiene que dar cuentas por Odebrecht. Estamos en el país del disparate, del blindaje mediático".

Massa

Sergio Massa y Margarita Stolbizer fueron los oradores principales en un acto en el Direct TV Arena de la localidad de Tortuguitas (Malvinas Argentinas), en el cual presentaron "1País".

#Nació1País que cree en un modelo económico que prioriza el bolsillo de los trabajadores sobre la renta financiera. pic.twitter.com/J14VvvSi18 — Sergio Massa (@SergioMassa) 25 de mayo de 2017

Tenemos que dejar de lado las discusiones vacías y empezar a discutir cómo vamos a solucionar los problemas del presente. pic.twitter.com/My00CkvWXF — Sergio Massa (@SergioMassa) 25 de mayo de 2017

Massa sostuvo: "Nos quieren hacer creer que no existe otra alternativa. Pero subestiman la inteligencia del pueblo argentino: la gente ya sabe que nosotros estamos acá para representarlos, ya sabe que nosotros somos la alternativa”.



Ante un estadio techado que colmaron más de 10.000 personas, Massa aseguró que "un país progresa cuando se construye sin populismos que hipotecan el futuro y sin neoliberalismos que ajustan siempre a los que menos tienen. Un País nace con el objetivo de trabajar por la Argentina de las oportunidades para todos los argentinos, con propuestas concretas en economía, producción, trabajo, seguridad, educación, salud, justicia, cultura”.



Massa agradeció a los radicales, a los demócratas cristianos, a los desarrollistas, a y los “miles” de peronistas que “hoy están acá levantando la bandera de la causa del trabajo, mientras otros están levantando causas en los tribunales”. Él agregó que “un país se construye con coraje, el mismo que cada uno de ustedes mostró cuando allá en 2013 nos querían imponer a Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a tener ese valor. No nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de delincuentes”.



El líder del Frente Renovador destacó: “Un país es equitativo cuando elimina por completo el impuesto a las ganancias a los trabajadores, cuando deja de pedirle un esfuerzo más al laburante mientras se le quitan retenciones a la minería, cuando tiene una escuela pública que no solo da clases todos los días sino que forma a los chicos y chicas para el siglo XXI, no para el siglo XX”.



> “Un país progresa cuando se construye sin populismos que hipotecan el futuro y sin neoliberalismos que ajustan siempre a los que menos tienen. Nos quieren hacer creer que no existe otra alternativa. Pero subestiman la inteligencia del pueblo argentino: la gente ya sabe que nosotros estamos acá para representarlos, ya sabe que nosotros somos la alternativa”.



> “Miremos hacia adelante. Un país progresa cuando se construye en una mesa grande, con lugar para muchas voces, porque en las mesas chicas no hay espacio para la sensibilidad social. Un país progresa de verdad cuando tiene un rumbo claro y honesto. (...) La gente está harta de relatos y peleas electorales, necesita soluciones. Nosotros estamos acá, trabajando muy fuerte, cumpliendo con nuestra obligación como oposición responsable y constructiva para resolver lo que el Gobierno hace ya año y medio no puede. ¿Qué semestre vamos a esperar? ¿Qué lluvia de inversiones?”.



> “Es tiempo de actuar con soluciones concretas para millones y millones de trabajadores que no pueden esperar más, y muchísimo menos pueden seguir escuchando frases vacías. La Argentina no es una empresa, no necesita un slogan ni una campaña de publicidad con frases que suenen bien. La gente no quiere marketing en el bolsillo, quiere un salario digno para poder vivir en vez de sobrevivir. La gente necesita trabajo, necesita seguridad, necesita que mejore la educación para sus hijos, necesita que sus padres que trabajaron toda su vida reciban la jubilación que merecen”.