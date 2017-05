Elecciones de octubre (Arrancamos por el final)

ROSARIO. Refugiada en Rosario el 25/05, después de saludar privadamente a la intendente Mónica Fein (esta última en el peor momento político de su gestión) Elisa Carrió era/es uno de los menúes de la comida de octubre.

El tiempo del verbo es cuestión de paraguas: era o es.

Hoy, 26/05 ignoro si el cuerpo social de centroderecha de Cambiemos aguantará a alguien tan imprevisible y fuera de registro como la Carrió. Aún en los coros barriales a quien desafina no se la pone como la primera voz del registro, ni siquiera con las contraltos. La Carrió juega su clave que no es de sol ni de fá. Es la suya. Todos deberíamos pensar ( y mas aún los votantes) para que es útil la Carrió en un cuerpo colegiado y en un proyecto. Es, en cierto modo, una Hebe ilustrada.



El recorrido de Sergio Massa y Margarita Stolbizer los puso desde temprano el 25/05, y hasta las madrugadas (las repeticiones son sistemas infelices que obligan a mirar los defectos) y uso el plural porque en varias madrugadas de canales de cable estaban estos émulos de los Pimpinela diciendo, con frases diferentes, el mismo asunto: “Help, necesitamos demostrar que estamos vivos en provincia de Buenos Aires y por eso queremos que nos voten en octubre”…

La mitad del peaje de los avisos en las corporaciones mediáticas se paga insultando a CFK. No se privaron del pago del peaje, hasta parecían contentos hablando de la monarquía devaluada a la que tanto odian y tanto usan. Por algo será. Fue un buen acto. Una buena puesta. Una mínima propuesta. En el resto del país liberaron la tropa. Sálvese el que pueda.



El muchacho yuppie hizo lo suyo en la capital federal (un arcaísmo, en rigor es Ciudad de Buenos Aires) y la verdad que Martín Lousteau es una versión remasterizada de Daniel Scioli y Amado Boudou. Sonríe como ellos. Estuvo con todos los equipos. Pocos pueden ser ministros de CFK, aumentar gabelas al campo, posteriormente Embajadores de MM y sobrevivir en el intento. Es mas sólido que Boudou y mas impertérrito que Scioli. Parece que infinitamente menos corrupto. Eso es bueno. Si debemos encontrarle un sitio su lugar en el mundo es La Recoleta, donde se mueve mejor que Fernando De la Rúa y Carlos Grosso, que ya estuvieron sentados donde Martín quiere repantigarse. Creo que es el mejor relator. Antes gobernar era poblar, ahora gobernar es tapar. Lousteau no es Juan Bautista Alberdi, a ninguna altura. Logra un hermoso sitio infinito: ¿de qué puede acusarlo la Carrió? Ni Jorge Altamira / Luis Zamora se enojan con Lousteau.



El Obispo porteño, Mario Poli, dijo las obviedades que se esperan de la religión (no hay religión que insulte y diga que sos un HdeP. No hay.) pero sucede que en Argentina lo obvio es revolucionario porque hay demasiadas gesticulaciones y farfulleos por parte de los gobernantes. Claro que el pobre sufre y se enoja. Pero tío, no te olvidés de Barrabás.



Pregunta: ¿alguien sigue los conceptos del señor Presidente en sus discursos? Estaría bueno un compendio de su pensamiento público. En eso repite a NK, no es lo que dice sino lo que hace. Y lo que hace se advierte en precios, contratos y balanza de pagos. En góndolas y pactos. MM también estuvo, a su modo, presente en los actos del 25 de mayo de 2017, cuando todo arrancó “againmente”.



A Monseñor y a Mauricio hay que contabilizarlos en el mismo plano televisivo. Ambos son pastores. Acaso no resultan similares los rebaños porque… ¿Quiénes son los fieles del Mauri? Quienes rezan por él…



Finalmente, ante la mirada cansada y perdida del uruguayo Víctor Hugo Morales, en esta oportunidad mera el desapego a la realidad del cronista Roberto Navarro, la niña que allí estaba y “el gatito” Gustavo Sylvestre, la última monarca argentina demostró que es impar. No hay otra como ella. Incomparable. También imparable. Se notaba “el mono”, la ansiedad, la clara ansiedad de quien vuelve a su droga preferida. Fin de la abstinencia. Mas de 90 minutos. Algo es algo.

Quien esperaba que dijese algo diferente a “espejito, espejito” solo desea llenar espacio, segundos o caracteres en su columna. CFK es eso que se vió. Jamás un cable a tierra. Nunca fue lo suyo pero cuidado. No hay quien pueda con ese discurso inatajable porque, si algo tienen los discursos es la inconsistencia con la milanesa y el lunes a viernes a las 7 de la mañana, nunca hay que pensar en eso. Che. Por favor. Al cuete y de noche CFK es fenomenal. El país se levanta y es otra cosa.



Argentina tiene varios problemas en la puerta, el living, el baño, el patio y la piecita del fondo. País y droga. País y reconversión industrial. País y federalismo. País y barras bravas y muy bravas. País y corrupción policial y de actores políticos. País y Siglo XXI y revolución industrial. País y asociaciones gremiales del siglo pasado. El país de MM y del Obispo. El país de la Carrió. De los Pimpinela de provincia de Buenos Aires, de Scioli y el aborto, de Lousteau y la tablet, de los MdeC haciendo implantes de candidatos según facturación y objetivos.



País / País. José Tcherkavsky, el hermano vago de Osvaldo, escribió una canción con Piero De Benedictis que es nuestra definición absoluta. “Ay país, país, país… Ay país, país, país…” (así hasta el infinito). Hasta Jaime Duran Barba la puede aprender. Es fácil.

Piero: “Ay país, país, país… Ay país, país, país…”