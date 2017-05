Horrible empate de Boca (¡lo que será el Monumental!)

Boca Juniors no viene jugando bien, eso es sabido. ¿Serán las presiones de salir campeón? La intrascendencia volvió a ocurrir ante Huracán, tan necesitado de un resultado que le permita escapar del descenso. Y Huracán jugó mejor que Boca, todo el partido. El problema de Huracán es que no tiene gol, ni para hacérselo al arco iris. En la única oportunidad que tuvo, la supo/la pudo aprovechar el delantero Darío Benedetto. Parecía definido por la impotencia ofensiva de Boca y porque Huracán no le hacía un gol a Boca en su estadio desde 1998. Pero ocurrió un penalazo del arquero Agustín Rossi al Rolfi Montenegro (autor de ese gol hacia 2 décadas), y el juvenil Alejandro Romero Gamarra lo convirtió. 1 a 1 en el final, y Boca a 2 puntos de River, que además tiene 1 partido menos. Todo dispuesto para que el domingo 28/05 se agite el Monumental recibiendo a Rosario Central (aunque, cuidado con las presiones).

Sábado 27 de mayo de 2017