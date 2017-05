Odebrecht, entre el Sarmiento y la campaña

El tema de la empresa brasileña Odebrecht se cobró esta mañana varias páginas en los medios por distintos motivos. Uno de ellos, las negociaciones que se conocieron a pedido del Gobierno italiano por el soterramiento del tren Sarmiento, en el cual está involucrada la italiana Ghella.

Otro, es el acuerdo tripartito que propuso la misma empresa y que el Gobierno de Mauricio Macri habría rechazado, según la versión del diario 'La Nación'.

Por último, las denuncias cruzadas entre Mauricio Macri, Cristina Fernández y Sergio Massa para resguardarse del escándalo a poco de las elecciones. De lleno, ingresó el tema a la campaña electoral.

'Clarín' tituló "El Gobierno analiza desplazar a Odebrecht del soterramiento del tren Sarmiento" y contó que así se lo pidió el presidente de Italia a Macri: "Mattarella intenta resguardar del escándalo a una firma italiana que también participa en la obra. La Casa Rosada accedería al reclamo".

"El soterramiento del Sarmiento tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado nacional. Tiene un avance de obra del 3%, que realiza un consorcio integrado por Odebrecht, Ghella, la española Comsa y la nacional Iecsa -el primo de Macri, Angelo Calcaterra, era el dueño de ésta empresa y se la vendió hace dos meses a Marcelo Mindlin-.

“A la salida de Odebrecht la tienen que resolverla entre los privados. Nosotros sólo podemos actuar si hay un fallo de la Justicia”, dijeron fuentes del Gobierno. Y agregaron: “Pero esa resolución judicial puede tardar años. Y sería complicado inaugurar las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a la firma brasileña por el soterramiento del Sarmiento”", publica 'Clarín'.

Según el diario, Macri busca: "imprimirle un ritmo de campaña al soterramiento del Sarmiento. Por eso, en febrero comenzó la obra en La Matanza, para construir la primera estación subterránea del tren, en pleno territorio kirchnerista. Los funcionarios destacaron el beneficio que traerá para los habitantes que “transitan por donde pasa el Sarmiento”, desde el barrio porteño de Caballito hasta la localidad bonaerense de Moreno, así como a "los más de 200.000 pasajeros que hoy viajan en el tren".

Pero la salida de Odebrecht podría complicar los planes de la empresa brasileña. Es que uno de los requisitos que puso para firmar un convenio de colaboración es seguir con sus obras públicas, para pagar con esa plata las multas que le puedan poner por los US$ 35 millones en coimas que declaró haber pagado en la Argentina, entre 2007 y 2014."

Remarca además que desde Energía Juan José Aranguren afirmó que no debería seguir participando de obras hasta que se aclare su situación, y canceló, en efecto, el año pasado un contrato con Planificación, que manejaba el kirchnerista Julio de Vido.

Aranguren lo canceló "por sobreprecios" y lo denunció en la Justicia.

Ya la Justicia argentina imputó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su hombre de confianza Manuel Vázquez y al ex titular de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, por el pago de coimas de la empresa brasileña por el soterramiento del Sarmiento.

De este hecho, no se hizo cargo la ex mandataria Cristina Fernández quien afirmó este feriado que ella "suspendería todas las obras de Odebrecht en la Argentina".

En un extenso reportaje que concedió a 'C5N', se refirió en particular al soterramiento del Sarmiento, "obra que estuvo paralizada durante su gestión y fue puesta en marcha por Macri a fines de 2016. "Cuando se licitó, Odebrecht debía traer el financiamiento. No la tenía que poner el Estado, la tenía que poner la empresa. Luego vino la crisis y no les dieron el crédito —relató Kirchner—. Y después querían que le reconocieran un 30% más del precio de la licitación".

"Sin embargo, el Gobierno le dio 45 mil millones de pesos al soterramiento", concluyó. Por eso, dijo que Cambiemos "es socio de Odebrecht". "Es Macri el que debe dar cuenta en la relación con la empresa, pero estamos en el país del disparate o del blindaje mediáticos", finalizó."

