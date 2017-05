Arcor desmintió el mensaje viral sobre salmonella en sus productos

La empresa Arcor emitió un comunicado este viernes (26/05) en el que desmiente un mensaje viralizado por WhatsApp en el que se informaba que sus productos tienen una bacteria.



"En relación a un mensaje que está circulando en redes sociales que insta a no comprar productos Arcor debido a que presentarían la bacteria Salmonella (propia de los huevos, insumo que no se utiliza en los procesos de dichos productos) queremos llevarle tranquilidad a todos nuestros consumidores", dice el texto.



"Se trata de un mensaje totalmente falso que no responde a ninguna información del Ministerio de Salud. Ante cualquier consulta llamar al Servicio de Atención al Consumidor de Arcor 0800 333 3033", concluye.

El mensaje en cuestión es el siguiente:



"Ministerio de Salud informa que NO se debe comprar ningún producto de la marca Arcor: ni jugos, ni yogures porque se les ha hecho análisis y se confirmo que traen la bacteria Salmonella, los análisis dieron positivo. Debemos pasar la información porque los antibióticos contra esa bacteria están escasos. Y las personas ya están vendiendo esos productos a bajos precios para salir de ellos. Copia y difunde esto puede salvar la vida de un familiar tuyo. Pasalo".