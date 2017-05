Confirmaron el procesamiento y preventiva de Potocar

La Cámara del Crimen porteña confirmó este lunes el procesamiento como "jefe de una asociación ilícita" del extitular de la Policía de la Ciudad, el detenido comisario José Pedro Potocar. La Sala VII del tribunal de alzada ratificó, además, los procesamientos de otros dos policías de alto rango, la comisaria Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti.

Todos están acusados de integrar una banda de policías que se dedicaba a cobrarles dinero a comerciantes y "trapitos" (cuidacoches ilegales) del barrio porteño de Núñez a cambio de "protección".

Los camaristas Mariano Scotto y Mauro Divito rechazaron los argumentos de las defensas de los tres policías imputados y despejaron el camino hacia el juicio oral y público, con Potocar y Aveni detenidos y Stefanetti en libertad.

La defensa del ex titular de la Policía de la Ciudad y de Aveni tiene aún dos instancias ante las cuales intentar la excarcelación: la Cámara de Casación porteña y el tribunal oral cuando sea asignado el expediente.

Potocar está detenido desde el 25 de abril pasado a raíz de un pedido que hizo el fiscal de Núñez-Saavedra José María Campagnoli, ante su presunción de que en libertad podía entorpecer la investigación.

Potocar presentó su renuncia como jefe de la policía porteña el 12/05. Hasta ese momento, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta lo sostuvo en el cargo: lo había suspendido pero no desplazado definitivamente.

En una entrevista que este lunes el diario La Nación, Larreta defendió su elección por Potocar. "En el momento en que lo nombré no hubo ni un solo comentario cuestionándolo, ningún medio de comunicación dijo nada, nadie de la oposición dijo nada. No hubo controversias. Apenas me enteré de que estaba mencionado en la causa, lo separé. La Justicia determinará si es inocente o no", declaró el alcalde porteño.

En la causa sigue prófugo el ex jefe de la Comisaría 35, Norberto Federico Villarreal.