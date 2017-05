Vuelve el riesgo de Default: el caso Mendoza

Este jueves (25/5) el Ministerio de Finanzas de Luis Caputo informó que en diciembre pasado los pasivos de Argentina por capital e intereses ascendieron a US$ 288.447,8 millones, un 13,6% o US$ 34.458,6 millones más que al cierre de 2015. Esto significa que el aumento de US$ 34.458,6 millones, tanto en pesos como en dólares, llevaron a la deuda pública al 53% del PBI calculado en US$ 544,5 mil millones. Pero no es sólo Nación la que se endeuda cada vez, casi todas las provincias están endeudándose en el exterior. Incluso municipios. El problema ya tiene una consecuencia alarmante: Mendoza enfrenta un juicio en USA que amenaza con interrumpir pagos de deuda. El holdout en cuestión apela al mismo argumento que presentó en su momento Paul Singer sobre un bono defaulteado en 2004, y que generó todo el conflicto con los holdouts.

