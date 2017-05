Después del fútbol y antes de la política, Tinelli disfruta un éxito seguro: Showmatch

"Y llegó el gran día. Hoy nos vemos a las 22.30. Cuantos nervios por Dios!!!!!!!! Vuelve #Showmatch2017", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter, junto a una foto de la promo del programa.

Faltan sólo horas para el regreso del exitoso show de televisión que le harán bajar el trago amargo que hace solo días lo dejó fuera del fútbol argentino.

El portazo que dio en el fútbol fue tan repentino que sembró varias dudas sobre su alejamiento. "Estaba con mi analista, después de unos estudios que no me habían dado muy bien, en los que me habían diagnosticado estrés. Entonces en ese momento entendimos que lo mejor era dar un paso al costado en el fútbol. Yo había tenido un episodio de estrés delante del presidente de la AFA, (Claudio) Tapia; y de (Edgardo) Bauza, fue un momento que casi me desmayo. Ahí sentí que tenía que dar un paso al costado", reveló en una entrevista al sitio 'Ciudad.com'.

En otro medio contó que el analista le dijo: ""No podés hacer todo, flaco. Tenés que elegir lo que te haga bien. Así no podés seguir". Yo en el fútbol no me veía feliz. Me dije: "Esto no va más". Y me quedé con la tele que es mi laburo y lo que amo hacer".

De esa manera dio por concluida su relación con la AFA: "Hoy es historia terminada. No digo de por vida, pero hoy es terminada. Y cuando es algo cerrado, es cerrado. No estoy con una puertita abierta para volver", disparó.

Mientras tanto, disfruta de la expectativa por su regreso a la pantalla de El Trece.

Como acostumbra, esta noche pondrá toda la carne al asador para el debut de la nueva temporada del ciclo. El programa tendrá una gran ficción de apertura, un imponente despliegue coreográfico, artistas en vivo y una nueva escenografía.

La intención es lograr un número de audiencia mayor a la ficción de máximo rating de la pantalla chica, El Sultán. Es decir, llegar o superar los 20 puntos y consagrarse como lo más visto del día.

Terminar así de tapar aquel fracaso en el fútbol con el gran éxito en su especialidad, la TV.

Pero, ¿qué deja para la política? Durante un largo diálogo con 'Infoshow', aclaró que "que no lo descarte no quiere decir que me meto ya. A todos los que me llamaron con "fijate el partido", "vas a estar en contra o vas a estar a favor", les dije que no. Ni moví un dedo, no hice nada".

Según contó, los políticos le pidieron "reuniones, fotos, "vení ¿querés ir ya en la lista?". Cero. Dije: "no descarto". Y si un día tomo la decisión de ingresar en política me gustaría estar preparado."

"¿Querés ser presidente?", le preguntaron, a lo que respondió: "Hoy, a los 57 años, después de 28 con el programa, digo: la política. Porque todo lo que tenga que ver con ayudar, estar cerca, poder cambiarle la vida a la gente es algo que me gusta. Tengo vocación de servicio. (...) Me gustaría estudiar ciencias políticas, trabajar en eso. Poder ver todo lo que es el sistema electoral argentino, cómo es el sistema de coparticipación, el tema económico, el tema político, el tema de la política latinoamericana, interiorizarme un poco más. Creo que para una responsabilidad tan grande hay que estar preparado".

Afirmó que no tiene "una posición ideológica muy clara porque yo vengo de una familia totalmente antiperonista. En algún momento tuve ideas más peronistas, en otro no tanto. Soy una persona de centro, centro izquierda.

(...)

"Sé que todo el mundo está haciendo una lectura de lo que dije. Pero más allá de la lectura que hagan, yo no estoy empezando a trabajar con nadie ni quiero congraciarme con un partido, ni acercarme a ningún dirigente. No hice ni un solo movimiento. Y estoy tranquilo porque a todos les he dicho lo mismo: es una idea, es algo que no descarto.(...) Hay algunos algo ansiosos… Sólo digo que yo hoy no lo descarto, veré el día de mañana".