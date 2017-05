El club de Grobocopatel jugará en la B Nacional

Agropecuario Argentino fue fundado el 23/08/2011 por el ruralista Bernardo Grobocopatel, ahijado del gran productor de soja Gustavo Grobocopatel, titular del Grupo Los Grobo,especializado en la producción de la oleaginosa.

Con su ascenso a la 1ra. B Nacional, "el Sojero", tal como se lo conoce, concretó una espectacular escalada de 3 promociones en 3 temporadas: en 2015 jugaba en el Federal C y en 2016 subió desde el Federal B al A.

El otro ascenso del Federal A a la B Nacional saldrá de un octogonal del que participarán los 4 equipos restantes del Pentagonal Final (Gimnasia de Mendoza, Gimnasia y Tiro, Mitre de Santiago del Estero y Unión de Sunchales) y otros 4 que saldrán de los cruces de eliminación directa de la 4ta. etapa en curso (Gutiérrez de Mendoza-Defensores de Villa Ramallo; Chaco For Ever-Villa Mitre de Bahía Blanca; Altos Hornos Zapla-Sarmiento de Resistencia y Juventud Antoniana de Salta-Cipolletti de Río Negro).

Agropecuario estuvo libre en la última fecha del Pentagonal Final pero necesitaba que Gimnasia de Mendoza no ganara en Salta ante el local Gimnasia y Tiro. El conjunto salteño se impuso 1-0 jugando con una formación alternativa ya que guarda futbolistas para la Reválida por el 2do. ascenso.

Álvaro Cazula anotó el gol de Gimnasia y Tiro a los 18' y en el visitante no pudo empatar en el estadio Gigante del Norte mientras su nerviosismo explica la expulsión de sus jugadores Emmanuel García y Matías Navarro.

¡Agropecuario a la B Nacional! El equipo de Carlos Casares se consagró en el Argentino A tras la derrota de Gimnasia (M). ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/357dDpptwU — SportsCenter (@SC_ESPN) 28 de mayo de 2017

LOS NÚMEROS DEL CAMPEÓN pic.twitter.com/xV5ktUwMvn — Torneo Federal A (@ElFederalA) 28 de mayo de 2017

Agropecuario Argentino se convierte en el club más joven en disputar el #NacionalB. Se fundó el 23 de agosto de 2011. Su DT: Chaucha Bianco. pic.twitter.com/S7wX0XNtjs — VarskySports (@VarskySports) 28 de mayo de 2017

HISTÓRICO. Agropecuario es el club más joven que llega a la #BNacional. Tiene sólo 6 años de vida. Carlos Casares está de fiesta. ¡Salud! pic.twitter.com/TrEaEGrUTN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 28 de mayo de 2017

Este equipo tiene huevos, tiene huevos y corazón, este equipo tiene todo, todo para ser campeón pic.twitter.com/ENzqYIMkao — Prensa Agropecuario (@PrensaAgro) 23 de mayo de 2017

Agropecuario festeja el ascenso como corresponde... arriba de un tractor y pagando las retenciones (?) pic.twitter.com/WAVecwVir4 — TERMO de ASCENSO (@TermoDeAscenso) 28 de mayo de 2017

Carlos Casares es una ciudad ubicada en el centro.oeste de la provincia de Buenos Aires: 312 km de recorrido desde Ciudad de Buenos Aires.

El partido fue creado en 1907, con tierras de los distritos de 9 de Julio y de Pehuajó. El ordenamiento designó cabecera al pueblo fundado años antes por Antonio Maya en torno a la estación Carlos Casares del Ferrocarril Oeste, inaugurada en 1889.

Casares fue el gobernador de la provincia entre 1875 y 1878.

La derrota de Gimnasia de Mendonza, en Salta ante Gimnasia y Tiro por 1-0, le alcanzó al "Sojero" para quedarse con la ronda final del Federal A.

Con un presupuesto superior al del resto de sus competidores, Agropecuario llegó a la B después de jugar apenas 28 partidos en el Federal A, a donde ascendió hace 11 meses.

La meteórica carrera de este joven club se asienta en los millones invertidos por su fundador y presidente, que construyó un estadio para 8.000 personas, proyecta un hotel y hasta inscribió a las divisiones inferiores en los torneos de AFA.

Eduardo Casais (ex Atlético ), Cristian Barinaga (ex Guaraní Antonio Franco) y Lucas Godoy (ex Talleres) componen la base del equipo que, con la conducción de José María Bianco, hoy escribió la página más importante de su corta historia. Lo reforzaron jugadores locales como Juan Pablo Manzoco y Gonzalo Urquijo.