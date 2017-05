Alonso en Indy Car recupera 'mass media' para McLaren Honda

Los 33 participantes de las 500 Millas se reunieron bajo una gran carpa presidida por una réplica del Borg Warner, el trofeo de la carrera. Es un 'media day', algo impensable en la Fórmula 1. Cada uno en una silla, y los periodistas van pasando de uno a otro haciendo las preguntas que consideren oportunas. Freestyle.

"Por ahora, misión cumplida", dijo Fernando Alonso en esa ocasión. Acababa de concluir la última sesión de entrenamientos libres de la 101 edición de las 500 millas de Indianápolis, con el 5to. mejor tiempo -voló a un promedio de 226,608 millas por hora (364,69 kilómetros por hora)-.

A pesar de la falta de experiencia, ¿Alonso puede ganar? Es posible pero no necesario para McLaren Honda. En vez de la lastimosa performance que permanece en la F1, logró un gran protagonismo en el gran mercado automotor norteamericano, donde las 500 Millas son más importantes que el Gran Premio de Mónaco: domingo 28/05 de lujo para el complicado equipo de británicos y japoneses.

Las mayores dificultades, desde el punto de vista de conducción, han sido adaptarse a la posición, girando hacia la izquierda continuamente. "En las rectas tienes que mantener una mínima presión del volante, se siente de manera no natural, cómo rota el coche dentro de la curva por cómo están los reglajes. Y, por supuesto, la dificultad de rodar a 350 km/h con monoplazas a los lados y por delante. No sientes el coche igual cuando vas a 2 o cuando vas a 4 segundos de otro, hay diferentes turbulencias y diferentes reglajes en el coche. De 8:00 a 10:00 he estado en el simulador todos los días, y de 12:00 a 18:00 en el coche todos los días. Luego, de 18:00 a 20:00 con los ingenieros, así 2 semanas seguidas”, dijo Alonso.

También: “Es una carrera impredecible. Pilotos que quizás salen en la 24ta. posición pueden liderar la carrera en 15 vueltas, todos tenemos posibilidades. Aunque yo tengo menores opciones que los grandes porque me falta esa experiencia, pero si tengo la oportunidad, iré a por ella e intentaré compensar la falta de experiencia con una gran motivación y espíritu de lucha, y mucho respeto para los demás pilotos y la carrera”.

Algo más: “No tengo un plan para el comienzo de la carrera. En la Fórmula 1 juegas tus cartas en las primeras 2 curvas. Aquí es muy diferente, no puedo decir que vaya a ir con seguridad al principio, porque el resto se puede aprovechar. Necesito mantener la mente abierta a lo que pueda ocurrir”.

nota-autos-alonso-1-600x390.jpg

En términos de potencia, velocidad-punta (hasta 379 km/h en laF1 y 386 km/h en la IndyCar), aceleración de 0 a 100 o tamaño del monoplaza las diferencias entre la F1 y la IndyCar son mínimas.

Pero abundan en el formato de competición y en los propios vehículos: en la IndyCar hay sólo 2 proveedores de motores (Honda y Chevrolet, V6 de 2,2 litros de capacidad, doble turbo e inyección directa que giran a un régimen aproximado de 11,800 rpm y pueden ofrecer una potencia de entre 550 y 800 cv. en función del circuito en el que se compita), y todos los bólidos montan el mismo chasis (Dallara DW12, que se estrenó en 2012 y fue desarrollado por el fallecido Dan Wheldon).

El de Indianápolis no es un óvalo al uso como el de Daytona, que sí tiene peralte en sus curvas, ni es un óvalo propiamente dicho -cada una de las 4 curvas son de 90º dentro de un circuito rectangular-. Y la parrilla de salida poco o nada tiene que ver con la de la Fórmula 1: los vehículos forman la parrilla en filas de 3 monoplazas y la salida es una vuelta lanzada después de que el Pace Car -igual que el Safety Car- haya rodado delante de los coches durante 4 vueltas al óvalo.

Si bien es cierto que Fernando Alonso ha rodado en grupo durante las sesiones de entrenamiento, también lo es que la situación de carrera no se parecerá en nada a lo ya vivido. Poco o nada tiene que ver pilotar tras un solo monoplaza que rodar al rebufo de 2, de 3 o de 4 coches, y menos aún rodar en grupo, con rivales a ambos lados a más de 300 km/h durante una carrera que se prolongará más allá de las 3 horas de duración.

IndyCar Series es un campeonato que cuenta con 17 carreras, y las 500 Millas es 1 de ellas. Fue parte del calendario del Campeonato del Mundo de velocidad entre 1950 y 1960. Pero luego se desarrollaron competiciones con base en Europa: la Fórmula 1 y Fórmula 2. En el mundo global del siglo 21, las fronteras han desaparecido.

