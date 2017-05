2 enviados, 1 intendente díscolo y el peligro de 2 listas

PARANÁ. Juan Maya, del Ministerio de Desarrollo de la Nación; y Luis Uriona, del de Interior, trajeron el mensaje de necesidad de consenso a los intendentes de Cambiemos.

Maya y Uriona fueron parte del Frente Renovador en las elecciones de 2015 pero luego ‘negociaron’ con Rogelio Frigerio su acercamiento al PRO, repitiendo el pase que también realizó, en Provincia de Buenos Aires, Adrián Pérez.

Maya y Uriona son interlocutores del ministro con los intendentes entrerrianos.

De acuerdo a lo que trascendió del encuentro realizado en la localidad Villaguay, los alcaldes presentes habrían decidido designar una comisión integrada por 4 de ellos para conversar con los distintos espacios internos de la UCR y hacerles conocer ‘su interés’ por lograr una lista de consenso.

Los intendentes prometieron hacer los esfuerzos necesarios en búsqueda de una lista de unidad competitiva y plurisectorial, de acuerdo a un comunicado enviado a los medios de prensa.

Sin embargo, el intendente radical de la capital provincial, Sergio Varisco, ya dijo que no piensa igual que sus colegas.

Por este motivo, este lunes 29/05, se conoció que él propondrá a su más fiel armador político, Carlos González, para que encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos.

Si Varisco exige ese 1er. lugar, que también lo anhela la Corriente Illia -actual conducción del partido en la Provincia- que ya tiene un candidato (Jorge D’Agostino), es probable que deban competir 2 propuestas.

La Illia es la principal aliada del PRO, cuyo referente local es el ministro del Interior, junto al dirigente Fabián Rogel, repentino aliado del macrismo, luego de haberlo sido del massismo.

A la Illia responde la mayoría de los intendentes de Cambiemos, pero no Varisco.

En tanto, Frigerio debe definir qué hará con la ‘pata peronista’ que quiere incorporar a Cambiemos: los mencionados Maya y Uriona, y otros dirigentes como Juan Domingo Zacarías, Roque Ferrari, Santiago Gaitán, etc.

La 'pata peronista' quiere protagonismo en el año electoral, concepto que equivale a recompensa por su salto.

Hasta ahora Frigerio alcanzó un logro no desdeñable: la Justicia electoral, a cargo de Leandro Ríos, y el secretario Gustavo Zonis, del Tribunal Electoral -ambos de la aparente confianza de la viceintendente Josefina Etienot, enfrentada a Varisco-, impidió la presentación a las elecciones internas del PRO entrerriano de la lista opositora. Él podría afirmar que el frente interno lo tiene controlado, aún cuando esto no resulte cierto porque quienes no pudieron presentarse hacen 'mucho ruido'.

¿Persistirá Varisco en su actitud o será que sólo quiere sentarse a negociar con Frigerio? Hay voceros de ambas opciones. Habrá que esperar un poco más.