Si no estás de su lado de "la grieta", Macri te empuja al otro

La estrategia de Mauricio Macri para las próximas elecciones es, como ya se dijo, meramente política. Sin logros económicos concretos que se puedan palpar en el bolsillo de la gente a la vista, el plan del djefe del PRO/Cambiemos se basa en un discurso de confrontación binario: lo nuevo contra lo viejo; el pasado versus el futuro.

Macri apelará al fuerte contraste con su antecesora, la expresidente Cristina Fernández. En síntesis, y no es una novedad, Macri echará mano a "la grieta" para tratar de caer bien parado en los comicios venideros, donde se juega bastante más que ganar espacios en el Congreso.

¿Pero qué pasa con aquellos que se mantienen al margen de la puja K-No K, segmento que quiere hegemonizar Cambiemos? Bueno, el plan del Gobierno parece ser arrastrar a aquellos de aquel lado de "la grieta".

Ese es el caso de Sergio Massa. El líder del Frente Renovador acaba de formalizar su alianza con Margarita Stolbizer, conductora del GEN, en el espacio 1País, que fue presentado oficialmente días atrás.

Massa trata de eludir la polarización que plantea el oficialismo con el kirchnerismo y moverse en lo que denomina la "ancha avenida del medio", a partir de la afirmación de que sólo una parte minoritaria del electorado juega en los extremos.

Pero el macrismo le veda a Massa el acceso a esa avenida (si es que existe) y como no puede tenerlo de su lado, lo empuja hacia la otra costa de la brecha: si Massa no está en Cambiemos, y no puede estar en el medio, debe estar en el kirchnerismo.

Massa cuenta con una desventaja frente a esa estrategia: fue jefe de Gabinete de Cristina Fernández e integró el Frente para la Victoria hasta que rompió con él en 2013 para formar el FR.

"Massa fue parte del kirchnerismo 10 de los 12 años que gobernó", disparó hace unos días Marcos Peña, alterego de Mauricio Macri, al mismo tiempo en que lo instó “entregar información” sobre la “corrupción” de los gobiernos kirchneristas, de los que -según Peña- Massa no podría desconocer.

En este afán de poner a Massa del lado de "la grieta" que es funcional al Gobierno se sumó este lunes Fernándo de Andreis, secretario general de la Presidencia, quien directamente dijo que el diputado del FR y la exPresidente "son lo mismo".

"De alguna manera, (Massa y Cristina Fernández) responden a la misma matriz y gobernaron los últimos 30 años; fueron parte y fueron responsables de los gobiernos más corruptos que tuvo esta historia", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.

De Andreis consideró que si la exPresidente y el exintendente de Tigre decidieran competir en las próximas legislativas, tendrían que iniciar sus campañas haciendo una "feroz y fuerte autocrítica".