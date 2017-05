Ferrari ganó en un aburrido Mónaco (Vettel se lo quitó a Raikkonen)

Unos dicen que pese al aumento de la competencia este año en el Mundial de la F1, las estreches del anacrónico circuito monegasco impidieron que hubiera espectáculo. Es dificil pasar a otro en Mónaco, una circuito callejero emblemático pero sin emoción ya. Los Grimaldi, la aristocracia del principado, deberían ir pensando en cómo consiguen mantener el brillo del evento tan importante para su turismo anual.

Sin embargo, otros señalan que sí hubo emoción. Que en el box de Ferrari se decidió una carrera que parecía tener controlada Kimi Raikkonen pero que fue para Sebastian Vettel. No obstante, las decisiones del box no provocan emoción a los espectadores. El show no se vuelve más show por eso.

Lo cierto es que el finlandés se desesperó cuando descubrió su error pero la situación era ya irreversible. En Montecarlo es imposible adelantar. Y aquella estrategia le condenó a un 2do. puesto que no le satisfizo en absoluto.

Vettel ganó así su 45ta. victoria en la F-1 y la 3ra. de esta temporada.

Los 25 puntos que suma en su cuenta le permiten aumentar considerablemente su ventaja sobre Lewis Hamilton, quien pagó su error en la clasificación –13ro. en la línea de largada- y concluyó la carrera en 7ma. posición. Su ventaja en el campeonato es ahora de 25 puntos.

La misma estrategia le permitió también a Daniel Ricciardo superar a su compañero de equipo, Max Verstappen.

El holandés fue el primero en pasar por el taller a colocarse los neumáticos superblandos. Lo hizo tras 32 vueltas, pero Ricciardo no entró inmediatamente después. Al contrario, se reservó su opción y siguió la estrategia de Vettel. Siguió rodando y mejorando sus propios tiempos, reduciendo también su diferencia con Verstappen. Cuando el australiano pasó por el taller, 6 vueltas después, es decir en la 38va., regresó a la pista por delante de Bottas y de Verstappen, en la 3ra. posición.

A 20 vueltas del final, Vettel había aumentado su diferencia con Raikkonen hasta los 12 segundos, mientras que Ricciardo se mantenía a 1,6s del finlandés.

Bottas era 4to., a 14 segundos del australiano y le seguía Verstappen, a 1 segundo. Y entonces, cuando todo parecía definido, Jenson Button se tocó con Wehrlein en la entrada de una curva de derecha y empotró al alemán en la valla protectora. Pascal salió ileso, pero la carrera quedó neutralizada por la entrada del coche de seguridad.

Aquello provocó un reagrupamiento peligroso para los primeros clasificados. Pero en el circuito monegasco es imposible adelantar, y nada cambió.

Detrás pudo haber más acción. Lewis Hamilton jugó a no cambiar de neumáticos durante toda la prueba y así fue recogiendo 'víctimas'. Le ayudaron pasos por boxes, retiradas y problemas mecánicos, hasta que se plantó detrás de Carlos Sainz y encontró ante sí el dilema: arriesgarse o conformarse. El botín, acabar en 6ta. posición, era pequeño, y no arriesgó.