Los K salvan a Freiler (por ahora): "La acusación es poco seria", dijo Candis

Tal como se esperaba, Jorge Candis, el representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, justificó este lunes (29/05) su decisión de votar en contra de un juicio político al camarista federal Eduardo Freiler, porque, consideró, la acusación “es apresurada”, “poco seria” y “tiene intencionalidad política”.

Cabe destacar que la silla de Freiler es preciada ya que se trata de un tribunal que define si una causa por corrupción contra funcionarios públicos continúa o no. En la Sala I el macrismo ya nombró al juez Leopoldo Bruglia y la salida de Freiler le daría la posibilidad de nombrar otro camarista. Freiler fue uno de los primeros integrantes de Comodoro Py al que apuntó el gobierno de Mauricio Macri cuando asumió en diciembre de 2015. El otro era Norberto Oyarbide, que renunció en abril del año pasado.



“Hubo un apresuramiento que se basó en un montón de presunciones invirtiendo la carga de la prueba”, consideró Candis, quien negó formar parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Al respecto, el catedrático aclaró: “Yo soy peronista, coincido con muchas cosas con el kirchnerismo, pero en otras no estoy de acuerdo”.



Candis realizó estas declaraciones a radio El Mundo luego de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara esta mañana un dictamen contra Freiler, pero la iniciativa para suspenderlo y mandarlo a juicio político carece de los nueve votos necesarios en un plenario.



La Comisión votó a favor de promover la acusación por mal desempeño contra Freiler y enviar el expediente a tratamiento del plenario del cuerpo, donde son necesarios dos tercios de los votos de los consejeros presentes. Pero Candis, cuya decisión es definitoria para alcanzar esa mayoría especial, anunció que está en contra de la acusación.



“Es apresurada y no es sólida, tiene intencionalidad política”, subrayó el catedrático respecto de la acusación contra Freiler. Luego agregó: “Si bien es cierto que puede haber un desfasaje económico (de Freiler) entre los ingresos y egresos, también hay una actividad comercial que realizó y eso se lo autorizó el Consejo de la Magistratura y eso es muy grave, porque (los jueces) solo pueden hacer docencia universitaria nada más”.



Candis, sin embargo, puntualizó que en la acusación no intervinieron peritos “sino que se valió en un informe de una revista”, por lo cual calificó la imputación de “poco seria”.



Freiler está acusado de mal desempeño de sus funciones y eventual comisión de delitos, y de hecho afronta una causa por presunto “enriquecimiento ilícito” en la que había sido sobreseído y ahora la investigación fue reabierta por la Cámara Federal.



"Se ha hablado mucho de este tema sobre mi posición, si cambié, si me comprometí", dijo Candis al inicio de la reunión de la Comisión. Es que desde el macrismo señalan que Candis se reunió el viernes a las 12:30 horas en la ex ESMA con el ministro Germán Garavano y el representante del gobierno en el Consejo, Juan Mahiques. "Dio su palabra que iba a votar contra Freiler", dicen en el oficialismo. Pero hoy, un día después, les dijo que no los iba a acompañar. "Creemos que Álvarez pudo haber influenciado en su cambio", señalan en referencia a al ex secretario de Justicia durante el gobierno de Cristina Fernández, Julián Álvarez, quien impulsó la llegada de Candis al Consejo.



"Si alguien apretó fue el macrismo porque Candis siempre se pronunció en contra de este proceso", le dijo a Infobae un hombre del kirchnerismo.

"No tuve ninguna reunió con nadie. El viernes estuve en mi oficina, fue a comer a "Las Meninas", estuve en mi casa y fui al supermercado. Mi único compromiso fue que si estaban las condiciones iba a favor del juicio político", le dijo Candis a Infobae.



En la Comisión, Candis recordó que cuando se citó a Freiler para defenderse el votó en contra porque entendía que había un apresuramiento en la acusación. "Hay un uso abusivo de las presunciones de los gastos que se le imputan y una carga de la prueba invertida contra Freiler. No estoy tratando de defender lo que muchos llaman el paladín de la corrupción kirchnerista. Hubo un apresuramiento, sin desmerecer el trabajo de la Comisión que en estas condiciones voy a votar en contra", dijo Candis.



La postura fue acompañada por el senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy. "Este dictamen excede las facultades del Consejo y Freiler ya fue sobreseído en una causa penal. Hubo una fuerte presión en complicidad con medios de comunicación", señaló el legislador.



La respuesta del oficialismo llegó de Mahiques: "Como siempre es culpa del Poder Ejecutivo, de la prensa y el Poder Judicial. Estamos poniendo en marcha un mecanismo que estuvo frenado durante mucho tiempo. Freiler no puede justificar de ninguna manera su patrimonio".



El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade subió el debate político. "¿Normalidad institucional es el traslado de los jueces Mahiques y Culotta (NdA: nombrados en tribunales claves por el macrismo), del blanqueo de capitales para familiares de funcionarios, de magistrados que denunciaron aprietes de este gobierno, Tonelli usurpando una banca que no le corresponde al PRO? Yo no la quiero".



"¿Cuál es la normalidad institucional que quieren? Sostener a este juez que vaya a saber qué acuerdo hizo para zafar a De Vido, a José López. Es un juez que no puede justificar 16 millones de pesos", le contestó el diputado radical Gustavo Valdés.



En el momento de la votación el resultado fue 7 a 2. Candis y Godoy votaron por rechazar el pedido de juicio político. Mahiques, Tonelli, Valdés, el senador de la UCR Ángel Rozas, el abogado Miguel Piedecasas y los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes por aprobarlo.



El tema ahora pasará el plenario del Consejo que está convocado para este jueves. El oficialismo puede sumar un solo voto más, el de la abogada y presidente del organismo, Adriana Donato. Por su parte, el kirchnerismo tiene a Tailhade, la senadora del Frente para la Victoria Virgnia García (cuñada de Máximo Kirchner) y la jueza Gabriela Vázquez.

Se espera ahora que la definición no sea inmediata. Como el oficialismo no tiene los votos pospondrá su tratamiento hasta que consiga el voto que necesita, señalan en el macrismo. Para eso apuntan a una renovación de consejeros kirchneristas que se puede dar a fin año cuando Godoy y García dejen sus cargos. "Pueden ser reemplazados por peronistas no K", señalan. El nombre principal es el del senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernado de Salta, Juan Manuel Urtubey.



Cabe recordar que la semana pasada, la Justicia ordenó desplazar a Godoy de la Magistratura por no tener el título de abogado. La resolución entra en vigencia cuando quede firme. Y, de ser desplazado, el macrismo podría sumar un voto a favor.