Alonso compite en el equipo de Mario Andretti, ahora dirigido por su hijo Michael, con motor Honda. Luego, él tiene 2 'spotters' de lujo. El 'spotter es un vigía que se sitúa en alguna zona alta del circuito e informa a su piloto de cómo se encuentra la carrera, quienes están cerca de él, a su izquierda, a su derecha, por delante y por detrás, durante toda la carrera. Alonso tiene a los veteranos del circuito, los hermanos Dan y Cole Carter.

andretti_alonso.jpg

En la F1 es imposible aspirar a la victoria si no se monta en Mercedes o Ferrari, pero en la IndyCar hay hasta 15 pilotos firmes candidatos entre los 33 participantes. En los grandes equipos -Honda tiene 6 pilotos en la competencia- todos comparten la información de telemetría, etc. que surge durante los entrenamientos.

500 millas de Indianápolis



Manuel Franco escribió un breve manual sobre la prueba:

¿Cuántos pilotos compiten?

Hay un total de 33 pilotos divididos en 11 líneas en la parrilla de salida. Así está estipulado desde 1934.

¿Cuántas vueltas tienen que completar?

Los pilotos tienen que hacer 200 vueltas, lo que suponen, claro está, 500 Millas, es decir 804,672 kilómetros. La carrera suele durar algo más de 3 horas. El Indianápolis Motor Speedway es un óvalo con una longitud de 4,023 kilómetros.

¿Cómo son los coches?

Son monoplazas con motores V6 de 2.2 litros, doble turbo e inyección directa con una potencia de unos 550 caballos en este circuito, aunque pueden llegar hasta los 800 en otros. Giran a cerca de 121.000 revoluciones por minuto y tienen chasis Dallara. Hay 2 proveedores de motores actualmente: Honda y Chevrolet.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador?

Se reparten cerca de US$ 13,4 millones; y el ganador se lleva US$ 2,8 millones.

¿Cuándo fue la primera edición y cuántas ha habido?

El 30 de mayo de 1911 se disputaron por primera vez las 500 Millas de Indianápolis. Ganó Ray Harroun del equipo Nordyke & Marmon Company con un novedoso artefacto: el espejo retrovisor. Esta es la edición 101 de la legendaria carrera, solo se dejó de disputar durante la 1ra. Guerra y la 2da. Guerra mundial.

¿Cuál es la velocidad máxima a la que van los pilotos?

Cercana a los 380 km/h y con una media por vuelta de algo más de 370 km/h. La pole de este año ha sido para Scott Dixon a 373,632. Alonso también voló a 372,542 para lograr su 5to. puesto.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Más de 300.000 personas se reúnen el domingo en la carrera de las 500 Millas y dependiendo de la posición en la grada los precios oscilan entre los US$ 49 y los US$ 112.

¿Compiten mujeres en las 500 Millas?

Este año sólo Pippa Mann, británica de 33 años del equipo Dale Coyne Racing que saldrá en el puesto 28 tras una calificación a 362 km/h. La 1ra. mujer en participar fue Janet Guthier, que logró clasificarse en 1977. La mejor ha sido la estadounidense Danica Patrick, que llegó a liderar la prueba en 2005 y en 2009 logró la 3ra. plaza final.

pippa_mann.jpg

¿Cómo es la salida?

Ladies and gentleman, star your engines (Señoras y señores, arranquen sus motores). Tras homenajes varios a las fuerzas armadas estadounidenes, la carrera se disputa el Día de los Caídos, se interpreta el himno nacional y después empieza la carrera con esa famosa frase.

¿Qué significa la bandera amarilla?

Al contrario que en la F1, la bandera amarilla supone la llamada Caution, es decir, se ondea cuando ocurre un incidente y sale el coche de seguridad o Pace Car. Cuando todos los coches se reagrupan se abre el pit lane y llega el momento de las estrategias, entrar o seguir en pista.

¿Son los rebufos la clave?

La clave suele estar en ser inteligente en carrera, no el más rápido en cada vuelta sino el que mejor gestiona los neumáticos y el combustible, por ejemplo. Pero los rebufos son muy importantes. El piloto debe respetar la trazada del piloto que quiere adelantar y mantener la suya por dentro o por fuera. Si se cambia de línea en el último momento se penaliza.

¿Qué pasa si llueve?

Con lluvia no se puede disputar la carrera porque los neumáticos no aguantarían en una pista así con tan poca carga aerodinámica. Si se ha llegado a 150 vueltas y no se puede terminar en seco y con la luz del día se da la carrera por terminada. Si no se disputaría el lunes. En 1997 terminó un martes. En 2004 en la vuelta 180 de las 200 obligatorias.

¿El ganador se lleva el trofeo?

El trofeo se denomina Borg-Warner, pesa 69 kilos y mide 163 centímetros. Se esculpe en esta obra de arte la cara del ganador. Unos meses después se le entrega al vencedor una réplica y antes el anillo del ganador con la bandera de cuadros. Es el trofeo más antiguo de la historia del deporte.