Así lo reprodujo 'Página/12': "“Ellos son socios de Obebrecht, es Macri el que tiene que dar cuenta de su relación con Odebrecht”, dijo CFK, cuando le preguntaron por el supuesto arreglo que quiere hacer el Gobierno con la empresa constructora a cambio de información sobre coimas pagadas a funcionarios. “Si hay que investigar a Odebrecht, hay que investigar a sus socios en la Argentina. Si ha reconocido que pagaron 35 millones de dólares, yo suspendería todas las obras en la Argentina, pero Macri le dio 45 mil millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento, donde IECSA, que es de su primo (de Macri), pero nunca pudo explicar cómo la compró”. Dijo que durante su gobierno no se concretó el soterramiento porque la empresa debía traer financiamiento, pero eso no ocurrió y con el Gobierno del PRO lo terminó poniendo el Estado."

Es el diario 'La Nación' el que publica que el Gobierno rechazó el pacto propuesto por la brasileña a cambio de inmunidad judicial.

El matutino tuvo acceso al acuerdo tripartito que impulsó la constructora y que sumaba al Ministerio Público, ya rechazado por el Gobierno:

"Odebrecht propuso un acuerdo tripartito con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal (MPF). El planteo de la constructora brasileña desconoce las facultades de las instituciones incluidas en el texto, pero concede amplios beneficios a la compañía que podrían, incluso, configurar un delito para sus firmantes.

Se trata, a la vez, de una propuesta que ofrece la tentación de brindar el máximo detalle sobre el pago de sobornos que ejecutaron funcionarios, empresarios y operadores con el dinero del Estado en nuestro país.

Esas son las dos caras del acuerdo que Odebrecht le propuso al Gobierno esta semana. LA NACION accedió a un borrador de ese texto, que ya fue rechazado por el Ejecutivo, pero que será la base de la negociación que continuará la semana próxima."

Según consigna, la propuesta tiene 13 páginas. En ellas se compromete a "identificar los delitos, sus autores, coautores y partícipes necesarios (incluidos funcionarios y políticos), describir la estructura jerárquica y la división de tareas de las organizaciones criminales, proveer documentos y otras pruebas materiales".

En un apartado la empresa detalla cómo sería la "indemnización" al Estado por el pago de sobornos que sería de, al menos, US$ 35 millones, según informaron fuentes oficiales. De acuerdo a ese texto, "la indemnización será abonada mediante una retención de un 10% de los ingresos que perciba la empresa de todas sus contrataciones con el Estado".

Como contrapartida, el costo para el Ejecutivo es muy alto e ilegal para las leyes argentinas. La empresa exige "no iniciar, avalar, impulsar o ejercer ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa, los colaboradores y los adherentes; no ejercer ninguna acción sancionatoria ni resarcitoria por los hechos; y no avalar, facilitar, promover o colaborar con acciones de terceros contra la empresa".

Finalmente, Marcelo Bonelli publica hoy también en 'Clarín' que para el Gobierno de Macri, "los empresarios de Odebrecht tienen una actitud dilatoria y están operando para demorar la información que incrimina a ex funcionarios kirchneristas, empresarios y políticos actuales de Argentina".

Aclara que sin embargo, "Odebrecht lo hace beneficiada por la blandura y la demora sin límite de las autoridades argentinas. La Casa Rosada tardó –en forma incomprensible– 5 meses en iniciar una negociación para saber quiénes cobraron aquí sobornos por 35 millones de dólares.

También porque como anticipó Clarín el viernes -y después confirmó Elisa Carrió- existe una cobertura y un fuerte lobby que no quiere que se sepa quiénes recibieron coimas y aportes de la constructora brasileña. Ese frente lo integran políticos, empresarios, magistrados, ex gobernadores y allegados al actual Gobierno.

Ahora, en la intimidad, el Presidente acusa a la firma de montar una “operación de inteligencia” para involucrar a Gustavo Arribas en el escándalo y complicar a Cambiemos en la investigación".

Agrega que el presidente cree que la operación contra Arribas tiene otro destinatario: "complicarlo a él mismo"."