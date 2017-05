Bordet confirmó que arma un frente que incluya a Massa

"Si el radicalismo no cambia, si no deja el tono quejoso, si no define con claridad que quiere representar dentro de Cambiemos irá perdiendo cada vez más espacio dentro de Cambiemos", advirtió el funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación, Fabián Rogel, ex interlocutor de Sergio Massa en la UCR entrerriana.

El acto tuvo como organizador a los militantes de Alternativa Radical Entrerriana, espacio que conduce Rogel, quien destacó la presencia de la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, a quien sentó en la mesa principal. La abogada del PRO, que preside el Concejo Deliberante de la capital provincial, está enfrentada al alcalde Sergio Varisco, de la UCR.

Rogel: "Seremos candidatos a diputado nacional si logramos que nuestro nombre concite la atención mayoritaria de nuestros dirigentes, pero no estamos dispuestos a lanzar candidaturas para colaborar con la dispersión del radicalismo".

Bordet

En tanto, el gobernador Gustavo Bordet le concedió una entrevista al diario Clarín, y un fragmento del diálogo es muy revelador de la estrategia del referente del peronismo de Concordia, la 2da. localidad provincial:

"(...) -¿Hoy vislumbra un liderazgo partidario?

-Vemos liderazgos en algunas provincias o en algunas ciudades importantes, pero hoy por hoy no vislumbro que haya ningún liderazgo a nivel nacional. Hoy el peronismo está en un proceso de búsqueda y esos liderazgos tienen que surgir de la democracia plena partidaria en cada uno de los distritos.

-¿Qué le sugiere que la ex presidenta (CFK) haya insinuado que será candidata bonaerense?

-Como le dije, las candidaturas, en este caso en la provincia de Buenos Aires, son una estrategia de los compañeros de esa provincia. Igual considero que el objetivo de cada provincia debe ser un peronismo unido.

-Usted dijo que el 10/12/2015 marcó el final de la era K. ¿Lo sigue pensando tras la definición de Cristina?

-A ver, del mismo modo que en los años 90 el peronismo cumplió un ciclo, también se han cumplido ciclos en estos últimos 12 años. Lo cual no significa que uno abjure o reniegue de muchos logros que se consiguieron en esos 12 años, pero claramente perdimos una elección y hoy se necesita una propuesta superadora. En el peronismo es tiempo de que la dirigencia joven y dirigentes intermedios tengan la posibilidad plena de hacer, de desarrollar un proyecto político propio.

-Lo que pasa es que cada “renovación peronista” al final se mimetiza con el poder y no renueva nada. (Antonio) Cafiero fundó la primera en el '85 y el que terminó presidente fue (Carlos) Menem...

-Yo creo que hoy tenemos un proceso similar al que se vivió entre el '83 y el '87 cuando se da la renovación. Es lo que se necesita ahora, pero esto lleva un proceso.Hay avances, hay retrocesos, pero creo que vamos en un camino que no tiene vuelta, que es hacia la renovación. Lo que asomó a mediados de los 80 con Cafiero fue lo que posibilitó la supervivencia del peronismo, y culminó en aquella histórica interna con Menem.

-Hablando de internas, en Entre Ríos suena el nombre del massista Jaime Martínez Garbino como primero en su lista para diputados nacionales. ¿Usted ya arregló con Massa, al menos en su provincia?

-A ver, nosotros venimos conversando en Entre Ríos para formar un frente con partidos políticos que pensamos de manera muy parecida, que tenemos la misma raíz. En ese sentido estamos conversando con el Frente Renovador. Siempre buscando un frente político con el Frente Grande y con el Frente Renovador, que nos permita ir fortalecidos a las elecciones y que no signifique un rejunte de dirigentes, sino un acuerdo entre partidos.

-Si yo le dijera interna, “dedo” o consenso político, ¿usted qué elegiría?

-Consenso, sin dudarlo. Una lista de consenso, mayoritariamente de consenso, digamos, y quien no esté de acuerdo puede ir a las PASO. Quiero ser claro: yo no voy a poner ningún impedimento, absolutamente ninguno, voy a facilitar todo para que quien quiera presentarse en las PASO lo pueda hacer.

-¿Hay unidad de pensamiento en los gobernadores del Partido Justicialista?

-No, cada uno tiene su impronta. No hay una homogeneidad, pero lo que sí existe es un común denominador que son los problemas que tenemos en cada una de nuestras administraciones; en cómo encontramos las soluciones a nuestros problemas y también algo muy importante. Nosotros no nos sentamos un grupo de gobernadores con el fin de llevarle planteos extorsivos al Gobierno nacional para que nos dé más recursos o más obras. (...)".