Temer más solo: Renunció la presidenta del BNDES

La presidenta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, informó personalmente su dimisión del presidente Michel Temer, alegando motivos personales.

En un breve comunicado a la prensa, se informó que el director Ricardo Ramos, del equipo técnico de carrera del BNDES, asumirá interinamente la presidencia de la institución.

A principios de mayo, descartando rumores de que era presionada por Temer para dejar la presidencia del BNDES, María Silvia afirmó que "no le faltaba" a ella "el apoyo del presidente Michel Temer".

La salida de la ejecutiva del banco de fomento ocurrió pocos días después de que BNDES creó una comisión interna para evaluar sus voluminosos financiamientos al gigante de alimentos JBS.

La creación de esta comisión fue anunciada por Maria Silvia tras la difusión de la operación de la Policía Federal brasilera encargada de investigar fraudes e irregularidades tales como la liberación de R$ 8.000 millones (US$ 2.453 millones) en recursos del BNDES a favor del JBS, antes de que la ejecutiva asumiera la presidencia de la institución.

María Silvia asumió el 01/06/2016 y desde entonces venía promoviendo una serie de revisiones en las políticas de concesión de financiamientos del banco.

Texto de la renuncia:

"Queridos benedenses,

Este viernes, 26 de mayo, he informado personalmente al presidente Michel Temer mi decisión de dejar la presidencia del BNDES.

Todos los directores permanecen en el cargo y el director Ricardo Ramos, perteneciente al cuadro de carrera del BNDES, responderá interinamente por la presidencia del Banco.

Dejo la presidencia del BNDES por razones personales, con orgullo de haber sido parte de la historia de esa institución tan importante para el desarrollo del país. En los dos pasajes que tuve por el Banco, como directora, en los años '90, y ahora, como presidente, he vivido experiencias desafiantes y de gran importancia para mi vida profesional y personal.

En este año al frente de la dirección de BNDES busqué mirar hacia el futuro, estableciendo nuevos modelos de negocios y estrategias para el Banco, sin descuidar el pasado y el presente, siempre teniendo en mente preservar y fortalecer la institución y su cuerpo funcional.

Quiero buena suerte a todos, esperando que sigan trabajando para que el BNDES continúe siendo el Banco que hace 65 años hace diferencia en la vida de los brasileños.

Un gran abrazo,

María Silvia".

Retroceso

En tanto, Michel Temer retrocedió, y menos de 24 horas después de emitir un decreto autorizando a los militares a patrullar las calles del distrito federal por 1 semana, Temer publicó otro decreto revocando lo anterior. Así, la seguridad del DF vuelve a manos de la Policía Militar.

La decisión de Temer se da después de una serie de críticas a su decisión, anunciada en la tarde del miércoles 24/05 en medio de la protesta convocada por centrales sindicales y movimientos sociales que descambió para un ciclo de depredación y violencia policial en Brasilia.

La impresión casi generalizada era que el decreto fue firmado por Temer como un intento de salvarse en medio de la crisis desencadenada por la delación de ejecutivos de JBS.

"Si ese gobierno no se sostiene, no son las Fuerzas Armadas que van a sostenerlo", dijo en la tribuna del Senado su ex aliado Renan Calheiros (PMDB-AL), quien viene haciendo firme oposición al Ejecutivo.

El decreto convocando a los militares perdió legitimidad minutos después de ser anunciado por el ministro de Defensa, Raúl Jungmann (PPS), quien afirmó que las tropas fueron convocadas "por solicitud del señor alcalde" (de Brasilia), pero Rodrigo Maia (DEM-RJ, el alcalde) dijo que esto no era verdad.

Preocupado por la pésima repercusión de la convocatoria del Ejército, Maia divulgó el oficio enviado a la Presidencia de la República, en el que pedía la utilización de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (Policía Militar). Y aprovechó para afirmar que Raúl Jungmann mintió. "Afirmo y reafirmo que no es verdad", dijo Maia en una rueda de prensa.

Luego, Jungmann afirmó que pidió disculpas a Rodrigo Maia y reafirmó que el gobierno decidió convocar a las Fuerzas Armadas pues la Fuerza Nacional de Seguridad disponía de un contingente insuficiente en el Distrito Federal.

El gobierno intentó salir de la crisis afirmando que los militares del Ejército sólo harían la seguridad de los edificios ministeriales, mientras que la PM seguiría encargada de las tareas de control de la calle.

Según el portal G1, la revocación fue decidida por Temer en una reunión con Jungmann y los ministros Eliseo Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaría General), Antônio Imbassahy (Secretaría de Gobierno) y Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Seguridad Institucional).