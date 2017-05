En la Indy500 ganó Honda pero no con Alonso

Takuma Sato (Andretti Autosport) se convirtió este domingo 28/05/2017 en el 1er. japonés que gana las 500 millas de Indianápolis al imponerse en la edición N°101 de esta legendaria carrera.

Fue una carrera de supervivencia, una especie de "Mad Max" tan loco, accidentado, caótico y de electrizante final.

La prueba fue accidentada, con varias interrupciones prolongadas y percances que hicieron cambiar la clasificación de manera drástica en diversas ocasiones.

La presencia de Fernando Alonso centró la atención mediática y el español respondió a las expectativas, liderando la prueba en varios tramos y realizando un gran papel en las primeras tres cuartas partes del recorrido.

La carrera llegó al desenlace casi con una situación de sprint, y ahí el que mejor se desenvolvió fue Takuma Sato, quien llevaba el vehículo más rápido de los competidores. 2do. fue el brasileño Helio Castroneves y 3ro. el rookie Ed Jones.

Fernando Alonso lideraba la carrera tras las primeras 55 vueltas, cuando ocurrió el espectacular accidente protagonizado por Scott Dixon.

La carrera, disputada en la "Brickyard", un óvalo de 2,5 millas (4,02 kilómetros) compuesto por 2 largas rectas y 90° de peralte en las 4 curvas, volvió a detenerse durante varios minutos tras un nuevo accidente, esta vez protagonizado por Conor Daly y Jack Harvey, que acabó con ambos fuera de competición.

Otro accidentado fue Buddy Lazier, en la vuelta 125, mientras que Ryan Hunter-Reay, compañero de equipo del español, rompió el motor en la vuelta 138.

En la parte final de la prueba la carrera se convirtió en un duelo entre Sato, Casyroneves y el novato Ed Jones como invitado.

Sato y Castroneves se quedaron como únicos aspirantes en las últimas vueltas. El empuje del japonés fue demasiado para el brasileño, y cruzó victorioso la línea de meta.

Accidente #Indy500 nos muestra cómo la tecnología mejora la seguridad en autos en general. Impresionante pic.twitter.com/fVzd9syhvT — Felipe J. Espina (@fjespina) 28 de mayo de 2017

#Indy500 Servià: "Hace dos años Chevrolet nos arrasaba. Yo le dije a Honda que mejor apretar y romper que no ser competitivos." pic.twitter.com/GRCYiaXjvn — CarandDriver - F1 (@cardriverthef1) 28 de mayo de 2017

Alonso lideró, pasó autos por todos lados, peleó la punta. Pero el motor Honda, en #Indy500, también se rompió. pic.twitter.com/eClan0qJ4J — Enrico Tornello (@EnricoTornello) 28 de mayo de 2017

href="https://twitter.com/wtf1official">@wtf1official pic.twitter.com/xXlZlAJqDg

— F9 #HumorMotorsport (@HumorMotorsport) 28 de mayo de 2017

Alonso

Fernando Alonso se mostró triste tras no haber podido acabar las 500 Millas de Indianápolis.

El motor le jugó una mala pasada a falta de 21 vueltas para el final de la carrera.

El piloto habló de lo que sucedió cuando daba la vuelta 179: "Sólo me di cuenta de lo que pasaba con el motor en el momento de dejarlo. He oído ese ruido y he visto el humo. Ahí tuve que dejarlo".

Alonso no podía evitar sentirse frustrado: "Es una pena. No nos merecemos esto. Merecíamos acabar la carrera, pero bueno... Quién sabe en qué posición habríamos acabado".

El bicampeón mundial de F1 habló de lo que vivió antes y durante la carrera: "Todo el día fue una experiencia agradable. Disfruté de la presentación. La carrera fue muy divertida. Creo que ofrecí un buen rendimiento e incluso he liderado la carrera durante varias vueltas. En líneas generales ha sido una grata sorpresa".

Sobre si volverá a participar en la Indy 500, Alonso afirmó: "Es muy pronto para decir algo. Me alegro de haber sido competitivo. Y si vuelvo a participar en esta carrera será más fácil. Lo cierto es que ha sido muy divertido. Ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera".

Accidente

La edición 101 de las 500 Millas de Indianápolis tuvo que ser detenida en la vuelta 50 por un espectacular accidente entre los coches de Jay Howard y Scott Dixon.

El peor parado en el incidente fue el neozelandés Dixon, quien despegó del suelo varios metros con su vehículo y terminó estrellándose contra un muro justo cuando Fernando Alonso lideraba la prueba.

Dixon, quien partía desde la primera plaza, no pudo evitar el choque con Howard, que se le cruzó en la pista tras impactar contra el muro, y el golpe hizo que su coche volara por los aires y fuera a parar directamente contra el muro interior.

Afortunadamente, el piloto neozelandés salió por su propio pie de su monoplaza, pero el juez exhibió la bandera roja y la carrera fue interrumpida para reparar ese muro y limpiar la pista.

La leche

Las 500 Millas de Indianápolis cuentan con varias tradiciones que se han mantenido a lo largo de los años. Una de las más emblemáticas es la imagen del vencedor de la carrera bebiendo leche en la ‘Victory Lane’ tras la carrera. Esta tradición comenzó cuando Louis Meyer, acostumbrado a beber leche fría para refrescarse en días de calor, hizo lo propio tras hacerse con el triunfo en la edición de 1936.

Esta costumbre no se mantuvo en los años siguientes, pero la leche regresó como ritual a partir de 1956 y diversas marcas han participado en la recompensa económica derivada de la victoria. Desde entonces, solo en una ocasión no se siguió con esta tradición. En 1993, Emerson Fittipaldi bebió su propio zumo de naranja para publicitar sus cultivos cítricos, causando así la furia de los aficionados. El brasileño tomaría un sorbo de leche más tarde obligado por el propietario del equipo, Roger Penske.

Los pilotos participantes en la prueba eligen con anterioridad el tipo de leche que prefieren beber entre entera, desnatada o 2% (semidesnatada). La lista de preferencias no suele decantarse por una opción, sino que generalmente muestra una gran diversidad de elecciones. Por ejemplo, Takuma Sato y Fernando Alonso eligieron la leche semidesnatada.